«Бери да помни»: Игра в кости

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19 августа «Гипнотик»: Страдающий Аффлек в «Догвилле» Роберта Родригеса Режиссер «От заката до рассвета» и «Города грехов» в отличной форме

16 августа Спустя Рукава: «Коронный бросок» — самый успешный фильм о баскетболе прямо сейчас Чем интересно аниме Такэхико Иноуэ и нужно ли предварительно смотреть/читать «Слэм-данк»

15 августа «Только ты и я»: Красавица и Чудовище Французская драма о психологическом насилии в семье