Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды

Рецензии на фильмы >>
24 сентября 2023
В повторный прокат вышло аниме «Ученика чудовища» Маморы Хосоды — одного из вечных «кандидатов в новые Миядзаки». Режиссер «Девочки, покорившей время», «Летних войн» и «Красавицы и дракона» обладает самобытной манерой, которую узнают и людят зрительницы и зрители по всему миру (в России так уж точно). «Ученика чудовища» при этом называют едва ли не лучшей его работой, и сегодня мы разберемся в достоинствах и огрехах этого аниме.

Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды

Рэн в свои девять остался один: мать неожиданно скончалась, а отец пропал неизвестно куда. Мальчика готовы принять родственники, но он решает, что лучше уж и дальше самому по себе, — и сбегает. На улицах Токио он встречает Медвежута — чудовище, похожее на, собственно, медведя. Гигант с не самым приятным характером ищет ученика — и находит его в Рэне, которому как раз некуда податься. Под присмотром нового наставника, который дает мальчику кров и имя Девята (в честь возраста), тот ступает на путь мастера боевых искусств. Оба героя в выигрыше: Рэн мечтает стать самостоятельным, а Медвежут как никогда нуждается в падаване, без которого не видать ему звания будущего правителя Зверограда. За титул с ним соревнуется Свиногор — уважаемое чудище, отец двоих детей со множеством учеников. Так что Медвежуту и Рэну предстоит многое пережить, чтобы добиться поставленных целей.

Читать 🍙 Реальные японские локации в аниме
«Ученик чудовища» — первый сценарий Мамору Хосоды, написанный без постоянной соавторки Сатоко Окудэры: после «Волчьих детей Амэ и Юки» (2012) режиссер решил попробовать действовать в одиночку. Что, в общем-то, окупилось: сегодня «Ученик чудовища» считается едва ли не лучшей его работой.

Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды

Оно и неспроста: не отличающийся какой-то глубиной сюжет удачно раскрывает авторские задумки. С ними у Хосоды все хорошо: в легкой и ненапряжной форме он проговаривает прописные истины, вроде «сила бывает не только грубой», а центральной становится менее очевидная максима, что «семью — выбирают». Мысль особенно интересно смотрится на фоне того, как практически с первых минут цепляют друг друга наставник и ученик: они ругаются, спорят и разве что не дерутся, но это совершенно не противоречит внутреннему теплу в отношении друг к друга.

Читать 🍙 «Выдающиеся звери» — поучительное аниме про антропоморфных животных
И все же заметно, что «Ученик чудовища» — первая большая работа для сценариста. Сюжет словно делится на отдельные, слабо связанные арки, а некоторые сюжетные ветки Хосода благополучно бросает на полпути. Такое чувство, что постановщика слабо интересуют побочные ответвления, что и приводит к странным скачкам в повествовании, резким переменам характеров и другим нестыковкам, остающимся не объясненными.

Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды

Например, ближе к финалу немало экранного времени уделяется тому, что у каждого человека внутри есть тьма, обуздать которую не так-то просто. Девята, конечно же, справляется, а вот неожиданно появившийся оппонент — нет. Однако конфликт разрешается словно сам по себе, оставляя зрителя в недоумении: а что, собственно, дальше? Во время просмотра, впрочем, это не особенно бросается в глаза: в отличие от фрагментарности сюжета, который будто переключается тумблером с громким щелчком, сюжетные дыры становятся заметны скорее ретроспективно. Критичной проблему, пожалуй, не назвать, но и отмахнуться от нее не получится.

Читать 🍙 «Красавица и дракон» — свежайшее аниме Мамору Хосоды, виртуальная сказка
Однако, несмотря на недостатки, «Ученик чудовища» всё же остается интересной работой, которая к тому же очень органично встраивается между «Волчьими детьми Амэ и Юки» и «Мираем из будущего». Вместе они образуют своего рода трилогию о семье, где каждое аниме показывает совершенно иные грани отношений. Самый интересный из них, пожалуй, именно «Ученик чудовища»: яркий визуал, интересные мысли и небанальная мораль перекрывают большую часть недостатков. Вдобавок формат сказки удачно доносит идеи о том, как важны поддержка и родственные связи (совсем не обязательно кровные), что кажется особенно актуальным сегодня.


Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Красавица и дракон»: Каждой боли нужно имя
«Мирай из будущего»: Семейное древо жизни
«Край света»-2016: Лето - это арбуз, фейерверки и девушки
Поиск по меткам
АнимацияанимеСергей СергиенкоЯпонское кино
персоны
Хаяо МиядзакиМамору МияноТакэру СатоМамору ХосодаКэндзиро ЦудаКодзи Якусё
фильмы
Волчьи дети Амэ и ЮкиДевочка, покорившая времяКрасавица и драконЛетние войныМирай из будущегоУченик чудовища

фотографии >>
Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды фотографии
Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды фотографии
Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды фотографии
Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Ангелина Ноздрина
24 сентября ушла из жизни актриса Ангелина Ноздрина.
Дмитрий Кромский
24 сентября ушёл из жизни актёр Дмитрий Кромский.
Клавдия Блохина
22 сентября ушла из жизни актриса Клавдия Блохина.

День рождения >>

Наталия Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Герард Васильев
Эгле Габренайте
Олег Мосалёв
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Игорь Ясулович
Ниа Вардалос
Орельен Вик
Пьер Коссо
Бен Платт
Жан Серве
Кевин Сорбо
Жан Сорель
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Догмен
боевик, драма, фильм о животных
Франция, 2023
Заклятие. Зло внутри
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Луна
драма, научная фантастика
Южная Корея, 2023
Миттельмарш
драма, комедия
Россия, 2022
Великая ирония
драма, комедия, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 2023
Озеро страха. Присутствие
драма
Мексика, 2022
Фантом
боевик, исторический фильм, триллер
Южная Корея, 2023
1993
драма, исторический фильм
Россия, 2023
Иван Семёнов: Большой поход
комедия
Россия, 2023
Неестественный отбор
Россия, 2022
Принцесса и Руна времени
комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Чехия, 2020
Тут все свои
комедия
Россия, Сербия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram