Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Современное якутское кино
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Гонщики на драйве»: Дураки, дороги и «Опель»

Рецензии на фильмы >>
31 августа 2023

С 31 августа в прокате комедия «Гонщики на драйве» – продолжение популярного в Германии 90-х фильма «Рискованные гонки». Именно с него когда-то началась карьера Тиля Швайгера в большом кино, и теперь он отдает должное ленте прошлого, перенося ее персонажей в современность. Гонщик Берти Катцбах, главный герой дилогии, возвращается на трек, чтобы подзаработать денег и наладить отношения с семьей. Помогать ему в этом деле будет культовый в ФРГ маслкар Opel Manta: именно в нем и кроется обаяние фильма, которое просто так не разглядеть за неприметным названием.

кадр из фильма Гонщики на драйве

Берти Катцбах (Швайгер) – мужик средних лет, у которого, как в анекдоте, «всё в жизни было». Когда-то известный в Германии профессиональный гонщик, Берти даже представлял страну на мировом чемпионате, так что его знала каждая собака, водители почтительно уступали дорогу, а полицейские прощали прегрешения на трассе. Дома ждала супруга Уши (Тина Руланд) и двое детей, а в гараже отдыхал верный железный конь – спортивное купе Opel Manta кислотной расцветки, которой позавидуют даже олимпийки с Черкизовского рынка. Машина бурной молодости Берти, столько всего с ней было связано.

Смотреть онлайн Еще 20 фильмов с Тилем Швайгером
Но вот случилась черная полоса: во время гонки Берти попадает в аварию, которая вышибает его из большого спорта. Он прикладывается к бутылке, начинает ссориться с женой. Как следствие, развод и погружение на дно. Дочь Мюкке (Луна Швайгер) осталась с непутевым папой, а сын Даниэль (Тим Оливер Шульц) теперь прожигает деньги отчима (Мориц Бляйбтрой), превращаясь в избалованного мажора. Биологического отца он даже на горизонте видеть не хочет, да и сам Берти не горит желанием вламываться в жизнь экс-супруги и ребенка. Проблем и так по горло: бизнес – маленькая мастерская по починке антикварных авто – в долгах, как в шелках. Чтобы немного поправить финансовые дела, он решает вновь сесть за руль и победить на грядущей гонке «классических» авто из 90-х. В этой вселенной Берти чувствует себя как рыба в воде, ведь он тот еще динозавр, застрявший в светлом прошлом.

кадр из фильма Гонщики на драйве

Российские локализаторы упустили редчайшую возможность: комедия Тиля Швайгера о стареющем «пэтролхеде» Manta Manta – Zwoter Teil так и просилась стать в российском переводе «Гоночной братвой». Оригинальное название с отсылкой к культовому для ФРГ маслкару в наших широтах вряд ли кто-то поймет: это очень нишевая, чисто немецкая шутка. А ведь именно образ «Манты» является ключиком к пониманию как самого фильма, так и начала истории: «Рискованных гонок» (Manta, Manta) 1991 года, где Швайгер некогда сыграл первую роль в большом кино.

Читать «Ламборгини: Человек-легенда» — фильм о создателе легендарного авто
Есть такой анекдот. Однажды немцам надоело, что они делают хорошие автомобили. Решили исправить ситуацию — и сделали «Опель». В городском фольклоре ФРГ машины этой марки занимают место сродни отечественным «Жигулям»: дешевые, устаревшие и ни на что не годные авто, буквально — консервные банки с болтами. Целевая аудитория «Опелей» тоже очерчена стереотипом довольно точно. Это машины для простых работяг, у которых нет возможности купить что-то поприличнее. В 1970-х, желая исправить неприятное реноме, компания Opel выпустила спортивное купе под названием Manta. Это был ответ американским маслкарам: недорогая и компактная машинка с агрессивным дизайном, способная дать жару на дороге. Она выглядела довольно круто, но на поверку оказывался все тем же «Опелем»: игрушкой для «пацанчиков», у которых нет денег на подержанный Ford Capri и тем более культовый Mustang. Поэтому за владельцами этих машин очень скоро закрепилось уничижительное прозвище Mantafahrer («Водитель Манты»). За рулем немецкого маслкара сидит молодой и не хватающий звезд с неба дурачок. У него нет образования, нормальной работы, никаких стремлений в жизни, зато на дороге он ведет себя как агрессивный бык. И любит mantafahrer только две вещи: свою машину (которую он обязательно облепит наклейками и «колхозным» обвесом) и подружку, работающую в парикмахерской неподалеку от автосервиса. В Германии даже особый вид шуток появился. «Во что нельзя поверить? В «Манту», припаркованную перед университетом». «Мантавод» с высшим образованием выглядит также нелепо, как «Запорожец» в окружении «Шестисотых» (Mercedes-Benz S600).

кадр из фильма Гонщики на драйве

Оригинальный фильм из 90-х был буквальной экранизацией анекдотов из этой серии: молодой Берти Карцбах в исполнении Швайгера жил с мамой, прозябал в гараже с верной «Манту» и тусовался с Уши. Как можно догадаться — парикмахершей. «Рискованные гонки» с заездами были связаны довольно условно – примерно как «Топ Ган» с авиацией. Это была апология реальных пацанов из пригорода, которые пытаются наладить сконструировать в гараже счастье и дать отпор зазнавшимся детишкам богачей. Берти весь фильм разрывается между тачкой и любимой девушкой, а также готовится к гонке, на которую поставлены отложенные на квартиру деньги. Простая, в меру скабрезная комедия о жителях окраин и их маленьких радостях: любви, машинах и возможности утереть нос зарвавшимся богачам на «меринах» и дорогущих Ferrari. Что еще, если подумать, нужно от жизни?

