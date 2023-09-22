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«Неудержимые 4»: Команда молодости нашей

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22 сентября 2023
21 сентября, на день раньше мирового релиза, в российский прокат вышла экшен-комедия «Неудержимые 4», продолжение знаменитой франшизы об отряде самых опасных наемников в мире. Для Сильвестра Сталлоне, который и придумал эту историю, четвертая часть «Неудержимых» стала последней, а фокус внимания переключился на героя Джейсона Стэйтема. Рассказываем подробнее.

«Неудержимые 4»: Команда молодости нашей

Команде «Неудержимых» во главе с Барни и Кристмасом покой только снится – повоевав во множестве горячих точек, на этот раз они отправятся в Ливию, чтобы сразиться со старым заклятым врагом, который ко всему прочему завладел ядерным оружием. Когда Барни, скажем так, покидает отряд, лидерство переходят в руки к подружке Кристмаса Джине (Меган Фокс), которая отстраняет своего парня. Но и Кристмас так просто не откажется от возможности приплыть на танкер посреди океана и помочь своим друзьям разобраться со злодейским Рахманом (звезда «Рейда» Ико Уайс).

В «Неудержимых 4» к привычным Сильвестру Сталлоне, Джейсону Стэтему, Дольфу Лундгрену и Рэнди Кутюру присоединяются рэпер Фифти Сент и актеры Энди Гарсиа, Джейкоб Скипио («Плохие парни навсегда», «Форпост») и Тони ДжаfОнг Бак», «Форсаж 7»). Однако украшает ли их появление происходящее на экране? Едва ли.

«Неудержимые 4»: Команда молодости нашей

У тех, кто вырос на боевиках 80-х, весь присущий им чрезмерный мачизм и характерный жанру пафос по определению не должны вызывать вопросов. Это такая же данность, как неспешный проход героя на фоне живописного взрыва. Однако в четвертой части франшизы тестостерон переживает явный кризис. Качество диалогов и якобы остроумных уанлайнеров не выдерживает никакой критики, а то, ради чего смотришь эти фильмы, то есть экшен, смотрится одновременно суетно и блекло. Честно говоря, и в первых «Неудержимы[», снятых Сталлоне, драки и стрельба периодически вызывали рябь в глазах, но там всё же были яркие сцены, выпуклые характеры и проникновенный монолог Микки Рурка у зеркала. К третьей части, поставленной австралийцем Патриком ХьюзомТелохранитель киллера»), боевой запал несколько угас. Четвертый же фильм – по сути затянувшаяся агония. Как только исчезает герой Сильвестра Сталлоне, начинается типичное кино со Стэтемом, причем далеко не лучшего разлива. Те, кому нравится, как этот актер щурится, усмехается и дерется, не будут разочарованы. Остальным придется довольствоваться искусственной красотой Меган Фокс, которая вместе с Леви Тран (вновь «Форсаж»-7) разбавляет мужскую компанию, привнеся в нее немного феминизма или скорее его подобия.

То, что начиналось как забавный курьез, олдскульный ностальгический «боевик под пиво» с вышедшими в тираж здоровяками, незаметно превратилось в «Форсаж» для бедных, и гостящие актеры оттуда не кажутся случайностью. Впрочем, бюджет картины составляет солидные 100 миллионов долларов, в основном, видимо, потраченные на актерские гонорары. Режиссер Скотт Во, уже радовавший нас в этом году залежавшимся на полке, но вполне приличным боевиком с Джеки Чаном «Круче некуда», на этот раз еще больше доверился зеленому экрану и CGI, что, мягко говоря, сказалось на итоговом качестве. В некоторых особенно неудачных сценах даже сложно поверить, что смотришь голливудский блокбастер. Немного успокаивает лишь одно – Сильвестр Сталлоне обещал, что не вернется больше к роли Барни, а значит, этот проект окончательно изжил себя и больше не будет обманывать зрительские ожидания.

«Неужержимые 4» в прокате с 21 сентября.


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№ 1
Крэг Хэк (Минск)   22.09.2023 - 12:41
Статья скорее критическая, но трейлер по-моему неплох. Хотя, конечно, в трейлере могло быть собрано все лучшее из фильма, а остальное окажется ни о чем :) Посмотрим. P.S. Откуда у героинь боевиков в последние... читать далее>>
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