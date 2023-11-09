«Мастер Кид»: В золотом теле — золотой дух

В российский прокат вышло дунхуа «Мастер Кид» — смешное и неглупое китайское фэнтези по мотивам жизни одного из учеников Будды. Рассказываем, каким получился мультфильм о гиперактивном ребенке, так похожем на неуемного святого.
Древний Китай, примерно XII век. Покой небольшого городка постоянно тревожит Леон — непоседливый мальчуган, чей отец — отставной генерал Ли, а мама — неизличимо больная актриса Ван. Однажды, разыскивая кота местного монаха, юноша оказывается в пещере с, как ему кажется, яйцами дракона Луна, которые, согласо легендам, лечат любые хвори. Прихватив то, что светится и разговаривает, мальчишка несет его домой — правда, из целебного яйца вылупляется вовсе не дракон, а золотистый слизняк. Тот считает себя реинкарнацией могучего огнедышащего ящера Сянлуна, а Леона — воплощением архата Сянлуна (sic!), своего друга и наставника. Поначалу юнец не верит откровениям нового знакомого, но, узнав, что силой святого сможет исцелить мать, хватается за эту надежду. Вдобавок родным местам угрожает пробудившийся Супарна, поверженный 500 лет оригинальным Сянлуном.
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В общем, ты избранный,
Гарри
Леон! «Мастер Кид
» Цяо Юя
, кажется, идеально подходит для знакомства с китайской культурой и буддистской философией, так как адаптирован для школьной аудитории. И пускай на экране волшебные 1300-е (это не считая чернильного пролого из VII столетия), Леон не отличается от большинства подростков XXI века, а те — могут найти у себя немало общего с архатом Сянлуном. Также известный как Цзи-гун, он был одним из 18 архатов, ближайших последователей Будды, чью добродетель не компрометировала любовь к выпивке и выходкам. Правда, манеры святого выводили из себя местных монахов — так и взрослым порой трудно принять самость ребенка, особенно своего.
Богатая многовековая традиция легенд и коанов служит, скорее, подложкой для истории взросления и воспитания молодого человека, который хочет помогать окружающим, но не готов заниматься бесполезными, на его взгляд, делами. В разных вариациях такой сказочно-мифический сюжет характерен и для «Гарри Поттера
», и для «Последнего богатыря
», и для «Человека-паука
», и для «Кунг-фу Панды
», и для диснеевской «Мулан
» из 90-х (кстати, сценарист мультфильма Чжан Тин
написал китайскую версию
2009 года), и для японской поп-культуры 1980-х
, когда особенно популярны были сюжеты о подростках, обнаруживших себя реинкарнацией каких-то инопланетных или стародавних воителей и воительниц.
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При этом ключевой конфликт «Мастер Кида» вовсе не в противостоянии Сянлуна и Супарны — птичьего архата, которого обуяла жадность после поглошения злого дракона. Спор за золотое тело — особую привилегию, которую Будда ниспослал первому, — скорее, фундаментальное противостояние эгоизма и альтруизма. Что касается психологического ядра этой фэнтези-притчи, то оно отзовется в каждом ребенке или родителе: генерал Ли одергивает сына в надежде, что тому не выпадут испытания, которые пришлись на его долю. Проще говоря, опасается — и небезосновательно, — что Леон влезет в какую-то передрягу, где и отец окажется бессилен помочь.
Красота их отношений в том, что за строгость Ли не исключает принятия: «Достаточно того, что ты мой сын
», — пытается он отговорить Леона от становления архатом-«супергероем» (еще один мостик в сегодня то ли от создателей мультфильма, то ли от авторов дубляжа). В то же время уроком для взрослых в «Мастер Киде» служит осознание, что каждый ребенок рано или поздно пойдет своей дорогой — и, очень может быть, что этот момент настанет раньше, чем вы поймете. Вчера шалун — а завтра Сянлун. Логика, справедливая как для религиозного, так и домашнего обучения. Как говорится, всё течет — всё меняется: главное, не забронзоветь (даже в золотом теле).
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Сериал «Боевой континент»
Вот и мудрость веков упаковывается в формат подростковой комедии положений со специфической 3D-анимацией в духе «Боевого континента
» — популярного дунхуа о душе воина, застрявшей в мире, где все умеют сражаться, а он не может. Не менее интересно аналогичный сюжет смотрелся бы в наше время — тем более, что китайская анимация нередко сталкивает древность и современность, — но было бы совсем неканонично: всё-таки в каждой шутке авторы «Мастер Кид» придерживаются жития Цзи-гуна. Даже сцена после титров — с одним из известнейших его подвигов.
«Мастер Кид» в кинотеатрах с 9 ноября
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