Смотреть Видеонтервью с Тилем Швайгером о «Соблазнителе 2»
Прошло более 30 лет, и теперь Швайгер задается вопросом: а что стало с такими вот Берти Карцбахами сейчас? Они пропали, как когда-то пропали моды из «Квадрофении»? Или все еще прячутся по немецким шиномонтажкам, потягивая пиво из банок и ностальгируя по славным временам? Определенно второе: «Гонщики на драйве» – именно что ностальгия по безвозвратно ушедшей эпохе не столько маслкаров, сколько нетактичных комедий. По части обезьянничания и фарса фильм совсем немного уступает классическим идиотским выходкам Адама Сэндлера и его одиозной студии Happy Madison Productions («Счастливчик Гилмор», «Животное»). Комик Михаэль Кесслер деловито мочится в сапоги и пытается покорить чернобровую турчанку лет на 20 моложе. Тамер Тырашоглу травится шаурмой и испражняется прямо в дядюшкином гараже, где бумага есть только одна – наждачная. Неполиткорректность напоказ и немного дурновкусия: в принципе, чего-то подобного и ждешь от кинематографии Швайгера, поставившего «Красавчика».

кадр из фильма Гонщики на драйве

В своей грубости «Гонщики на драйве» – очень ностальгическое кино, всецело верное духу оригинала: это все-таки история про раздолбаев на дорогах, которые так и не смогли за прошедшие десятилетия повзрослеть. Но стоит отдать должное специфическому таланту Швайгера: он смело миксует жанры с разных полюсов, благодаря чему китчевые шутки органично соседствуют с семейными драмами. Готовясь к гонке, Берти приходится прерываться на воспитание сына, которого отчим выгнал из дома за плохое поведение. Фактически, он сталкивается с собой в молодости и теперь с позиции взрослого пытается вбить в голову подростка прописные жизненные истины. Получается клишированная, но основательная история об отце и сыне, через совместную починку автомобиля движущихся к ремонту семьи.

Читать Семейная колея в «Форсаже»
Если на что-то проект Швайгера и похож, так это на сам автомобиль Opel Manta: объект насмешек немецких водителей со временем стал уютным элементом ностальгии по непричесанным 90-м с их морально-нравственными свободами от авторитетов, государственных идеологий, экологов и гонки за успехом. Странное и по-настоящему эклектичное кино, коктейль из старомодной комедии и простой мелодрамы к концу становится праздником умеренного бумерства. Настолько наивным, что даже представление об идеальной семье у режиссера и его героя напоминают больше рекламу пива, чем реальность: море, чайки, верная тачка, банка с пенным делает характерный «пшик». Смешно? Определенно. Но эта неказистая немецкая иллюзия несет в себе больше смысла, чем пафосные фразочки Доминика Торетто.

«Гонщики на драйве» в кинотеатрах с 31 августа.


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Тиль Швайгер хочет сорвать куш в суперзаезде в тизере-трейлере фильма «Гонщики на драйве»
«Сын»: Николас, скрывающий боль
«Ламборгини: Человек-легенда»: Не чурайся трактора, купивши спорткар
Поиск по меткам
автомобилиМаксим ГревцевНемецкое кинопремьера
персоны
Мориц БляйбтройМихаэль КесслерТина РуландТамер ТырашоглуЛуна ШвайгерТиль ШвайгерТим Оливер Шульц
фильмы
Гонщики на драйвеКрасавчикРискованные гонки

фотографии >>
кадр из фильма "Гонщики на драйве"
кадр из фильма "Гонщики на драйве"
кадр из фильма "Гонщики на драйве"
кадр из фильма "Гонщики на драйве"
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

День рождения >>

Маргарита Бычкова
Владимир Герасимов
Максим Калинин
Денис Капустин
Марианна Коробейникова
Кирилл Нагиев
Артём Позняк
Нелли Попова
Роман Ткачук
Режиане Алвес
Ричард Бэйзхарт
Ричард Гир
Джеймс Кобурн
Фредрик Марч
Крис Такер
Вольфганг Черни
все родившиеся 31 августа >>

Афиша кино >>

Сила добра
драма, экранизация
Россия, 2022
Звонок
детектив, мистика, триллер, фильм ужасов
Япония, 1998
Панда из космоса
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Призрачная станция
детектив, фильм ужасов
Южная Корея, 2022
Гонщики на драйве
боевик, комедия, приключения
Германия, 2023
Джулс
драма, комедия, научная фантастика
США, 2023
Зов мести
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2022
Мой Хатико
мелодрама, фильм о животных
Китай, 2023
Молчание ангелов
детектив, криминальный фильм, триллер
Дания, 2023
Охота на короля
боевик, триллер
Канада, США, 2023
Романтик
драма, комедия
Франция, 2022
Девочка Нина и похитители пианино
детский фильм, музыкальный фильм, научная фантастика, приключения
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?