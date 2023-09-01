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«Панда из космоса»: Китайский собрат Чебурашки

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1 сентября 2023
В прокат вышла «Панда из космоса» режиссера Чэня Сычэна — и оказалась очаровательным семейным кино с красивой графикой, юмором и здоровым, понятным не только в Китае, но и во всем мире мэсседжем, который наверняка откликнется многим юным зрителям и будет полезен их родителям и прочим взрослым. Особенно в контексте очередного 1 сентября и начала нового учебного года, который еще есть шанс сделать полезным и не оставить мучительным воспоминанием.

«Панда из космоса»: Китайский собрат Чебурашки

Подросток Жэн Сяотянь (Жун Цзышань) живет в Пекине, в многоэтажке, где за каждым окном разворачивается одна и та же драма: родители ругают детей за недостаточное прилежание и посредственные успехи в учебе и на внеклассных занятиях. Семья Жэна Сяотяня не исключение: отец (Хуан Бо), который воспитывает мальчика в одиночку, бесконечно пилит сына за то, что тот не хочет играть на пианино. Сам подросток мечтает о космосе и хочет стать астрономом или астронавтом, что папе кажется полнейшей ерундой. В первый день нового учебного года Жэну случайно достается игрушка, которую смастерил его младший брат — сын мамы от второго брака. В тот же вечер, когда герой будет в очередной раз мучить инструмент после ругани с отцом, странное существо, похожее на панду, оживет. И расскажет, что прибыло из космоса, с планеты, где искусство превращается в энергию и питает ее обитателей. Стоит зазвучать музыке, и игрушка, которую Жэн Сяотянь назовет Моцартом, напитывается сверхъестественных сил и заставляет предметы левитировать.

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Вскоре о существование пришельца узнают лучший друг Сяотяня по прозвищу Мышь — еще один бедолага, которого мама вечно ругает за плохие оценки, приглянувшаяся Жэну новенькая из класса, вынужденная постоянно переезжать из города в город из-за работы отца, и даже здоровяк-задира, уверенный, что его мама улетела на другую планету. Что касается Моцарта, то у него на Земле есть миссия, о которой он до поры до времени умалчивает. Его планам, конечно, будут мешать — и комичные злодеи-мошенники, и, главное, родители, всегда безапелляционно уверенные, что лучше для их детей.

«Панда из космоса»: Китайский собрат Чебурашки

«Панда из космоса» выглядит почти мультяшно глянцевой, но этот — очевидно, дорогой — видеоряд как нельзя лучше подходит поучительной (не путать с нравоучительной) волшебной сказке, которая через фантастические образы и метафоры говорит со зрителем о взрослении, поиске себя и отношениях детей с родителями. Интересно было бы глубже изучить семейный вопрос в Китае — все главные герои наверняка неслучайно воспитываются либо матерями, либо отцами-одиночками, но российскому зрителю эту деталь в целом объяснять не нужно, так что история и здесь выглядит если не универсальной, то будто уже адаптированной для отечественного проката (что, конечно, очень печально). Чего-то специфичного нет и в повествовании — кино явно нацелено не только на внутренний прокат, но и на экспорт.

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Основная идея завернута во множество сюжетных слоев и поворотов. Тут и музыкальный конкурс, на котором появляется приглашенная звезда — китайский пианист-виртуоз Лан Лан (которого всю дорогу ставит в пример Жэну отец), и секта фейковых пришельцев, вымогающих деньги у отчаявшихся людей, и полеты к Великой Китайской стене на кораблике, и всевозможные школьные гэги. И обязательный китайский дедушка в маразме (Вэй Фань), чье появление, впрочем, не случайно и поможет отцу осознать, в чем он не прав, оборвав наконец порочный круг перекладывания нереализованных амбиций на детей. Это основная (и щемящая душу) линия, в которой не обходится без огромного количества волшебства, прозрений, предсказаний и прочей мистики, а то и экстрасенсорики космических масштабов.

«Панда из космоса»: Китайский собрат Чебурашки

Мечты — будь они о других планетах, друзьях, хороших оценках или просто о беззаботном детстве — ценны в любом возрасте. И родительская любовь выражается в том числе в умении слышать и поддерживать ребенка. Это и пришельцу понятно — он, к слову, придуман и нарисован очаровательным: корчит рожи, замирает в смешных позах, выглядит плюшевым и при этом очень реалистичным. Такой же графикой может похвастаться недавний Чебурашка из одноименного фильма, с которым у «Панды из космоса» немало общего: и по жанру, и по сентиментальному акценту истории, и по общему семейному посылу. И даже по наличию в кадре цитрусовых! Так что никто не скажет, что этот иностранный фильм не соответствует каким-то ценностям и скрепам. И пусть: должно же быть что-то хорошее в многострадальном российском прокате.

«Панда из космоса» в прокате с 31 августа.


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