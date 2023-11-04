«Дочь болотного царя»: Кровная узница

Уже в прокате «Дочь болотного царя» — криминальный психологический триллер по мотивам одноименного романа Карен Дионне, в свою очередь, очевидно, частично вдохновленного сказкой Ганса Христиана Андерсена. Режиссер Нил Бергер ранее снял «Иллюзиониста», «Области тьмы» и «Дивергента» — хотя фантастика в фильмографии постановщика преобладает, в этот раз он взялся за мрачный, без налета магического, реализм. С элементами популярного нынче «тру крайма».
Девочка Хелена (Бруклин Принс
) выросла в лесной хижине с мамой и папой — последний учил ее стрелять, охотится и прислушиваться к природе. И каждый раз после удачи или промаха рисовал на теле татуировки-напоминания — то о первом убитом олене, то о том, что никогда нельзя плакать — нужно действовать. Однажды, когда отец уехал, а в чащу забрел незнакомец, мама (Карен Писториус
), подхватив Хелену, сбежала: оказалось, что когда-то женщину похитил и спрятал в глуши как жену-пленницу психопат по имени Джейкоб Холбрук (Бен Мендельсон
). От него в заточении она и родила дочь Хелену, никогда не видевшую внешнего мира. После побега женщины и ребенка преступника удалось задержать: он попытался вернуть девочку, которая и сама, не понимая, в чем дело, была не против уйти с ним обратно в лес. К счастью, полиция подоспела вовремя. Спустя годы повзрослевшая Хелена (Дейзи Ридли
) живет тихой и благополучной жизнью: она замужем за любящим мужчиной (Гаррет Хедлунд
) и растит дочь Мэриголд. Родные не подозревают о прошлом жены и матери, пока не появляется известие о том, что Джейкоб Холбрук сбежал из тюрьмы. Вернее — вроде как погиб при побеге, но Хелене больше нет покоя: она чувствует, что отец обязательно за ней вернется.
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7 хорроров о лесных опасностях
В чем-то мифологическая и сказочная завязка — тут и локация в виде заболоченного, мистического леса, и таинственные ритуалы, и будто заколдованное дитя, не ведающее зла рядом, — оборачивается тревожным триллером. Примечательно, что семья взрослой Хелены живет тоже относительно уединенно, не посреди леса, но в удаленном коттедже, на опушке. Видимо — последствия детской травмы: девушка так и не привыкла к шуму цивилизации — и предпосылки к бессонным ночам, когда на улице слышатся шорохи, напоминающие шаги вернувшегося из небытия маньяка.
Следом подключается психологический аспект истории: пережитое насилие, о котором в детстве девочка и не подозревала, принимая его за нормальную жизнь, во взрослом возрасте оборачивается противоречивыми чувствами. Отец или злодей, отец-злодей — пришлось принять в себе обе стороны, но появление Холбрука путает карты и заставляет вновь переосмыслять жизнь, в том числе — наконец раскрыть ее подробности мужу. Тут же, как нечто хранившееся на подкорке, в подсознании, просыпаются навыки, которым Хелену когда-то обучил похититель. Она не только инстинктивно как зверек чувствует его присутствие, но и в итоге оборачивает знания против него самого. Они ведут собственную игру: Холбук подбрасывает подсказки и напоминания, Хелена воскрешает в памяти охотничьи лайфхаки. Экстремальная терапия, в ходе которой жертве необходимо поменяться с обидчиком местами, чтобы окончательно отпустить прошлое, — и защитить настоящее, где она уже не единственная цель. Если уж не удалось удержать хищника в клетке, то остановить его придется другим способом.
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Конечно, экранизации не хватает детальности и глубины книги, но Нилу Бергеру
удается все-таки приблизиться к атмосфере оригинала. Во многом благодаря дуэту Дейзи Ридли — хрупкой, тревожной, всегда настороже — и Бена Мендельсона, которому в очередной раз достался образ не страшного с виду, но зловещего, стоит приглядеться, человека с недобрым отблеском тайных помыслов и одержимости в глазах. Несмотря на отсутствие совместных сцен почти до самого финала, невидимая химия между персонажами, которые мерещатся друг другу в каждом прохожем и малейшем дуновении ветерка, витает в наэлектризованном страхами воздухе.
«Дочь болотного царя» в прокате со 2 ноября.
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