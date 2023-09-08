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«Праздники»: Все оттенки счастья

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8 сентября 2023
В российский прокат вышла комедия «Праздники», ставшая полнометражным режиссерским дебютом актера Бориса Дергачева, для которого семейную тему можно считать ключевой в карьере. Как актер он участвовал в «Триаде», «Семейке» и «Свободных отношениях», а большой режиссерский путь начал с пилота сериала «Макрон», где Вова в исполнении Кузьмы Сапрыкина привозит знакомиться с родителями свою девушку (Марина Александрова), которая оказывается ровесницей мамы Вовы. В «Праздниках» знакомство с родителями тоже становится важным сюжетом, однако гораздо больше комедия Дергачева пытается ответить на вечный вопрос, действительно ли все счастливые семьи похожи друг на друга?

«Праздники»: Все оттенки счастья

Семья Пыжовых, на первый взгляд, как раз из таких счастливчиков. 30 лет брака принесли Наталье Николаевне (Мария Аронова) любящего мужа Виктора (Виталий Хаев) и двух прекрасных дочерей, которые наконец выросли, правда, внуками пока баловать родителей не собираются. На майских праздниках Наталья Николаевна начинает готовиться к юбилею, который состоится через месяц. Уже даже купила новое платье, нашла красивое, когда-то подаренное Виктором кольцо, которое оказалось немного мало, но ничего — еще есть время подготовиться, и получила от подруги душещипательное видео, доказывающее, что и дома, и на работе у Натальи Николаевны, служащей в школе МВД, царит гармония. Только вот после просмотра видео на компьютере мужа Наталья Николаевна случайно видит сообщение Виктору от некой Любы (Инга Оболдина), которая так и не может забыть их прекрасную ночь в Анапе 1999-го. Наталья Николаевна хватается за наградной пистолет и готова если не убить, то как минимум развестись с мужем. Только бы устроить до этого счастье взрослых дочерей — передать им, так сказать, эстафету некогда идеальной семьи Пыжовых.

Старшая дочь Лена (Анастасия Калашникова) — умница, которая всего добилась сама. Купила машину, построила карьеру в банке, только вот с личной жизнью как-то не очень понятно. Лена, по ее рассказам, уже давно встречается с неким Сережей (Вячеслав Чепурченко), только вот родители так суженого и не видели, а потому делают робкие (и не совсем) попытки свести Лену с соседом — очень хорошим мальчиком Славиком (Денис Парамонов). Младшая Юля (Яна Енжаева) — разбитная красотка, которая привыкла, что всё ей достается само собой, так что даже на работу не спешит устраиваться. От кавалеров у Юли будто бы нет отбоя, но ни о каких серьезных отношениях речи не идет, только влюбленный в нее еще с института Вова (Никита Павленко) каждый день ждет у подъезда с букетом. А часики-то тикают — и переживающие в Первомай кризис своих отношений родители берут девчонок на «слабо». На следующие майские сестры должны наконец познакомить маму и папу со своими партнерами.

«Праздники»: Все оттенки счастья

«Праздники» не просто гиперболизированная комедия, а почти русская народная сказка — присутствует здесь даже закадровый голос Сергея Бурунова, озвучивающего любимую народом истину о том, что красных дней в отечественном календаре больше, чем рабочих. И именно на праздниках, а не в будничную рутину семьи и проходят проверку счастьем и любовью, от которой, как известно, до ненависти один шаг. А в случае семьи Пыжовых — одно сообщение от незнакомой никому, кроме отца, женщины. При таких вводных создателям проекта — а помимо режиссера Бориса Дергачева, это еще и компания Good Story Mediа, ответственная за большую часть семейных проектов ТНТ (от «Ольги» до «Бати») – легко было бы уйти в журнал «Каламбур» с их «Деревней дураков», особенно с учетом того, что и действие «Праздников» происходит на даче. Однако «Праздники» следуют принципу о том, что сказка — ложь, но в ней намек. А потому в фильме появляются не только фейковые возлюбленные — просто для того, чтобы родители наконец отстали и занялись собой, а не жизнью уже взрослых детей, но и даже вполне серьезный разговор о реальных абьюзивных отношениях, в которые попала старшая дочь Пыжовых Лена.

«Праздники»: Все оттенки счастья

Удержать баланс яркой праздничной комедии, отягощенной непростыми темами, довольно сложно. Но и режиссер-дебютант Дергачев, и главное актеры — не только Мария Аронова, здесь вновь демонстрирующая образ сильной и отчасти деспотичной родины-матери, и Виталий Хаев, порой повторяющий свой же бенефис из фильма «Папа, сдохни», но и Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Вячеслав Чепурченко и Никита Павленко — с этим справляются. В «Праздниках» демонстрируется, кажется, весь набор отношений — между родителями и детьми, между сестрами, между партнерами и случайными знакомыми. Хэппи-энд для жанра, конечно, обязателен, но «Праздники» — вслед за выходившим когда-то «Горько!» — тоже вступают в своеобразный диалог с известными утверждением Толстого в «Анне Карениной» и демонстрируют свои оттенки счастья. Шумного, семейного, народного.

«Праздники» в прокате с 7 сентября.


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