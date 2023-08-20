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«Правда»: Истина в вине

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20 августа 2023
XI российский фестиваль «Короче» в этом году стал длиннее и помимо программы короткометражных фильмов представил новую секцию полнометражных дебютов. В рамках основного конкурса на смотре состоялась премьера психологического триллера «Правда» режиссера Максима Кузнецова, задумавшего создать актуальный и остросоциальный образчик кино морального беспокойства. Рассказываем, удалось ли авторам проекта сохранить должный градус напряжения.

«Правда»: Истина в вине

Женя (Кузьма Котрелев) готовился жить с девушкой (Александра Дроздова) долго и счастливо, пока их романтическая ночная прогулка не обернулась неожиданной встречей с полицией и последующим задержанием. Парня посадили по «народной» 228 статье, хотя он и утверждал, что запрещенные вещества подкинули сотрудники правоохранительных органов. Освободившись через пару лет, Женя ожидаемо обнаружил себя в полном одиночестве: возлюбленная нашла другого (Михаил Тройник), отец умер, оставив в качестве воспоминания и возможного источника дохода старый катер, а администрация местной школы не может взять героя на работу во избежание репутационного скандала.

Читать «Правда» в контексте «Духа огня»
И без того оказавшегося на обочине парня подавляет атмосфера маленького городка, где каждый в курсе, что перед ним бывший заключенный. Однажды Женя с горя напивается до отключки в гараже, а на следующее утро выясняется, что он последний, кто видел пропавшую пятилетнюю Машу — маленькую сестру его бывшей. В своем подвале молодой человек находит труп ребенка, будучи уверенным, что не совершал преступления, но для обывателей и пытливого следователя (Кирилл Кяро) Женя — идеальный подозреваемый, на которого удобно спустить всех собак.

«Правда»: Истина в вине

Невиновность Жени очевидна не только для него, но и для зрителя, что лишает линию со следствием и витиеватыми допросами крепкой детективной интриги. При том, что режиссер картины Максим Кузнецов восемь лет работал следователем, специализируясь на делах об убийствах, и от него можно было ждать небанальных подробностей о ремесле. Заявленный жанр фильм оправдывает с натяжкой, поскольку триллер уходит на второй план по сравнению с мелодраматической аркой взаимоотношений парня с бывшей, но не разлюбившей его девушкой. Душевные метания Жени спрятаны за полуулыбкой и разыграны не самым изобретательным образом: герой Котрелева многозначительно смотрит вдаль, сидя в лодке – и в рапиде. Вдобаок герметичный мирок крохотного города, где все знают друг друга в лицо, показан довольно утрированным, и огромное по меркам провинции количество волонтеров, слетевшихся на поиски пропавшей девочки, не вписывается даже в киношную условность.

Читать «Кентавр» — таксист на драйве
Таинственное убийство, противоречивый подозреваемый и сверкнувшие фары такси в «Правде» заставляют вспомнить недавнего «Кентавра» с Юрой Борисовым, который в жанр маньячного реализма вписывается блестяще, сохраняя интригу и напряжение вплоть до финала. «Правда», собирающая в клубок социальные проблемы – подброшенные наркотики, адаптация бывших заключенных, — всё же идет по касательной, будто бы не определившись, где расставить акценты. Кино морального беспокойства оказывается слишком размеренным. А был ли маньяк, из-за которого погибла девочка? В мире постправды не так важно.

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