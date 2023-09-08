«Праздники»: Все оттенки счастья

В российский прокат вышла комедия «Праздники», ставшая полнометражным режиссерским дебютом актера Бориса Дергачева, для которого семейную тему можно считать ключевой в карьере. Как актер он участвовал в «Триаде», «Семейке» и «Свободных отношениях», а большой режиссерский путь начал с пилота сериала «Макрон», где Вова в исполнении Кузьмы Сапрыкина привозит знакомиться с родителями свою девушку (Марина Александрова), которая оказывается ровесницей мамы Вовы. В «Праздниках» знакомство с родителями тоже становится важным сюжетом, однако гораздо больше комедия Дергачева пытается ответить на вечный вопрос, действительно ли все счастливые семьи похожи друг на друга?
Семья Пыжовых, на первый взгляд, как раз из таких счастливчиков. 30 лет брака принесли Наталье Николаевне (Мария Аронова
) любящего мужа Виктора (Виталий Хаев
) и двух прекрасных дочерей, которые наконец выросли, правда, внуками пока баловать родителей не собираются. На майских праздниках Наталья Николаевна начинает готовиться к юбилею, который состоится через месяц. Уже даже купила новое платье, нашла красивое, когда-то подаренное Виктором кольцо, которое оказалось немного мало, но ничего — еще есть время подготовиться, и получила от подруги душещипательное видео, доказывающее, что и дома, и на работе у Натальи Николаевны, служащей в школе МВД, царит гармония. Только вот после просмотра видео на компьютере мужа Наталья Николаевна случайно видит сообщение Виктору от некой Любы (Инга Оболдина
), которая так и не может забыть их прекрасную ночь в Анапе 1999-го. Наталья Николаевна хватается за наградной пистолет и готова если не убить, то как минимум развестись с мужем. Только бы устроить до этого счастье взрослых дочерей — передать им, так сказать, эстафету некогда идеальной семьи Пыжовых.
Старшая дочь Лена (Анастасия Калашникова
) — умница, которая всего добилась сама. Купила машину, построила карьеру в банке, только вот с личной жизнью как-то не очень понятно. Лена, по ее рассказам, уже давно встречается с неким Сережей (Вячеслав Чепурченко
), только вот родители так суженого и не видели, а потому делают робкие (и не совсем) попытки свести Лену с соседом — очень хорошим мальчиком Славиком (Денис Парамонов
). Младшая Юля (Яна Енжаева
) — разбитная красотка, которая привыкла, что всё ей достается само собой, так что даже на работу не спешит устраиваться. От кавалеров у Юли будто бы нет отбоя, но ни о каких серьезных отношениях речи не идет, только влюбленный в нее еще с института Вова (Никита Павленко
) каждый день ждет у подъезда с букетом. А часики-то тикают — и переживающие в Первомай кризис своих отношений родители берут девчонок на «слабо». На следующие майские сестры должны наконец познакомить маму и папу со своими партнерами.
«Праздники» не просто гиперболизированная комедия, а почти русская народная сказка — присутствует здесь даже закадровый голос Сергея Бурунова
, озвучивающего любимую народом истину о том, что красных дней в отечественном календаре больше, чем рабочих. И именно на праздниках, а не в будничную рутину семьи и проходят проверку счастьем и любовью, от которой, как известно, до ненависти один шаг. А в случае семьи Пыжовых — одно сообщение от незнакомой никому, кроме отца, женщины. При таких вводных создателям проекта — а помимо режиссера Бориса Дергачева, это еще и компания Good Story Mediа, ответственная за большую часть семейных проектов ТНТ (от «Ольги
» до «Бати
») – легко было бы уйти в журнал «Каламбур» с их «Деревней дураков», особенно с учетом того, что и действие «Праздников» происходит на даче. Однако «Праздники» следуют принципу о том, что сказка — ложь, но в ней намек. А потому в фильме появляются не только фейковые возлюбленные — просто для того, чтобы родители наконец отстали и занялись собой, а не жизнью уже взрослых детей, но и даже вполне серьезный разговор о реальных абьюзивных отношениях, в которые попала старшая дочь Пыжовых Лена.
Удержать баланс яркой праздничной комедии, отягощенной непростыми темами, довольно сложно. Но и режиссер-дебютант Дергачев, и главное актеры — не только Мария Аронова, здесь вновь демонстрирующая образ сильной и отчасти деспотичной родины-матери, и Виталий Хаев, порой повторяющий свой же бенефис из фильма «Папа, сдохни
», но и Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Вячеслав Чепурченко и Никита Павленко — с этим справляются. В «Праздниках» демонстрируется, кажется, весь набор отношений — между родителями и детьми, между сестрами, между партнерами и случайными знакомыми. Хэппи-энд для жанра, конечно, обязателен, но «Праздники» — вслед за выходившим когда-то «Горько!
» — тоже вступают в своеобразный диалог с известными утверждением Толстого в «Анне Карениной» и демонстрируют свои оттенки счастья. Шумного, семейного, народного.
«Праздники» в прокате с 7 сентября.
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