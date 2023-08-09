«Развод по-геймерски»: Мнимый больной

В российский прокат выходит обаятельная французская комедия «Развод по-геймерски» — история двух друзей, решивших заработать на приставку необычным способом. Каким получился сольный дебют в режиссуре Хьюго Томаса и о чем на самом деле мечтают подростки, рассказывает Иван Пуляев.
14-летние друзья Жордан (дебютант Эван Бурделле
) и Патрик (Ноа Зандуш
) живут в маленькой деревушке на юге Франции и обожают видеоигры: ведут стримы для корейских подписчиков, мечтают об обновлениях и даже называют приставку человеческим именем. Однажды дорогая сердцу Джессика ни с того ни с сего ломается, экран на стене гаснет, а стрим прерывается буквально на полуслове. Сосед-умелец приставку починить не может, странный одноклассник, стреляющий картошкой из ружья собственного производства, поиграть, конечно, не дает, а помирать со скуки подросткам не хочется. Тогда они решаются на отчаянный шаг: Жордану нужно притвориться больным раком и записать видео о том, что он «любит свою семью», «не хочет умирать» и просит о финансовой помощи — и на пожертвования можно купить новую приставку. Видео получается почти реалистичным: жалостливый вид Жордану удается принимать вполне естественно, благо недавно Патрик — так уж вышло — постриг друга налысо. Как говорится, «новая стрижка — новая жизнь!»
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Самое смешное то, что это сработает. Во всяком случае, на первых порах. О видео узнает вся школа, и два невысоких мальчика, с которыми раньше особо никто не дружил, одномоментно превратятся во всеобщих любимцев. Жордана теперь все жалеют и норовят помочь или хотя бы выказать сочувствие (все мальчики класса, например, в знак солидарности стригутся налысо), а Патрика начинают брать в компании, звать на вечеринки и интересоваться его жизнью. Главное же, что в «благотворительном фонде» появляются деньги — и с каждым днем сумма становится всё больше. Но, как учат еще в детстве, тайное всегда становится явным — и этот сюжет не исключение.
В «Разводе по-геймерски» нет привычной антитезы взрослого и детского миров. Вместо этого Жордан противопоставляется всем, кто его окружает: будь то лучший друг, симпатичная одноклассница, учитель физкультуры или родная мать (Ванесса Паради
). На самом деле ему от них нужно не так уж много: не деньги на приставку или бесплатные обеды в столовой, а только человеческое внимание и понимание. Внимание окружающих Жордан получит благодаря «болезни», а понимания попробует добиться, когда вскроется обман.
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Проходя уровни этой истории, Жордан проживает и предательство, и славу, и раскрепощение, взрослеет и формулирует некоторые важные для себя смыслы. У него меняются отношения с Патриком, с девочкой, которая ему нравится, и даже с матерью — вечно занятой медсестрой провинциальной больницы, которая осознает, что слишком плохо знает сына. В итоге получается довольно незамысловатая комедия, действительно способная насмешить: некоторые сюжетные повороты хоть и предсказуемы, но вполне забавны, особенно в первой части картины. Драматическая часть слабее: режиссер-дебютант Хьюго Томас
, раньше снимавший только в соавторстве, преимущественно избегает серьезных тем, предпочитая слишком много проговаривать. И всё это как будто соответствует подростковой оптике Жордана, который еще не задумывается о по-настоящему сложных вещах, а людей вокруг немного наивно упрощает.
Молодой французский режиссер говорит
, что снимал кино о собственном подростковом возрасте, а Ванесса Паради добавляет, что каждый зритель «может узнать себя в героях этого фильма». Пожалуй, это и правда так: «Развод» позволяет окунуться в ощущение деревенского лета и вспомнить детство, которое знает, что такое хорошая шутка, но не знает, что такое настоящее горе. Будут радость от приглашения на школьную вечеринку и осознания, что ты тоже кому-то интересен, а также удивление, что где-то в мире существуют мифические подписчики-корейцы, которые кинут на счет восемь евро, решив, что если мальчик постригся налысо, значит, он серьезно болен. А в автобусе, который увезет во взрослую жизнь, среди пассажиров тоже будет хотя бы один лысый — как напоминание о курьезной истории, которая теперь навсегда с собой.
«Развод по-геймерски» в кинотеатрах с 10 августа
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