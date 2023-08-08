«Идеальная ложь»: На крыльях большой надежды

В прокат выходит увлекательный психологический триллер «Идеальная ложь» режиссера Сильвена Деклу — пожалуй, лучший французский фильм этого года. Превосходно снятая и сыгранная картина с не самыми популярными героями (политиками) затрагивает непростую морально-этическую тему — столь важную, насколько и не разрешимую.
Антуан (Бенджамин Лаверн
) и его невеста Мадлен (Ребекка Мардер
) готовятся поступать в Национальную академию администрации — учебное заведение, где получают образование лучшие высокопоставленные государственные служащие Франции. Результатов письменных работ и допуска к последнему собеседованию они ожидают на Корсике, где богатый отец молодого человека снимает на лето дом. На семейном ужине, в окружении высокопоставленных гостей-политиков Мадлен привлекает внимание члена парламента от социалистов Габриэль Дерваз (Эмманюэль Берко
), мягко критикуя предложенные ею законы за полумеры и недостаточное внимание к правам рабочих. На другой день молодая пара оказывается замешана в ужасный инцидент: местный водитель грузовика нападает на них, и Мадлен случайно его убивает. Будущие политики сбегают с места преступления и вскоре возвращаются во Францию, увозя страшную тайну, но трагическое происшествие преследует и ломает их отношения. Мадлен проваливает экзамены, Антуан просто не приходит на собеседование, а затем вообще исчезает из жизни девушки. Наконец, они оказываются по разные стороны баррикад, когда начинают работать на конкурирующих политиков: Мадлен становится помощницей «левой» Габриэль, а Антуана нанимает действующий министр труда.
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Рецензия на фильм «Мое преступление» с Ребеккой Мардер
Оригинальный сценарий Деклу, несмотря на обилие специфических юридических вещей, выступает гарантом по-настоящему увлекательного политического триллера со всеми вытекающими. Открытая и честная борьба здесь переплетается с ложью и подковерными интригами так, что порой не отличишь одно от другого, а репутационные риски отдельного человека способны ударить не только по его карьере, но и отразиться на жизни всего общества. Особенно если речь идет пусть и не о предумышленном, но убийстве. Деклу умело рассказывают о сложных вещах понятно и без зауми, а иногда намеренно опускает некоторые сцены, давая возможность зрителю включить воображение и самому понять, а что случилось.
Тон фильму задают блестящие актерские работы. В первую очередь, впечатляющая Ребекка Мардер, не так давно игравшая в фильме Франсуа Озона
«Мое преступление
» и номинированная на премию «Сезар» за роль в картине «С мадемуазель всё в порядке
». Теперь она продолжает раскрывать грани незаурядного таланта в образе сильных героинь. Здесь она играет молодую женщину простого происхождения, которая даже стесняется отца (Марк Барбе
), но желает пробиться в политику — и подает большие надежды. В оригинале картина так и называется — «Большие надежды». Карьера девушки стремительно идет в гору, пока она с начальницей трудятся над законом об «экономике социальной ответственности». Это значит, что рабочие получат больше самостоятельности, их зарплаты будут проиндексированы и так далее. Однако девушку настигает прошлое в лице бывшего возлюбленного: амбиции Мадлен мешают им с шефом осуществлять традиционную политику. И героине приходится наступить на горло совести в угоду жизненным интересам, чтобы не загреметь в тюрьму.
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Рецензия на фильм «Французский вестник» с Бенжаменом Лаверном
Бенжамен Лаверн – трехкратный номинант «Сезара», снимавшийся в «Жанне Дюбари
» и «Французском вестнике
», — также безупречен в роли Антуана. Богатый молодой парижанин, унаследовавший от отца презрение к рабочему классу, проявляет мелочность и трусость в критических ситуациях. В отличие от прогрессивной Мадлен, он представитель старого патриархального общества, и оппозиция героев отражает не только противостояние бывших возлюбленных, объединенных общей тайной, но и классовую борьбу, а также конфликт старого и нового мира. Тема раскрывается через диалоги молодых советников с начальниками, с отцами, друг с другом. Решительная, полная жизни Мадлен вызывает определенно больше симпатии, чем прячущийся за спины соратников беспринципный Антуан. Однако финал вносит свои коррективы, заставив усомниться, такой ли уж она ангел.
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Рецензия на фильм «Жанна Дюбари» с Бенжаменом Лаверном
На выходе «Идеальная ложь» оставляет ощущение эпической драмы, поскольку ставит перед мучительной моральной дилеммой, сопоставимой с вопросом Достоевского про слезинку и ребенка. Можно ли приносить пользу другим и оставаться героем с чистыми руками, совершив аморальный поступок? Можно ли строить справедливый мир, если сам поступил не по справедливости? В картине речь о политике, но в целом это применимо ко всем людям с амбициями изменить мир к лучшему. Мы им симпатизируем и готовы идти за ними следом, но не стоит забывать: от «Мы спасем мир» до «Мы уничтожим каждого, кто помешает нам спасать мир» — всего пара шагов.
«Идеальная ложь» в кинотеатрах с 10 августа.
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