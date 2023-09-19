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«Я богиня»: В Питере – жить

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19 сентября 2023
В российский прокат выходит комедия (или фильм-тренинг, как пишут на постере) «Я богиня» – полнометражный режиссерский дебют актрисы Ольги Дибцевой, известной по главной роли в сериале «Нереалити» — тоже своего рода социальной комедии о том, как важно не поддаваться навязанным обществом или популярной культурой стереотипам, а понять, чего от жизни хочешь ты сама. В «Богине» постановщица оставляет для себя-актрисы яркую роль второго плана, а на первый выводит Сашу Бортич, отчего картину, вероятно, будут сравнивать с «Я худею» (что, впрочем, и неплохо). Обе ленты действительно затрагивают тему здорового принятия себя — однако в случае с «Богиней» женская режиссура оказывается намного тоньше и ироничнее.

«Я богиня»: В Питере – жить

День рождения скромной школьной учительницы Лены (Бортич) не задался с утра. Муж (Антон Филиппенко), с которым отношения и так в последнее время не очень, неловко поздравил, облив игристым; воду отключили; на работе и вовсе экскурсия, где приходится не только следить за гиперактивными детьми, но и общаться со строгим завучем, возглавляющей группу. А тут еще подружка-коллега Женя (Дибцева) зачем-то прямо во время экскурсии начала флиртовать с мужчинами, из-за чего все пошло не по плану, а выговор с угрозой увольнения в итоге получила наивная Лена. Праздничный ужин с родителями мужа и вовсе заканчивается трагикомедией: с любовницей в шкафу.

Читать Ешь, молись, люби: рецензия на «Я худею»
Отчаявшаяся Лена сбегает к всегда собранной и всё понимающей подруге Ане (Евгения Калинец) — полицейской, которая делит комнату в общежитии со служебным псом и никогда не жалуется. То ли дело красотка Женя, которая живет лучшую жизнь, а все, как выясняется, благодаря тренингам, куда она приглашает скромную и теперь одинокую подругу — из незначительного, но все-таки чувства вины: Лена чуть не потеряла работу из-за экскурсионного флирта. Вот чья жизнь, конечно, меняется всего лишь после одного сеанса.

«Я богиня»: В Питере – жить

Завязка фильма «Я богиня» может напоминать «Марафон желаний», где маникюрша в исполнении Аглаи Тарасовой тоже пыталась изменить жизнь с помощью тренингов и коучей (в том числе Елены Блиновской, которая сейчас находится под следствием). За три года, прошедшие с тех пор, всё сильно изменилось, и теперь коучей принято не превозносить, а разоблачать, что Дибцева, написавшая сценарий «Богини» вместе сокурсником по мастерской Бориса Хлебникова в Московской школе кино Александром Собичевским, делает более чем уверенно. Гуру в исполнении Ильи Соболева собирает вокруг несчастных женщин, согласных с тем, что деньги за занятия отдавать не только можно, но и нужно: ведь те вообще могут прожить без денег. Для всего остального — существуют мужчины. Лена таких воззрений побаивается, как и мистическую, в духе Кашпировского, манеру коуча, а также неисчерпаемую энергию новых подруг. Последние мгновенно превращают серую мышь в уверенную женщину в пайетках, почти сразу же встречающую принца, пусть и не на белом коне, но на черном джипе. Казалось бы, вот и сказочке – конец, но и это всего лишь начало.

Читать «Нереалити» Анны Пармас с Ольгой Дибцевой в главной роли
Дибцева иронизирует над массовой культурой, точнее — даже над фольклором во всех его проявлениях: от сказок, где женщины только и делают, что ждут будущего мужа, и анекдотов про любовников в шкафах до тренингов, которые теперь в соцсетях ведут примерно все. Когда же столь реалистичная сказка, которая будто бы и не ложь, но и не моралите с жирным намеком, случается в Санкт-Петербурге, то в ход идут и ночные прогулки, и беспощадное караоке, и, конечно, трогательные, хоть и порой хорошо выпивающие, люди. Так что не грех тут вспомнить и «Питер FM» Оксаны Бычковой — тоже своего рода сказку, снятую в теперь уже далеком 2006-м. И внимание к каждому, на первый взгляд, второстепенному герою, Дибцева тоже приковывает. И помимо тех же Филиппенко или Калинец, узнаваемые типажи есть в героях Степана Девонина, дебютанта Сергея Ильина и Антона Васильева, который здесь играет совершенно неожиданную роль.

«Я богиня»: В Питере – жить

В полнометражном дебюте постановщица не пытается изобрести велосипед и действительно помаленьку берет лучшее из ромкомов с узнаваемым отечественным акцентом. Однако её интонация звучит очень современно и своевременно. Мифический принц, как и опостылевший муж, проблемы не решит; подруги, друзья, семья и коллеги иногда дают непрошеные советы, которые не нужно принимать за чистую монету, а день рождения — или волшебный тренинг — могут закончиться чем угодно. Просто иногда нужно замедлиться и хотя бы один день пожить собственной — не лучшей и не худшей – жизнью. Особенно в Петербурге, где от двора-колодца с пьяным соседом до Эрмитажа со знаменитыми часами «Павлин», которые тикают более чем настойчиво, порой буквально один шаг.

«Я богиня» в кинотеатрах с 21 сентября.


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