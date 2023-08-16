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Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас

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16 августа 2023
В Японии закончился полугодичный прокат полнометражного аниме «Коронный бросок. Фильм», который последние месяцы гастролирует по США и Европе, в том числе добрался до кинотеатров стран СНГ. Кажется, это теперь самый кассовый фильм о баскетболе ($263 миллиона против $230 у «Космического джема»), и это повод поговорить об истории феномена под громким именем «Слэм-данк». Алексей Филиппов рассказывает, как родился хит Такэхико Иноуэ и стоит ли смотреть «Коронный бросок» тем, кто хотя бы бегло не знаком с одноименными мангой или аниме.

Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас

«Коронный бросок. Фильм» — он же «Первый слэм-данк» — вышел в японский прокат 3 декабря 2022-го и целых полгода успешно собирал подборы кассу. Стал бы самым успешным аниме (и полным метром вообще) в 2023-м — если бы не «Ван-Пис: Красный» и «Судзумэ, закрывающая двери»: у Манки Д. Луффи в Японии бОльшая фанатская база, а Макото Синкая за рубежом знают лучше, чем мангаку и режиссера Такэхико Иноуэ. Тем не менее, результат во всех смыслах показательный: история о юношах, чья жизнь приобрела смысл благодаря баскетболу и мечте о чемпионстве, заняла пятое место среди самых кассовых японских фильмов всех времен, аккурат между конкурентами («Ван-Пис» в итоге шестой). Главное, не победа, главное — слэм-данк.

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В случае полнометражного «Коронного броска» нет смысла особенно говорить о сюжете: это, буквально, финальный матч, где команда старшей школы «Шохоку» (мы болеем за неё) сходится в решающем поединке с асами из «Санно» — лучшими юниорами Японии. В качестве драматической пружины используется история разыгрывающего Рёты Мияги, чей стимул в большом спорте — не внимание девушек или национальная слава, а память о старшем брате. В общем, не то чтобы знание предыстории было необходимо, но с ней, как водится, интереснее. Особенно в свете повышенного драматизма финала, который несколько контрастирует с комедийной интонацией одноименного сериала, повысившего интерес к баскетболу в Японии 90-х.

Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас

Собственно, Такэхико Иноуэ писал и рисовал мангу «Слэм-данк» с 1990-го по 1996-й — под впечатлением от эпохи Майкла Джордана в «Чикаго Буллз», который сделал баскетбол достоянием поп-культуры и глобального рынка. Для более патриотичных читателей существовала легенда, что Ханамичи Сакураги — полный тезка японского самородка, погибшего после первого же матча — однако за покойного гения выдавали ударника группы X Japan Ёсики Хаяси, который, кстати, жив до сих пор. На самом деле Ханамичи инкарнация бунтаря Денниса Родмана — скандального, яркого, неуживчивого, способного проделывать на площадке много черновой работы, но любящего и оттянуться за её пределами. Яркий индивидуалист, которым обычно непросто в командных видах спорта — и культурах, где коллектив на первом месте. Так что рыжеволосый дылда Ханамичи, выделяющийся цветом волос, буйным нравом и тем, что за годы средней школы его отшили 50 раз, никак не претендует на роль первого номера — и всё же им становится. Во всяком случае, в «Слэм-данке».

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В спортивную секцию Ханамичи Сакураги приводит влюбленность в Харуко Акаги, которая распознала в нем талантливого атлета (сразу после того, как юноше отказала еще одна девушка). Услышав слова «баскетбол» и «слэм-данк», Сакураги решает, что рожден для этого занятия, которое наверняка принесет ему национальную славу и любовь Харуко. Всё, конечно, оказывается сложнее, да и Акаги бросает томные взгляды на настоящего таланта Каэду Рукаву, но юношеское эго уже вышло на площадку — и «гений баскетбола» Ханамичи не из тех, кто умеет отступать. За счет выдающихся физических данных и запредельной (даже для спокона и сёнэна) твердолобости Сакураги будет на ходу учиться командной игре и правилам баскетбола вообще.

Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас

Благо его соратники не менее атлетичны и специфичны: капитан-центровой Такэнори Акаги, педантичный старший брат Харуко, максимально отдающийся спорту; немногословный Рукава, чье мастерство вкупе с загадочностью привлекает повышенное внимание девушек; снайпер Хисаши Мицуи, успевший побывать и MVP чемпионов средней школы, и главным хулиганом старшей; наконец, Мияги — подвижный, с хорошим дриблингом, но тоже не дурак подраться, особенно когда речь касается Аяко — помощницы тренера, в которую он влюблен. Есть еще рассудительный Киминобу Когурэ, ровесник Акаги, а также невозмутимый тренер Мицуёши Анзай — когда-то известный игрок с буйным нравом, с возрастом заслуживший прозвище «Седой Будда». Чтобы лепить команду из подростков, постоянно отвлекающихся на драки, романтику и загоны, именно такой наставник и нужен. Хотя, быть может, это они справляются сами.

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Собственно, на пубертатных контрастах и строится очарование «Слэм-данка», манги и аниме, выходившего с 1993-го по 1995-й (сериал и четыре фильма). Взрывной и невыносимый Ханамичи Сакураги в соседних кадрах бахвалится, ликует, рдеет, лажает и все-таки делает то, что от него хотят (или даже не ожидают получить). В каком-то смысле он старший брат Дендзи из «Человека-бензопилы», который ищет место в жизни под предлогом юношеской похоти, в то время как Ханамичи в любой непонятной ситуации желает сделать слэм-данк, желательно — на глазах Харуко. Остальные члены команды (и приятели из школьной банды) постоянно подзуживают «гения Сакураги» и ввязываются с ним в соревнование, но в то же время готовы прийти на выручку и, конечно, таят собственные драмы, решить которые проще в команде — не обязательно, правда, баскетбольной.

Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас

Проще говоря, манга Иноуэ напоминает роман воспитания, где молодецкая удаль (метажанр сёнэн) умножается на целеполагание спортивной драмы (спокон), а комедийные зарисовки, хорошо бы смотревшиеся в том числе на полях учебников, чуть компенсируют двойной заряд пафоса. Как бы некоторые спортсмены «Шохоку» ни хотели обыгрывать всех в одиночку, именно как команда они растут над собой. И самый пронзительный эпизод в новом фильме связан не с самоотдачей Сакураги или травмирующими флешбэками Мияги, а с тем самым коронным броском, который — спойлер? — оказывается не слэм-данком.

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Почти 20 лет спустя Такэхико Иноуэ решил поставить точку не только в манге, но и аниме, сохранявшем культовый статус все эти годы, но не то чтобы подававшем признаки жизни в окружении бесчисленных перезапусков и продолжений. Если «Ван-Пис: Красный» — это эпический концерт на обочине основного сюжета, то «Коронный бросок: Фильм» — прощальный поклон, выполненный на пределе возможностей. Студия Toei Animation расстаралась настолько, что все движения героев срисовывали с настоящих баскетболистов при помощи техники захвата движения. Столь правдоподобно и экспрессивно спорт редко выглядит в игровом кино или анимации — полеты камеры и динамичный монтаж не передают царящее напряжение и непредсказуемость отточеных действий.

Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас

Что касается драматургии и режиссуры, то тут Иноуэ не предлагает чего-либо примечательного: напряженный финал развивается в том же ритме, что и большинство предыдущих матчей (эмоциональный качели пополам с неожиданными прозрениями соперников), лучшие гэги серии повторены на бис, а история Мияги скорее ломает темп, чем помогает нарашивать накал страстей. Безусловно, всё это можно посчитать достоинствами для тех, кто знаком по «Слэм-данку» и хотел бы увидеть героев 90-х вновь, тем более — на большом экране. Однако как сольный проход под кольцо «Коронный бросок. Фильм» не впечатляет: стандартный прием, никакой феерии.


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Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас фотографии
Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас фотографии
Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас фотографии
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