Мальчик и медведь: «Ученик чудовища» — едва ли не лучший фильм Мамору Хосоды

В повторный прокат вышло аниме «Ученика чудовища» Маморы Хосоды — одного из вечных «кандидатов в новые Миядзаки». Режиссер «Девочки, покорившей время», «Летних войн» и «Красавицы и дракона» обладает самобытной манерой, которую узнают и людят зрительницы и зрители по всему миру (в России так уж точно). «Ученика чудовища» при этом называют едва ли не лучшей его работой, и сегодня мы разберемся в достоинствах и огрехах этого аниме.
Рэн
в свои девять остался один: мать неожиданно скончалась, а отец пропал неизвестно куда. Мальчика готовы принять родственники, но он решает, что лучше уж и дальше самому по себе, — и сбегает. На улицах Токио он встречает Медвежута
— чудовище, похожее на, собственно, медведя. Гигант с не самым приятным характером ищет ученика — и находит его в Рэне, которому как раз некуда податься. Под присмотром нового наставника, который дает мальчику кров и имя Девята (в честь возраста), тот ступает на путь мастера боевых искусств. Оба героя в выигрыше: Рэн мечтает стать самостоятельным, а Медвежут как никогда нуждается в падаване, без которого не видать ему звания будущего правителя Зверограда. За титул с ним соревнуется Свиногор
— уважаемое чудище, отец двоих детей со множеством учеников. Так что Медвежуту и Рэну предстоит многое пережить, чтобы добиться поставленных целей.
Читать
🍙 Реальные японские локации в аниме
«Ученик чудовища
» — первый сценарий Мамору Хосоды
, написанный без постоянной соавторки Сатоко Окудэры
: после «Волчьих детей Амэ и Юки
» (2012) режиссер решил попробовать действовать в одиночку. Что, в общем-то, окупилось: сегодня «Ученик чудовища» считается едва ли не лучшей его работой.
Оно и неспроста: не отличающийся какой-то глубиной сюжет удачно раскрывает авторские задумки. С ними у Хосоды все хорошо: в легкой и ненапряжной форме он проговаривает прописные истины, вроде «сила бывает не только грубой», а центральной становится менее очевидная максима, что «семью — выбирают». Мысль особенно интересно смотрится на фоне того, как практически с первых минут цепляют друг друга наставник и ученик: они ругаются, спорят и разве что не дерутся, но это совершенно не противоречит внутреннему теплу в отношении друг к друга.
Читать
🍙 «Выдающиеся звери» — поучительное аниме про антропоморфных животных
И все же заметно, что «Ученик чудовища» — первая большая работа для сценариста. Сюжет словно делится на отдельные, слабо связанные арки, а некоторые сюжетные ветки Хосода благополучно бросает на полпути. Такое чувство, что постановщика слабо интересуют побочные ответвления, что и приводит к странным скачкам в повествовании, резким переменам характеров и другим нестыковкам, остающимся не объясненными.
Например, ближе к финалу немало экранного времени уделяется тому, что у каждого человека внутри есть тьма, обуздать которую не так-то просто. Девята
, конечно же, справляется, а вот неожиданно появившийся оппонент — нет. Однако конфликт разрешается словно сам по себе, оставляя зрителя в недоумении: а что, собственно, дальше? Во время просмотра, впрочем, это не особенно бросается в глаза: в отличие от фрагментарности сюжета, который будто переключается тумблером с громким щелчком, сюжетные дыры становятся заметны скорее ретроспективно. Критичной проблему, пожалуй, не назвать, но и отмахнуться от нее не получится.
Читать
🍙 «Красавица и дракон» — свежайшее аниме Мамору Хосоды, виртуальная сказка
Однако, несмотря на недостатки, «Ученик чудовища» всё же остается интересной работой, которая к тому же очень органично встраивается между «Волчьими детьми Амэ и Юки» и «Мираем из будущего
». Вместе они образуют своего рода трилогию о семье, где каждое аниме показывает совершенно иные грани отношений. Самый интересный из них, пожалуй, именно «Ученик чудовища»: яркий визуал, интересные мысли и небанальная мораль перекрывают большую часть недостатков. Вдобавок формат сказки удачно доносит идеи о том, как важны поддержка и родственные связи (совсем не обязательно кровные), что кажется особенно актуальным сегодня.
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
обсуждение >>