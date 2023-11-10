«Одержимые злом»: Правила игры с демоном

В российский прокат вышли «Одержимые злом» — хоррор режиссера Демиана Руньи, показанный на фестивале в Торонто и на одном из главных жанровых смотров мира, в Ситжесе, где картина завоевала целых два приза. Сам Рунья в ужасах давно не новичок, однако в этот раз будто бы выходит на новый для себя уровень, создавая для сегодняшнего дня весьма смелый визуально и в то же время неглупый фильм, затрагивающий не только локальные, но и, если копнуть, глобальные темы – и создающий атмосферу общемировой безысходности.
Два брата, Педро (Эсекьель Родригес
) и Хайме, он же Джимми (Демиан Саломон
), живут на окраине деревушки и однажды вечером слышат стрельбу в соседнем лесу. Отправившись на разведку поутру, герои обнаруживают зверски убитого неизвестного мужчину, а рядом с ним – коробку со странным прибором. Пытаясь узнать личность погибшего, Педро и Джимми доходят до дома соседки, где обнаруживают ее лежащего в комнате живого, но практически сгнившего сына и узнают, что именно здесь ждали убитого – так называемого чистильщика, который должен был правильно изгнать из «живого мертвеца» сидящего в нем демона. Испуганные братья в компании деревенского старосты (Луис Зембровски
) принимают решение разобраться с одержимым самостоятельно, но все идет не по плану – полуживое тело исчезает, а демон вырывается на свободу, начиная планомерно «заражать» всю округу. Педро знает, что при столкновении с подобным нужно соблюдать определенные правила – например, не пользоваться электричеством и огнестрельным оружием, а еще лучше и вовсе уехать подальше и спрятаться. Но у Педро есть дети, живущие с его бывшей женой, и их необходимо спасти.
«Одержимые злом» буквально сшибают с ног натурализмом – с первых кадров в лесу и в доме матери одержимого. Разрубленный пополам человек и разлагающийся заживо одержимый – весьма мощные визуальные образы, который сразу же будто задают тон повествованию. Легким это зрелище не будет, даже несмотря на царящую в кадре почти всю дорогу солнечную погоду и цветущую природу аргентинской глубинки. Лучи слепят, пробиваясь сквозь толщу голубого ясного неба, и освещают самые жуткие проявления заявленной одержимости. Она поражает как людей, заставляя взрослых, как уже было упомянуто, гнить и есть себе подобных, а детей превращаться в зловещих приспешников дьявола, так и животных – те начинают вести себя агрессивно и странно, так что домашний пес набрасывается на ребенка, а козел на пастбище, не мигая, таращится на хозяина.
Интересно, насколько детально авторы прорабатывают демоническую легенду. Например, в случае с одним из сыновей Педро, страдающим аутизмом – попадая в его тело, злой дух путается в его сознании, не способный сразу же завладеть им, что в какой-то степени довольно точно описывает само состояние людей с подобными ментальными расстройствами. Постепенно озвучиваются и правила, которым нужно следовать, дабы спастись – от «не включай свет» и «не стреляй» до «не трогай одежду одержимого» и «не произноси имя сатаны всуе». Конечно, кое-какие заповеди будут нарушены и не раз, но причина стремительно распространения заразы и неутешительно финала, кажется, в другом.
Конечно, как и многие интеллектуальные ужасы – а «Одержимые злом» все-таки далеки от бессмысленной и беспощадной «категории Б» — фильм можно рассматривать этакой метафорой, символически и утрированно осмысляющей реальность. Не только аргентинскую – тут можно углядеть отсылки и к религиозному кризису, и к экономическом, к бедственному положению населения, зачастую брошенного правительством, особенно в удаленных регионах, на произвол судьбы – но и общемировую. Вспоминается и пандемия, и в целом плачевная ситуация глобальной войны, в которой простые люди также остаются со своей бедой наедине. К тому же до конца не веря в ее существование, отрицая очевидное и тем самым подпуская зло все ближе к своему дому.
«Одержимые злом» в кинотеатрах с 9 ноября.
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