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«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых

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10 августа 2023
В прокат выходит ужастик «Два, три, демон, приди!» - дебют австралийских ютуберов, братьев Дэнни и Майкла Филиппу, чей канал RackaRacka существует с 2013 года и насчитывает более шести миллионов подписчиков. Парни, именующиеся «неистовыми воннаби-режиссерами», в кинематографичных роликах жанра хоррор-экшен показывают безумные розыгрыши, кровавые сценки и прочую низкобюджетную, но при этом смешную и напичканную спецэффектами дичь: про мальчика-Пикачу и озверевшую толпу ловцов покемонов, про модель, которой сносит голову дорожным знаком на глазах у прохожих, про австралийскую «Зону 51» и про себя, раздающих интервью телеканалам на тему одержимости дьяволом. Премьера «Демона» состоялась на «Сандэнсе», где братья Филиппу обзавелись дистрибьюторами в лице студии A24 и начали триумфальный для такого скромного кино путь по фестивалям и международному прокату, собрав приличную кассу и положительные отзывы.

«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых

Все еще остро переживающая самоубийство матери, случившееся два года назад, 17-летния Мия (Софи Уайлд) ищет утешения у лучшей подругой Джейд (Александра Дженсен) и её младшего брата Райли (Джо Берд). Отношения с ними и их мамой (Миранда Отто) у нее куда ближе и теплее, чем с отцом. Однажды девочки отправляются на вечеринку, где подростки развлекаются тем, что проводят ритуалы с испещренной надписями и рисунками гипсовой рукой. Якобы, если за нее взяться и произнеся «Демон, приди!» (в оригинале просто «Поговори со мной»), можно вытащить в наш мир кого-то из умерших – а потом еще и дать ему разрешение ненадолго вселиться в свое тело. «Одержимых» снимают на видео и выкладывают в сеть, что выглядит и весело, и пугающе одновременно – но вроде как безопасно, если соблюдать верный тайминг. Джейд и Мия к происходящему относятся скептически, но последняя всё же решает попробовать – и действительно видит напротив жуткого демона, а потом полторы минуты корчится на стуле, говоря не своим голосом.

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И «подсаживается» на эту забаву — и убеждает Джейд в следующий раз собраться у нее дома, чтобы поиграть, пока мама на работе. В комнате оказывается и Райли, который долго наблюдает за старшими товарищами, по очереди вызывающими призраков, а потом уговаривает Мию разрешить и ему подержаться за руку демона. Джейд против, но большинством голосов решено позволить ребенку сыграть – и тут всё выходит из-под контроля. «Передержав» демона внутри дольше положенного – ведь в Райли вселился дух матери Мии, и ей надо было пообщаться, — мальчик оказывается в плену у темных сил, калечит себя и впадает в кому. Чтобы спасти его, героине придется отправиться в мир мертвых.

«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых

Погруженность авторов в контекст актуальной поп-культуры делает хоррор с не то чтобы оригинальным сюжетом настоящим глотком свежего воздуха. Отсюда, к примеру, герои, которые выглядят не усредненными подростками, а современными — и не только внешне. Подобающие возрасту вечеринки уже не просто безудержные попойки, какие мы видели в каждом первом слэшере, а, что называется, с изюминкой. Обязательный атрибут – создание контента (причем вполне в духе канала RackaRacka). Ролики с одержимыми бесами участниками ритуала разлетаются по сети, становятся вирусными, повышая интерес потенциальных участников и простых наблюдателей.

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Еще одна составляющая успеха – безусловно, насмотренность братьев Филиппу, которые закономерно перешли от видео в интернете к полнометражному фильму. Жанр интересовал их всегда, а ролики в большинстве своем тяготели к киношной структуре и сюжету. Новоявленные режиссеры не стали изобретать велосипед и используют проверенные временем приемы и паттерны. От скримеров с возникающими перед глазами героев и зрителей жутких демонов с классическим зомби-гримом до современной психологической подоплеки: тут и тема ментального здоровья, и переживание утраты близкого человека, и вызванное горем отчуждение внутри семьи.

«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых

Всё это создает необходимую гнетущую атмосферу, тревожную и нездоровую — как физически, так и духовно. Дети кричат «Поговори со мной», цепляясь за неодушевленный предмет – и надеются, что им хоть кто-то ответит. Пусть даже из потустороннего мира. Ведь в реале беседы не ладятся, чувство вины сжирает изнутри, одиночество тотально — и это куда страшнее, чем встреча с каким-то демоном. Даже если попытки выйти из этого порочного круга непонимания имеют летальный исход.

«Два, три, демон, приди!» в кинотеатрах с 10 августа.


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«Два, три, демон, приди!»: И отведи за ручку в мир мертвых фотографии
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