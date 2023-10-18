«Планета Максимус»: Я поэт, зовусь я — Сашка

В российских кинотеатрах начинают показывать спектакль сценариста, режиссера и актера Александра Петрова, давно известного не только киноролями, но и поэтическим творчеством. Новое творение под названием «Планета Максимус» — предельно личная история, в которой артист в сопровождении музыкальной группы Ocean Jet и в компании актрисы Екатерины Чанновой вспоминает умершего друга и пытается на его примере ответить на вопрос о том, что же такое настоящая любовь. И может ли она победить смерть.
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"
В зале гаснет свет, зрители нацеливают телефоны на сцену, посреди которой стоит выложенная белой плиткой и заполненная водой ванна, а с галерки тем временем, не замеченный никем, спускается человек в образе Спайдермена – с воздушным шариком в руках. Идет по проходу – зрители постепенно начинают оглядываться – выходит на подмостки, снимает костюм. Под ним обнаруживается актер Александр Петров, который, переодевшись в джинсы и кожаную куртку и вытащив на авансцену коробку с надписью «хрупкое», заполненную исписанными стихами собственного сочинения, разыграет музыкально-поэтический моноспектакль про себя – и про Макса. Друга, умершего от рака, но успевшего встретить девушку Катю и, кажется, понять, что такое настоящая любовь.
На заднике расположен экран, благодаря которому действо сопровождает порой весьма психоделический видеоряд – в какой-то момент Петров буквально парит в воздухе в позе зародыша – и на котором то и дело всплывает имя «Макс». Так, как выясняется по ходу, звали приятеля актера, человека непубличного, оставившего в душе исполнителя дыру – и большой художественный след, сподвигший на сочинение. То и дело Петров примеряет на себя его образ, пытаясь передать чувства, которые испытывал герой – от первой влюбленности до более зрелых отношений, которые неизменно заканчивались разочарованиями. А потом случилась болезнь. О ней – обрывочные, но едва ли не самые пронзительные отрывки-воспоминания, в процессе передачи которых Петров, артист с большой буквы, даже разбивает костяшки пальцев о кафель сценической ванной. Крупный план камеры – вот оно преимущество киноверсии – не даст соврать.
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"
Впрочем, дело, конечно, не в болезни, а в том, что Макс встретил Катю. Которая раскусила, когда он выдал лирику Цоя за свою, и осталась с ним до конца – слушать стихи и говорить о том, что женщины любят целиком, с рождения, до самого финала и после. Актриса Екатерина Чаннова появится только в видео-отрывках, где будет бежать, кричать и лежать в ванной, создавая магию по первому запросу Саши-Макса. Сам Петров окажется большим любителем водных процедур и видеоарта: камера, установленная на дне резервуара, покажет его беззвучный художественный крик, а съемки сверху запечатлят погружение актера в воду, в прямом эфире.
Иногда он будет выходить из образа друга, чьим голосом станет, и говорить от себя. Не только стихами, но и в формате философского монолога или же более простого, неформального обращения к зрителю. Степень искренности в эти моменты, как ни странно, оценить сложнее, чем в моменты поэтического порыва – тут Петров демонстрирует весь спектр своего таланта, то тараторя стихи, почти задыхаясь (но не сбиваясь!), то замедляясь и выдавая некоторое вдумчивое художественное прочтение, с интонациями и паузами. И рифмованное размышление о том, что одиночество, к примеру, как температура, которую нет желания (и сил?) сбивать, – выглядит едва ли не точнее, чем проза жизни.
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"
Исповедальная интонация идет артисту Петрову, который на разрыв аорты отыгрывает все нюансы и оттенки чувств, просто сидя на полу у подножья ванны. Передышку дают музыканты, группа Ocean Jet, то и дело исполняющие лирические рок-электронные баллады, пока артист уходит в тень. В итоге получается этакое мультимедийное и мультиформатное, но при этом камерное действо – рассуждение о вечном и частном и, безусловно, дань памяти умершему Максу, с которым Александр Петров делил очень личные и интимные воспоминания. И который оставил после себя пищу для размышлений – о силе духа и о неизбежности настоящей любви, которая не теряет своей ценности, даже если она не навсегда.
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