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«Исчезнувшая в звездах»: Ищите женщину

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14 октября 2023
В российском прокате — китайский кассовый хит «Исчезнувшая в звездах», который сняли режиссеры Лю Сян и Цуй Жуй. Источником вдохновения послужила пьеса французского драматурга Робера Тома, которую еще в 1990-м адаптировал и экранизировал режиссер и сценарист Алексей Коренев, в фильме «Ловушка для одинокого мужчины» с Николаем Караченцовым. Занимательный случай, как для позднесоветского, так и для современного китайского кино, которое становится все более глобальным и экспортным, жанровым и ориентированным на международного зрителя — не теряя при этом национальную аудиторию.

«Исчезнувшая в звездах»: Ищите женщину

Хэ Фэй (Чжу Илун) приходит в полицейский участок, чтобы заявить о пропаже жены Ли Муцзи (Хуан Цзыци) — вместе они приехали из Китая отмечать годовщину свадьбы в курортный город одной из стран Юго-Восточной Азии, и женщина бесследно исчезла. На ее поиски у мужа остается всего три дня, после чего истечет его виза, и ему придется вернуться домой. Полиция не проявляет энтузиазма, а наутро Хэ Фэй вдруг обнаруживает в своей постели незнакомку (Дженис Мань), которая утверждает, что она и есть его супруга. И все совпадает — от особых примет, вроде шрама на ноге, до множества совместных фотографий. Мужчина не может поверить своим глазам — это не его любимая, а вот служители правопорядка закрывают дело, дескать, «милые бранятся». Одолеваемый нешуточной паранойей, Хэ Фэй обращается за помощью к специализирующейся на сложных семейных делах и не проигрывающей ни одного, загадочной – и по счастливому стечению обстоятельств (бывают же совпадения!) оказавшейся в одном баре с отчаявшимся героем - женщине-адвокату Чен Май (Ни Ни), которая соглашается докопаться до истины.

«Исчезнувшая в звездах»: Ищите женщину

«Исчезнувшая в звездах» — кипучий коктейль из мелодрамы, триллера, детектива и экшена. С таким количеством твистов, что паранойя в какой-то момент становится заразительной и передается от героев в зрительный зал. Злодеи и хорошие парни по нескольку раз меняются местами, также как и ритм и формат самого фильма, переходящего от неспешной психологической драмы с романтическими вставками-флэшбеками к стремительному шпионскому действу со стрельбой, погонями и интригами международного масштаба. На экране неумолимо всплывает счетчик, отмеряющий оставшиеся герою 3 дня до окончания визы — и тянутся они бесконечно долго, учитывая количество помещенных в каждые сутки событий и твистов.

Изобилие линий и интриг, как ни странно, не выглядит здесь излишним, надуманным или попросту глупым. Все сюжетные повороты, при всей своей невероятности, обоснованы и логичны, а неизбежные преувеличения вполне уместны и лишены пошлости и клишированности. Глянцевая, высокотехнологичная картинка — отличительная черта всего современного китайского кино — дает фильму конкурентное преимущество, особенно в обедневшем российском прокате. Одна картина будто бы заменяет сразу несколько — вот это находка (и находчивость). Очевидно, что Китай целится на широкий рынок, при этом расширяя и импортозамещая свой собственный прокат.

«Исчезнувшая в звездах»: Ищите женщину

Авторы «Исчезнувшей в звездах» путают карты вплоть до самого финала, зловещего в своей красоте и пугающего жесткостью и изяществом совершенного преступления. Отдельно стоит отметить игру главных героев, каждый из которых будет вызывать у зрителя весь спектр противоречивых и противоречащих друг другу эмоций. Злодеи обернутся героями — и наоборот, а потом вновь поменяются местами и ролями. В декорациях полуреального-полувымышленного райского уголка, где легко затеряться, замести следы, заставить кого-то исчезнуть — или же самому спрятаться в лабиринте светящихся неоновыми вывесками улочек, среди торговцев сувенирами и тележек с едой. Но если хоть одному близкому человеку не все равно, то ничто не будет забыто и ни один виновный не уйдет от наказания.

«Исчезнувшая в звездах» в прокате с 12 октября.


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