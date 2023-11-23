«Дворец»: Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не приглашайте

В российский прокат выходит первая в этом сезоне предновогодняя комедия «Дворец» одного из самых значительных кинорежиссеров планеты Романа Полански. После мировой премьеры, которая прошла во внеконкурсной программе 80-го Венецианского кинофестиваля, мнения критиков разделились: одни сочли «Дворец» слишком несерьезным и эксцентричным, другие – восторженно аплодировали смелости мастера. Рассказываем, какой опыт можно извлечь из просмотра этой ленты, полной провокационного черного юмора.
31 декабря 1999 года. Роскошный отель Гштаад в самом сердце Швейцарских Альп готовит бурную новогоднюю вечеринку для прибывающей группы богатых и избалованных гостей со всего света. Дотошный управляющий отеля мистер Хансуэлли (Оливер Мазуччи
), инструктирует многочисленный персонал, который обязан исполнять самые причудливые желания важных клиентов и удовлетворять все их потребности, чтобы по итогу посетители ушли счастливыми, нашпиговав себя икрой, а шампанское чтобы текло у них из ушей и носа. Постепенно съезжаются неординарные постояльцы, среди которых французская маркиза (Фанни Ардан
) с собачкой, 90-летний миллиардер Артур Уильям Даллас III (Джон Клиз
) с юной женой Магнолией (Бронвин Джеймс
), парочка хищных русских нуворишей (Александр Петров
и Антон Пампушный
) с чемоданами денег, телохранителями и группой русских же девиц-моделей. Также приезжает бывшая порнозвезда Бонго (Лука Барбарески
, который также входит в число продюсеров картины), привлекающий внимание группы старух с одинаковыми кудрями и подтяжкой лица – то работа пластического хирурга доктора Лимы – а вот и он сам (Хоаким де Алмейда
).
Праздничное настроение, предваряющее наступление нового тысячелетия немного портит витающий в воздухе страх перед роковой проблемой 2000, угрожающей ровно в полночь обнулить счета богачей, а, возможно, уничтожить весь мир. Однако феерическая вечеринка должна состояться несмотря ни на что и пройти по высшему рангу. Но еще до того, как гости соберутся в ресторане, они начнут утомлять персонал разнообразными, подчас нелепыми проблемами, разобраться с которыми должен безупречный управляющий отеля, безостановочно лавирующий по коридорам от комнаты к комнате. Одному из богачей дали очень маленький номер, другой – купил жене в подарок живого пингвина, который расхаживает теперь по отелю, а собачка маркизы не хочет делать свои дела на снег, а хочет исключительно на травку, - и это только начало. Сохраняя невозмутимость, Хансуэлли дипломатично улаживает недоразумения, которые с каждой минутой становятся все сложнее и страннее.
Роман Полански, режиссерская карьера которого началась еще в 50-е годы прошлого века, в своих фильмах не раз исследовавший и раскрывавший такие серьезные и мрачные темы, как холокост, насилие, отверженность, рискнул снять черную комедию, будучи в возрасте уже 90 лет, чем переполошил мировое киносообщество – не дай бог провокационный и отчасти легкомысленный «Дворец» станет его последней картиной. Тем не менее, режиссерская рука здесь крепка, как и прежде: «Дворец» — это, в первую очередь, мастерски поставленный фильм, работающий слаженно, как большой оркестр, в котором нет ни одной сценарной бреши, ни на минуту не падает темп повествования, а интернациональный актерский состав отплясывает в безумном хороводе, являя собой целую галерею карикатурных, даже уродливых персонажей разных национальностей. Интересно, что сценарий фильма, написанный Полански вместе со своим давним коллегой Ежи Сколимовским
, создан на основе реальной новогодней вечеринки-2000 в одноименном отеле, на которой режиссер сам находился почти четверть века назад.
Во «Дворце» Полански показывает свое видение западного мира накануне нового тысячелетия, подмечая и огромный социальный разрыв между богатыми и бедными, такой же, как между гостями отеля и презирающим их обслуживающим персоналом, и проблему трудовых мигрантов – здесь в лице польского водопроводчика, которого заманивает в постель престарелая маркиза. Америку представляет похожий на Трампа американский магнат мистер Краш (демонстрирующий блестящую самоиронию Микки Рурк
), который собирается извлечь выгоду из банковских сбоев и паники вокруг обнуления дат для совершения мошенничества на миллион долларов. Не забыта и Россия: нахальные русские гости смотрят по телевизору «я устал, я ухожу» и нового преемника, который обещает в новом тысячелетии вести страну к демократическим свободам (это выступление для российского проката ожидаемо вырезано).
Все действие целиком происходит в отеле, который, хотя и огромен, создает ощущение замкнутости и тесноты, что тоже можно рассматривать как метафору Европы. Симптоматична и атмосфера старости, разложения, тлена: большинство гостей не первой свежести, но все отчаянно молодятся, отчего выглядят жутковато. В какой-то момент появляются и реальные трупы, которым приходится придавать бодрый вид, выносить на люди и вести себя, будто ничего ужасного не произошло. Да-да, акценты сделаны на самом уродливом, так что подготовьте свои органы чувств к самым дурнопахнущим шуткам про трупы, экскременты, секс, амнезию и пластическую хирургию. Не боясь переборщить с сарказмом, режиссер высмеивает культуру потребления очень прямо, не чураясь распространенных клише и прямых цитат из других картин. Внимательный и насмотренный зритель распознает здесь не только отсылки к «Четырем комнатам
» или «Треугольнику печали
», но и ко многим фильмам самого Романа Полански.
Под многогранный саундтрек еще одного великого — Александра Деспла
– мы наблюдаем, как и без помощи проблемы 2000 западный мир рушится, идет ко дну, а самые порочные и невежественные представители человеческой расы, не замечая этого, удовлетворяют свои животные желания и переживают лишь за чувство собственной важности и личное благополучие. Свидетельствуя о конце эпохи, «Дворец» предстает достойным монументом на могиле навсегда от нас ушедшего ХХ века.
«Дворец» в кинотеатрах с 23 ноября.
обсуждение >>