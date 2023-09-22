«Неудержимые 4»: Команда молодости нашей

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В российских кинотеатрах скрыли сцену поцелуя в щёку Кенов в фильме «Барби»

Святые идеалы демократии были подорваны выборами 96-го года

Иван Охлобыстин объяснил, почему россияне разочаровались в демократии

Интервью

Ольга Дибцева: «Я пошла в режиссуру не для того, чтобы снимать себя»

Режиссер — о съемках дебютного полного метра, работе с друзьями-актерами и погружении в тоталитарные женские секты