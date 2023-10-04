«Дурные деньги»: Блогеры против волков

В прокат выходят «Дурные деньги» Крейга Гиллеспи: автор «Тони против всех», «Руки на миллион» и сериала «Пэм и Томми» вновь взялся за художественное осмысление реальных событий. Точнее – развернувшегося в США во время пандемии необычного финансового скандала, начавшегося с попытки простых интернет-энтузиастов сыграть на бирже и немного заработать на жизнь, а закончившегося банкротством или серьезными убытками нескольких крупных компаний и разбирательством в Конгрессе. Тем, кто смотрел, помнит и понял «Игру на понижение» Адама Маккея, будет интересно взглянуть на американский фондовый рынок с другой стороны, для остальных в фильме есть Сет Роген, Пол Дано, Пит Дэвидсон и прочие звезды не первой, но и не последней величины.
В 2020 году Кит Гилл (Дано) – обычный парень из пригорода, с женой (Шейлин Вудли
) и ребенком, подержанной машиной и неприбыльной работой – вложил все сбережения в стремительно падающие акции никому особо не известной сети магазинов видеоигр и электроники. Конечно, не просто так, а покопавшись в интернете и кое-как, на уровне любителя, изучив, что творится на Уолл-Стрит – в том числе, что такое игры на понижение. Своими наблюдениями и движениями акций Кит начал открыто делиться на стримах и обсуждать в специальной ветке форму Reddit, где собрались энтузиасты с похожими интересами, но не имеющие прямого отношения к фондовому рынку. В итоге вокруг личности Гилла и его финансовых экспериментов зародилось целое комьюнити – медсестры, студенты, блогеры, даже продавец одного из тех самых магазинов видеоигр, все они начали скупать акции того же магазина электроники вслед за Китом. Что привело к стремительному скачку цены и сотням тысяч, а то и миллионам долларов так называемых «дурных денег» на счетах простых индивидуальных инвесторов. И заставило воротил с Уолл-Стрит понервничать – и не напрасно. Ведь люди, которым нечего терять, пойдут до конца.
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«В Сети у людей хороший нюх на чушь собачью»: интервью с Крэйгом Гиллеспи
Стоит сразу оговориться: разобраться во всех тонкостях с ходу, без специальной подготовки и за время, пока идет не очень-то длинный фильм, не получится. Для этого Гиллеспи добавляет сухим цифрам и операциями человеческие лица, причем все как на подбор не «голливудские», видимо, для более еще пущего эффекта сопричастности. Простые ребята, коих в мире явно больше, чем миллионеров с Уолл-Стрит, объединившись, ломают систему. В какой-то момент вопрос заработка уходит на второй план, уступая место принципу – если он не продает, то и я не продаю, держимся до последнего. Целью становится победа над общим врагом, а не личное обогащение.
В этом смысле хоть и полное специфических терминов кино Гиллеспи выглядит по-настоящему народным. Вызванный пандемией и локдауном новый экономический кризис будто бы поднял и новую волну протеста «Захвати Уолл-Стрит», правда, с поправкой на время и обстоятельства. Запертые в четырех стенах люди с головой ушли в онлайн, открыв для себя там новые возможности. Создавая сообщества и проводя акции, которые гораздо сложнее разгонять и контролировать. К слову, Гиллеспи удается очень точно передать вайб онлайн-движения – через мелькающие на экране мемы, видео-заставки, отрывки тик-токов и трансляций, треды на Reddit. Они эффектнее, ярче, громче, а значит действеннее устаревших медиа-ресурсов – и вот уже люди из телевизора цитируют людей из интернета и зовут их в эфиры. Пока спикеры с Уолл-Стрит совещаются с адвокатами и обдумывают каждое слово, народ не безмолвствует – говорит и показывает все так, как есть.
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Обзор сериала «Пэм и Томми»
Фоном показаны маленькие трагедии маленьких людей в период глобальной беды: отсутствие работы не отменяет необходимость платить кредиты за учебу и закрывать ипотеки, но и обилие работы, как в случае с одной из героинь, медсестрой из «красной зоны» (Америка Феррера
), не гарантирует богатства. Семья Гилл в полной мере ощутила на себе всю разрушительную силу ковидной эпидемии – Кит и его брат Кевин (Дэвидсон) потеряли сестру, их родители, соответственно, дочь. Горе разобщило родственников, заставило братьев ударятся в крайности и, казалось бы, деструктивные действия, от воровства еды во время доставки в случае с Кевином, до стримов и прочих чатов в случае с Китом.
Но из ощущения потерянности вдруг рождается надежда, появляется цель, в каком-то смысле даже благородная. По ту сторону баррикад – жирующие и пирующие во время чумы толстосумы (их убедительно играют Сет Роген, Ник Офферман
и Винсент Д’Онофрио
) и тайно сотрудничающие с ними ушлые стартаперы, этакие псевдо «робингуды» (Себастиан Стэн
и Руши Кота
). Обдирающие и без того загибающиеся компании под шампанское с икрой на завтрак. Безнаказанно – и как будто бы даже законно. На деле, конечно, нет, на что и удается указать своими действиями индивидуальным инвесторам, привлечь внимание к коррумпированности вышедшей из-под контроля системы. Народная сила способна перевернуть и изменить любую игру – всего-то надо объединиться, поверить в идею и держаться до последнего.
«Дурные деньги» в прокате с 5 октября.
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