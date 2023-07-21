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«Микулай»: Пока горит свеча

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21 июля 2023
В онлайн-прокат выходит дебютный фильм казанского режиссера Ильшата Рахимбая «Микулай» с Виктором Сухоруковым и Иваном Добронравовым в главных ролях. Не так давно фильм побывал и на большом экране, где собрал совсем небольшую сумму, что, в общем, понятно: быстрый прокат не подходит для картины с необычным жанром этно-триллера и множественными смысловыми трактовками. Чтобы распробовать такое редкое региональное кино, зрителям необходимо время.

«Микулай»: Пока горит свеча

В небольшой красивой деревне Сарсаз Кул обитает жизнерадостный старик Микулай (Виктор Сухоруков). С опрятными пожилыми родителями и молодой беременной женой Нащтук (Екатерина Агеева), которая никак не может разродиться — вот уже шестнадцатый месяц пошел. Микулая и самого мать носила под сердцем целый год, и он не сильно переживает за супругу, а если та жалуется на боли, читает ей для успокоения произведения писателя и летчика Сент-Экзюпери. Самолеты для него и односельчан тоже часть жизни, точнее — один самолет, который регулярно пролетает над деревней по ночам. Чтобы он не сбился с пути, жители всякий раз зажигают для него сигнальную свечу – костер на крыше небольшого цилиндрического строения, и впрямь по форме напоминающего толстенькую свечку. Эти и другие подробности деревенской жизни Микулай рассказывает невесть откуда взявшемуся сыну Степану (Иван Добронравов), рожденному вне брака много лет назад от местной девушки Анфисы (Варвара Шмыкова). Тот приехал в деревню, чтобы отыскать отца и забрать его в город, и Микулай стал первым человеком, которого Степан увидел на дороге. Называя сына на местный манер Ыщтапан, отец принял его с радостью и повел в деревню – показать дом, познакомить с родней. Но то, что молодой человек увидел, когда ворота дома распахнулись, стало для него потрясением.

Потрясение — даже не одно — уготовано и зрителю «Микулая», снятого по мотивам одноименной пьесы татарского драматурга Мансура Гилязова. Монопьесу – произведение для одного актера – неоднократно ставили в различных республиканских театрах, но изначально в ней рассказывалось об умирающих деревнях и поисках национальной идентичности. В фильме же история наполнилась множественными смыслами и превратилась в трансцендентный опыт, обещающий непростое и насыщенное путешествие по закоулкам человеческого сознания. Ступивших на этот путь поджидают множество неожиданных поворотов и разноплановые эмоции: от тревоги и страха до жалости и сочувствия, а также большое эстетическое наслаждение.

«Микулай»: Пока горит свеча

Уже начальные титры тонко намекают на предстоящие «игры разума», суля картину, сделанную изысканно и с большим вкусом и, что называется, душой. Прежде всего обращает на себя внимание талантливая работа оператора Юрия Данилова — особенно искусство обращаться со светом и общая чистота, выразительность каждого кадра. В цветовой гамме преобладают любимые многими кинематографистами охристо-бурые оттенки: здесь они то и дело проявляются в деталях — например, цветках пижмы или ржавом тракторе. Желтовато-землистые краски разбавляются то скромным сине-голубым, то густо-красным — последние цвета отвечают за этнические мотивы: они преобладают в национальных костюмах жителей деревни.

Этно-колорит здесь в изобилии: расписные избы, расшитые рубашки и рушники, множество элементов кряшенской культуры. Кряшены – особая субэтническая группа поволжских татар, исповедующая православие. В картине звучат их песни, а также показываются некоторые обряды; хотя не исключено, что частично они были выдуманы авторами — уж больно сказочные. Надо сказать, что фольклорные мотивы не довлеют над сюжетом и не служат его опорой, а являются лишь частью художественного решения, работая на создание необычной атмосферы, а также дополняя — или даже уравновешивая — яркого и весьма неординарного главного героя.

«Микулай»: Пока горит свеча

Микулай – странный, суетливый и многословный человек, с одной стороны, открытый и добродушный, с другой – странный и даже, кажется, опасный, а глубоко внутри – отчаянно несчастный, убегающий от боли в мир грез. Большая удача, что на эту сложную и экспрессивную роль согласился Виктор Сухоруков, отказавшийся ради нее от четырех других проектов. Он блистательно справился с задачей, со всем присущим актерским талантом. При этом не оттенил партнеров по кадру – Ивана Добронравова, которому тоже выпала роль не из простых, и Рафика Тагирова, который играет роль Микулая в спектакле Альметьевского драматического театра, а тут примерил образ одноглазого калеки Миркума. У Варвары Шмыковой и Екатерины Агеевой небольшие роли — они появляются в картине порознь, — но обе прекрасны и загадочны. В эпизодических ролях и массовых сценах задействованы непрофессиональные актеры — жители деревень, в которых шли съемки.

Основной, но не единственной темой картины Рахимбая, становится болезненная память человека, теряющего связь с реальностью из-за накопившихся за жизнь потерь. В финале история, сгустившаяся до тревожного мистического триллера, снова совершает кульбит и оборачивается драмой одиночества героя, оставшегося наедине с собой и ранами прошлого. Смерти родных и друзей, собственное чувство вины и последствия войны, невозможность помнить то, что больно, – это ли не причины эскапизма для каждого из нас? Придумать удобное объяснение всему не так уж и сложно. Построить собственную реальность, в которой есть счастье и цель. Ты не один. Там, высоко, над тобой летит самолет. Он видит твой сигнальный огонь.

Смотрите фильм «Микулай» в онлайн-кинотеатре wink


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