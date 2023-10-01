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«Заклятие. Зло внутри»: Среди демонов не бывает вегетарианцев

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1 октября 2023
В прокат вышел хоррор «Заклятие. Зло внутри», не имеющий никакого отношения к одноименной франшизе (оригинальное название можно перевести как «Оно живет внутри»), но, тем не менее, любопытный с социально-культурной точки зрения. Для снявшего картину режиссера и сценариста индийского происхождения Бишала Дутты «Зло внутри» — полнометражный дебют, в который поверили продюсеры, работавшие, например, с фильмами Джордана Пила, и который является хорошим примером того, как банальный «белый» подростковый ужастик можно разнообразить и усложнить этническим макабром.

«Заклятие. Зло внутри»: Среди демонов не бывает вегетарианцев

Старшеклассница Самида (Меган Сури), выросшая в семье индийских эмигрантов, отчаянно не хочет с этой культурой ассоциироваться. Предпочитает, чтобы ее звали Сэм, и сбегает, как только мама Пурна (Ниру Баджва) заводит разговор о подготовке к очередному национальному празднику. Впрочем, стоит ее однокласснице-индианке Тамире (Мохана Кришнан) начать вести себя странно, как учительница тут же спрашивает Самиду – ведь когда-то они вроде бы дружили. С Тамирой и впрямь творится что-то неладное – ходит с опущенной головой, бормочет что-то невнятное, держит в руках какую-то склянку. И однажды и впрямь обращается к Сэм за помощью, рассказывая про какое-то зло, заточенное в банке. Звучит бредово, и Самида в прямом смысле отмахивается от странной знакомой – так, что банка разбивается об пол. И тут же начинается происходить нехорошее – Тамира бесследно исчезает, а Сэм начинает видеть нечто незримое за своей спиной, в темных углах и в отражениях. Чем дальше, тем больше она верит в то, что Тамира не была сумасшедшей – и, главное, может еще быть живой. Чтобы отыскать подругу, героине придется просить помощи, в том числе у мамы, которая знает множество древних индийских легенд и преданий.

Простая по композиции и сюжету, но оттого внятная история делает «Зло внутри» неплохим жанровым дебютом. Грамотный и проверенный сеттинг в виде американской школы с ее шкафчиками и коридорами, где так эффектно и постепенно зажигается свет, соответствующие месту герои – любопытные подростки, не всегда способные найти с ними общий язык, но в целом помогающие и поддерживающие взрослые, неведомая жуткая тварь, до поры до времени мелькающая силуэтом, а в финале предстающая в виде зубастого скелета годзиллоподобного существа. Даже несмотря на наличие монстра, фильм выглядит и ощущается очень уютным, лишенным психологического надрыва и прочих смысловых наслоений. Кроме разве что упомянутого ненавязчивого и без морализаторства, но занятного штриха в виде национального и культурного конфликта главной героини с ее ближайшим окружением.

«Заклятие. Зло внутри»: Среди демонов не бывает вегетарианцев

Какого-то внятного объяснения появлению чудовища нет – только предположения о том, что другая семья притащила демона с собой при переезде из Индии в США, после чего он их всех убил и отправился искать новые жертвы. Понятно, что среди «своих» уязвимыми оказались, конечно, подростки, выросшие в Америке, ассимилировавшиеся, а следовательно утратившие базовые знания о способах борьбы с нечистью. Тут-то и встает вопрос о доверии к старшим, об уважении их приверженности национальной культуре, о поисках компромиссов. Попробовав побороть зло в одиночку, точнее в компании своего ухажера, и удостоверившись, что таким образом не справиться – нужна информации, а, может, и заклинания – Сэм все-таки, в несвойственной подросткам манере поведения, идет за советом к маме. И семья в итоге оказывается надежным тылом. Хотя ответственность все же придется взять на себя.

«Заклятие. Зло внутри» можно (с натяжкой, но почему бы и нет) назвать еще и историей взросления, где мистика становится метафорой первых серьезных жизненных испытаний. Заставляющих девушку-подростка принимать непростые решения, не всегда выигрышные для себя, но зато спасительные для других. Тех, кто до этого был готов без лишних слов прийти на помощь, а теперь мучается кошмарами, дергается от каждого шороха или вовсе сидит в заточении в каком-то заброшенном доме и прислушивается к зловонному и зловещему дыханию демона за стеной. Едва ли не самым эффектным получается в итоге финал. Вроде бы счастливый и идиллический – все (почти) выжили и сидят за праздничным столом – на деле же визуализирующий присказку о том, что своих демонов надо подкармливать. И даже если ты индианка-вегетарианка, придется есть мясо.

«Заклятие. Зло внутри» в кинотеатрах с 28 сентября.


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«Заклятие. Зло внутри»: Среди демонов не бывает вегетарианцев фотографии
«Заклятие. Зло внутри»: Среди демонов не бывает вегетарианцев фотографии
«Заклятие. Зло внутри»: Среди демонов не бывает вегетарианцев фотографии
«Заклятие. Зло внутри»: Среди демонов не бывает вегетарианцев фотографии
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