«Молодой Папа»: Последнее искушение Шайи ЛаБафа

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Ведущая шоу «Суперниндзя» – об отличиях нового сезона от предыдущего, мотивации участников и психологических приемах, которые помогают успокоить себя и окружающих