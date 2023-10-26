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«SуперКопы: Миссия «Бабушка»: Значок, что ты дурачок

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26 октября 2023
В российском прокате — французская «SуперКопы: Миссия "Бабушка"», придуманная комик-труппой «Банда Фифи», уже десять лет иронизирующей над всем, что плохо стоит. Чем деятельность юмористов близка «Квартету И» и как современная дурость наследует Мольеру и Луи де Фюнесу, разбираемся в обзоре.

«SуперКопы: Миссия «Бабушка»: Значок, что ты дурачок

Самоотверженный, но не слишком сообразительный полицейский Райан (Тарек Будали) изо всех сил пытается поступить на секретную службу — и снова демонстрирует полную профнепригодность: автомат собирает быстрее всех — правда, «задом наперед», готов спасти всех ценой жизни — только забывает увезти бомбу с краской. Вдобавок бандиты берут в плен любимую бабушку (Мари-Анн Шазель) — звезду мексиканского реалити-шоу — и требуют в качестве выкупа два драгоценных камня. Поняв, что от начальства помощи не дождешься, Райан сдает значок и отправляется на миссию сам — в компании не слишком верных соратников Тони (Филипп Лашо) и Пьера (Жюльен Аррути), а также возлюбленной Стефани (Ванесса Гид).

Смотреть онлайн «Коп на драйве» с Тареком Будали
«Миссия "Бабушка"» продолжает «Копа на драйве» (в оригинале — «Максимум три дня» и «Максимум 30 дней» соответственно), но вовсе не обязательно знать, как новость о смертельном диагнозе помогла Райану изловить мексиканского наркоторговца Крысу (Хосе Гарсия) и признаться Стефани в чувствах. Это классическая комедия нравов, где типажи сообщают всю необходимую информацию за пару скетчей: Райан — чистосердечный балбес, Тони — самовлюбленный болван-ловелас, Пьер — боязливый нюня, а Стефани — боевитая дама, выручающая трио фигляров в критической ситуации. Хотя режиссером выступил Тарек Будали, это вряд ли играет большую роль, чем в случае фильмов «Квартета И»: важнее, что в кадре труппа «Банда Фифи» (прозвище Филиппа Лашо), уже десять лет орудующая во французском прокате. Их невзыскательные, но местами остроумные гэги снискали популярность фильмам «Париж любой ценой», «Суперчел», «Плейбой под прикрытием», а также дилогиям «SуперНянь» и «SуперАлиби».

«SуперКопы: Миссия «Бабушка»: Значок, что ты дурачок

Описывать абсурдные приключения Райана по Парижу, Абу-Даби и Мексике — дело неблагодарное: и шутки теряются в пересказе, и оценивать уместность киноцитат лучше бы с видеоиллюстрациями. Например, Будали действительно идет пародировать супергероического Тома Круза из «Миссии невыполнима», ситуативные отсылки к «Индиане Джонса», «Форсажу» и «Малышу на драйве» вызывают дух покойного «Очень страшного кино», а Элоди Фонтен в роли дамы из Секретной службы косплеит T-X из «Терминатора 3», намекая, что железные силовички готовы преследовать граждан Франции на краю Земли, лишь бы вернуть казенное имуществено.

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Насмешки над бюрократией, полицией и буржуазным образом жизни — известное французское развлечение. Если не уходить дальше XX века, можно вспомнить сатирическую серию комиксов Альберта Удерзо и Рене Госинни «Астерикс», где римляне и галлы воплощали разные характеры французского общества (чего только стоит «подвиг» с получением справки). Или бессловесные пластические фельетоны Жака Тати, помещавшего господина Юло в самое пекло летних увеселений, французского автопробега или новых веяний в дизайне домов. Наконец, сегодня славу национальной комедии о невыносимой легкости бытия кует Квентен Дюпьё, доводящий до абсурда условности архетипов и жанров: как и «Банда Фифи», он расправлялся с полицией («На посту!», «Неправильные копы»), супергероями («Курение вызывает кашель»), кинематографистами («Реальность») и прочими (не)героями времени.

«SуперКопы: Миссия «Бабушка»: Значок, что ты дурачок

Максимальная сатирическая раздробленность и разнонаправленность, собственно, и является суперсилой, казалось бы, устаревшей комедии нравов, способной (в теории) подружить читателей Мольера или «Астерикса и Обеликса», поклонников Луи де Фюнеса, Тати и некоторых фильмов Дюпьё. Её сатирическое жало зачастую направлено вовнутрь общества: «Sуперкопы» иронизируют над отечественным мачизмом и бонвиванством, институтом звезд (Тони путают с Давидом Гетта), зависимостью от соцсетей и стремлением знаменитостей местного разлива втюхать зрителям и подписчикам какой-нибудь бесполезный крем. Как всякая карикатура, фильм выглядит довольно неловко там, где изображает людей старшего поколения или загадочное мексиканское племя; впрочем, могут ли мир с такими непроходимыми героями населять более изящные шаржи?

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В отличие от могучих предшественников, «Sуперкопы» вряд ли подарят зрителям какие-то откровения или крылатые фразы — сегодня это в большей степени вотчина мемов, — однако и спасительный эффект наблюдения за чужой дуростью не стоит сбрасывать со счетов. Во-первых, глупость — не порок, во-вторых — иногда полезно в таком же разрезе посмотреть на себя.

«SуперКопы: Миссия "Бабушка"» с 26 октября.


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обсуждение >>
№ 2
Dima111   27.10.2023 - 01:34
Забавно получится, если это все бабуля провернула, чтобы посмотреть, на что готов внук ради её спасения. Но вообще очень смешно выглядит трейлер. Так что смотреть буду! читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   27.10.2023 - 01:18
Неплохая комедия. Тут реально нужно сидеть и пересматривать, чтобы уловить все отсылки на классический голливудские фильмы. Однозначно буду смотреть! читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«SуперКопы: Миссия «Бабушка»: Значок, что ты дурачок фотографии
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