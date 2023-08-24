«Подводный капкан»: Скованные одним шлангом

В российский прокат выходит «Подводный капкан» немецкого режиссера Максимилиана Эрленвайна — фильм про сестер-дайверш, для которых очередное погружение оказывается борьбой за выживание и психологическим испытанием. В кои-то веки дайвинг, со всеми его прелестями и опасностями, показан на экране более или менее правдоподобно — и снят так, что эффект присутствия в некоторых сценах обеспечен.
Дрю (Софи Лоу
) и Мэй (Луиза Краузе
) мчатся на машине в сторону безлюдного скалистого пляжа, чтобы погрузиться в пещеру. Дайв обещает быть несложным — у девушек явно большой опыт: маски — с радиосвязью, запасные баллоны — на пляже и еще парочка в авто, припаркованном наверху скалы (они сыграют не последнюю роль в дальнейшем). Оставив на пляже вещи и надев снаряжение, сестры ныряют с хрупкого проржавевшего пирса в воду. Искомая пещера находится на небольшой глубине, так что девушки с легкостью преодолевают путь к ней. Дрю без умолку беззаботно болтает, Мэй помалкивает и первой спрашивает, все ли в порядке, когда они добираются до крошечного воздушного кармана; тут становится очевидно, что отношения между героинями натянутые. Раздосадованная вопросами сестры, Мэй стремительно покидает пещеру и уплывает вперед — этот эмоциональный порыв станет роковым. На поверхности начинается камнепад, и огромные валуны придавливают не успевшую прижаться к стенке Мэй на глубине 30 метров. Отыскавшая её Дрю понимает, что самостоятельно выбраться из-под камня сестра не сможет, так что организоваться спасательную операцию ей придется в одиночку — не забывая, что воздух в такой пучине заканчивается очень быстро.
«Подводный капкан» продолжает невольно образовавшийся в прокате этого года тренд на камерные экстремальные триллеры, где герои — точнее героини — оказываются в условиях мало совместимых с жизнью. Сперва был практически хоррор «На краю
» — про альпинистку, сражающуюся с коллегами-убийцами на отвесной скале, потом «Вышка
» — про двух подружек, застрявших на вершине заброшенной телевизионной, собственно, вышки. Теперь настало время исследовать другое измерение — глубину. Где главная опасность, конечно, — отсутствие воздуха. Точнее — его ограниченное, в данном случае, количество, что автоматически превращает спасение утопающего в гонку со временем.
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Отдельно хочется отметить и невероятно реалистичные подводные съемки, и то, с каким вниманием авторы фильма подошли к специфике дайвинга: как правило фильмы, так или иначе связанные с этим видом спорта, изобилуют откровенной глупостью и неточностью в угоду зрелищности. Здесь же — и это похвально — с самого начала видно владение терминологией и базовыми навыками. Оттого и выглядит все в разы убедительнее — и страшнее. Героини следят за количеством оставшегося воздуха в баллоне, считают время, дышат по очереди из одного шланга, вспоминают про остановки безопасности — хоть и напрасно, ведь на них у Дрю не остается драгоценных минут. Почему не стоит пренебрегать необходимыми мерами безопасности в фильме тоже показано: на втором аварийном всплытии девушка уже кашляет кровью — и чем дальше, тем сильнее организм будет разрушать накопленный в нем азот. Конечно, в художественных целях не обходится без преувеличений и искажения реальности — слишком уж бодро Дрю продолжает скакать по скалам в поисках помощь. С другой стороны — никто не отменял появление своего рода сверхспособностей при подобном выбросе адреналина.
На глубине тем временем у Мэй начинается так называемая «азотка», азотный наркоз — состояние измененного сознания, опасное для жизни прежде всего неадекватностью поведения дайвера. Видения, убеждающие девушку, что её место — здесь, в синеве и на дне, а также не к месту всплывающие воспоминания, по которым зрителю предстоит догадываться о непростом прошлом сестер. Ничего определенного не скажут и не покажут — лишь тревожные обрывочные кадры из детства, чьи травмы эхом отзываются в сегодняшних отношениях героинь, играя определяющую роль в этом роковом для них обеих погружении. Старые обиды и свежую отчужденность приходится отодвинуть на второй план, чтобы надеть маску сперва на себя, а потом на плывущего рядом человека.
Смотрите «Подводный капкан» в кино с 24 августа.
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