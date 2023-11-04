Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дочь болотного царя»: Кровная узница

Рецензии на фильмы >>
4 ноября 2023
Уже в прокате «Дочь болотного царя» — криминальный психологический триллер по мотивам одноименного романа Карен Дионне, в свою очередь, очевидно, частично вдохновленного сказкой Ганса Христиана Андерсена. Режиссер Нил Бергер ранее снял «Иллюзиониста», «Области тьмы» и «Дивергента» — хотя фантастика в фильмографии постановщика преобладает, в этот раз он взялся за мрачный, без налета магического, реализм. С элементами популярного нынче «тру крайма».

«Дочь болотного царя»: Кровная узница

Девочка Хелена (Бруклин Принс) выросла в лесной хижине с мамой и папой — последний учил ее стрелять, охотится и прислушиваться к природе. И каждый раз после удачи или промаха рисовал на теле татуировки-напоминания — то о первом убитом олене, то о том, что никогда нельзя плакать — нужно действовать. Однажды, когда отец уехал, а в чащу забрел незнакомец, мама (Карен Писториус), подхватив Хелену, сбежала: оказалось, что когда-то женщину похитил и спрятал в глуши как жену-пленницу психопат по имени Джейкоб Холбрук (Бен Мендельсон). От него в заточении она и родила дочь Хелену, никогда не видевшую внешнего мира. После побега женщины и ребенка преступника удалось задержать: он попытался вернуть девочку, которая и сама, не понимая, в чем дело, была не против уйти с ним обратно в лес. К счастью, полиция подоспела вовремя. Спустя годы повзрослевшая Хелена (Дейзи Ридли) живет тихой и благополучной жизнью: она замужем за любящим мужчиной (Гаррет Хедлунд) и растит дочь Мэриголд. Родные не подозревают о прошлом жены и матери, пока не появляется известие о том, что Джейкоб Холбрук сбежал из тюрьмы. Вернее — вроде как погиб при побеге, но Хелене больше нет покоя: она чувствует, что отец обязательно за ней вернется.

Читать 7 хорроров о лесных опасностях
В чем-то мифологическая и сказочная завязка — тут и локация в виде заболоченного, мистического леса, и таинственные ритуалы, и будто заколдованное дитя, не ведающее зла рядом, — оборачивается тревожным триллером. Примечательно, что семья взрослой Хелены живет тоже относительно уединенно, не посреди леса, но в удаленном коттедже, на опушке. Видимо — последствия детской травмы: девушка так и не привыкла к шуму цивилизации — и предпосылки к бессонным ночам, когда на улице слышатся шорохи, напоминающие шаги вернувшегося из небытия маньяка.

«Дочь болотного царя»: Кровная узница

Следом подключается психологический аспект истории: пережитое насилие, о котором в детстве девочка и не подозревала, принимая его за нормальную жизнь, во взрослом возрасте оборачивается противоречивыми чувствами. Отец или злодей, отец-злодей — пришлось принять в себе обе стороны, но появление Холбрука путает карты и заставляет вновь переосмыслять жизнь, в том числе — наконец раскрыть ее подробности мужу. Тут же, как нечто хранившееся на подкорке, в подсознании, просыпаются навыки, которым Хелену когда-то обучил похититель. Она не только инстинктивно как зверек чувствует его присутствие, но и в итоге оборачивает знания против него самого. Они ведут собственную игру: Холбук подбрасывает подсказки и напоминания, Хелена воскрешает в памяти охотничьи лайфхаки. Экстремальная терапия, в ходе которой жертве необходимо поменяться с обидчиком местами, чтобы окончательно отпустить прошлое, — и защитить настоящее, где она уже не единственная цель. Если уж не удалось удержать хищника в клетке, то остановить его придется другим способом.

Смотреть онлайн Другие проекты Нила Бергера
Конечно, экранизации не хватает детальности и глубины книги, но Нилу Бергеру удается все-таки приблизиться к атмосфере оригинала. Во многом благодаря дуэту Дейзи Ридли — хрупкой, тревожной, всегда настороже — и Бена Мендельсона, которому в очередной раз достался образ не страшного с виду, но зловещего, стоит приглядеться, человека с недобрым отблеском тайных помыслов и одержимости в глазах. Несмотря на отсутствие совместных сцен почти до самого финала, невидимая химия между персонажами, которые мерещатся друг другу в каждом прохожем и малейшем дуновении ветерка, витает в наэлектризованном страхами воздухе.

«Дочь болотного царя» в прокате со 2 ноября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Дочь болотного царя» с Дейзи Ридли, «Дворец» Романа Полански и еще 10 фильмов ноября
«Анатомия падения», «Дурные деньги», «По щучьему велению» и еще 7 фильмов октября
Дейзи Ридли вновь встречается с отцом-тираном в трейлере фильма «Дочь Болотного царя»
Клайв Оуэн и Дейзи Ридли сыграют в «Уборщице»
Нил Бёргер: «Кино – это долгое путешествие, а не набор забавных скетчей»
«1+1: Голливудская история»: Старая песня о главном
Поиск по меткам
Американское киноНаталия Григорьеватриллер
персоны
Нил БёргерБен МендельсонКарен ПисториусБруклин ПринсДейзи РидлиГаррет Хедлунд
фильмы
ДивергентДочь болотного царяИллюзионистОбласти тьмы

фотографии >>
«Дочь болотного царя»: Кровная узница фотографии
«Дочь болотного царя»: Кровная узница фотографии
«Дочь болотного царя»: Кровная узница фотографии
«Дочь болотного царя»: Кровная узница фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Протопопов
3 ноября ушёл из жизни Олег Протопопов.
Галина Мочалова
2 ноября ушла из жизни актриса Галина Мочалова.
Евгений Ширяев
2 ноября ушёл из жизни композитор Евгений Ширяев.
Юрий Темирканов
2 ноября ушёл из жизни дирижёр Юрий Темирканов.

День рождения >>

Галина Боб
Надежда Горшкова
Евгений Карельских
Ирина Карташёва
Алина Немченко
Сесиль Свердлова
Елена Симонова
Алексей Титков
Василий Шмаков
Марлен Жобер
Арт Карни
Мэттью Макконахи
Кэмерон Митчелл
Мэттью Риз
Рене Фор
Гиг Янг
все родившиеся 4 ноября >>

Афиша кино >>

Расёмон
детектив, драма, криминальный фильм, экранизация
Япония, 1950
Человек ниоткуда
научная фантастика, приключения, триллер
Россия, 2023
Привет, мама
драмеди
Россия, 2023
Катя-Катя
детский фильм
Россия, 2023
Дочь болотного царя
детектив, драма, криминальный фильм, триллер, экранизация
США, 2023
Мой ленивец-убийца
комедия, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Добро пожаловать в семью: Повар из Неаполя
комедия, криминальный фильм
Россия, 2023
Следующая жертва
детектив, драма, триллер
Южная Корея, 2022
Страшилка и Тайна города Света
детский фильм, научная фантастика, приключения, фэнтези
Австралия, 2023
Будика — Королева воинов
боевик, исторический фильм, фэнтези
Великобритания, 2023
Край надломленной луны
драма
Россия, 2023
Полтергейст
фильм ужасов
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен