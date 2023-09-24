Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды

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«Надеюсь, что не повторю старых ошибок»: Марат Башаров рассказал о новой возлюбленной

А еще возвращение бродячих псов, бармена и покемонов в McDonald’s

Ирина Старшенбаум и Сергей Кузнецов отправятся в путешествие по Пермскому краю

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