«Правда»: Истина в вине

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Объявлена дата премьеры третьего сезона «Контейнера» с Оксаной Акиньшиной и Филиппом Янковским

Аниматор-акробат Борис Дёжкин: как слесарь из Курска стал классиком мультипликации

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7 важных критериев выбора киношколы

Директор Высшей школы режиссеров и сценаристов о том, на что стоит обратить внимание при выборе учебного заведения