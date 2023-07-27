«Реинкарнация. Новая глава»: Цветы жизни на могилах родителей

В прокат выходит австралийский ужастик «Реинкарнация. Новая глава» режиссера Даины Рейд. Главную роль — матери, которая с трудом переживает развод и потерю отца и наблюдает что-то странное в поведении дочери — сыграла звезда «Наследников» Сара Снук. Локализованное название не только напрямую связано с сюжетом, но и не случайно отсылает к «Реинкарнации» Ари Астера — также психологическому хоррору о семье.
Сара (Снук) готовится отмечать семилетие дочки Мии (Лили ЛаТорре
). Девочка с нетерпением ждет, когда в гости придут ее папа Пит (Дэймон Херримэн
) с новой женой и ее сыном — даже после развода пара сохранила неплохие отношения, и, несмотря на неизбежное напряжение, бывшие супруги стараются дружить семьями. Вспоминает Мия и о покойном дедушке, он скончался совсем недавно, и Сара очень скучает по отцу. А вот откуда в голове девочки вдруг всплывает имя Джоан, и почему она вдруг хочет видеть и ее тоже — непонятно. Так зовут ее бабушку (Грета Скакки
), но Мия никогда ее не видела — отношения с ней у Сары по какой-то причине разладились много лет назад. На этом странности не заканчиваются. В день праздника ребенок находит в саду непонятно как забредшего туда белого кролика, который никак не хочет уходить. А после и вовсе начинает рисовать зловещие картинки, требовать отвезти ее к Джоан, отказывается откликаться на собственное имя, утверждая, что ее зовут Элис, и показывает на старые, спрятанные в гараже фотографии с двумя девочками. Одна из них Сара, вторая, по словам Мии, она — Элис.
Все элементы современного психо-хоррора на месте: от героини в неврозе и старухи в деменции до зловещего животного — ведь у белого кролика еще и красные глаза — и не менее тревожащего воображение, в духе персонажа из фильма «Омен
», ребенка. С детским кастингом в этой «Реинкарнации», к слову, попали в точку, ведь у юной актрисы, играющей Мию, получаются такие взгляды и в целом мимика, что оторопь берет. К этому режиссер добавляет сцены, в которых все страшное вынесено за кадр — остаются лишь звуки, заставляющие воображение достраивать картинку. Гадая, то ли эта история и впрямь мистическая, то ли все дело в неких загадках прошлого и преступлениях давно минувших дней, заботливо стертых памятью как травмирующее воспоминание.
Конечно, чем дальше, тем более очевидным становится ответ, хотя полная картина сложится лишь с наступлением удручающего финала, намекающего на то, что за все в этой жизни приходится платить. Прежде всего самому себе, так как совесть пожирает буквально изнутри. На деле не такая уж запутанная история одного сокрытого преступления обрастает паранормальными явлениями как коростой. Конечно, никакого переселения душ не существует, но разум, отягощенный подспудным чувством вины, дорисовывает реальность. Кролик становится вестником беды и чуть ли не посланником дьявола, чей укус — к которому, кстати, героиня, будучи медработником, относится весьма халатно — способен лихорадочно изменить сознание. А в ребенка ни с того ни с сего вселяется дух пропавшей много лет назад девочки — причем дух озлобленный и старающийся всячески причинить боль героине.
Говорить о детских травмах, семейных проблемах, ментальных дисфункциях жанр хоррора научился как никакой другой. Теперь, кажется, что снять ужастик гораздо проще, чем серьезную драму. Впрочем, есть и оборотная сторона — этот эзопов язык метафор, на котором так бегло заговорили кинематографисты, со временем сильно упростился. Пугающими сценами и мистикой теперь маскируют вообще любые проблемы персонажей. Конечно, мир стал таким, что впору сойти с ума, но не самое ли это время перестать говорить загадками, а в некоторых случаях все-таки обращаться к жанрам более реалистичным. В конце концов нам все еще отчаянно не хватает хороших детективных историй.
«Реинкарнация. Новая глава» в прокате с 27 июля.
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