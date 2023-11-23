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«Дворец»: Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не приглашайте

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23 ноября 2023
В российский прокат выходит первая в этом сезоне предновогодняя комедия «Дворец» одного из самых значительных кинорежиссеров планеты Романа Полански. После мировой премьеры, которая прошла во внеконкурсной программе 80-го Венецианского кинофестиваля, мнения критиков разделились: одни сочли «Дворец» слишком несерьезным и эксцентричным, другие – восторженно аплодировали смелости мастера. Рассказываем, какой опыт можно извлечь из просмотра этой ленты, полной провокационного черного юмора.

«Дворец»: Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не приглашайте

31 декабря 1999 года. Роскошный отель Гштаад в самом сердце Швейцарских Альп готовит бурную новогоднюю вечеринку для прибывающей группы богатых и избалованных гостей со всего света. Дотошный управляющий отеля мистер Хансуэлли (Оливер Мазуччи), инструктирует многочисленный персонал, который обязан исполнять самые причудливые желания важных клиентов и удовлетворять все их потребности, чтобы по итогу посетители ушли счастливыми, нашпиговав себя икрой, а шампанское чтобы текло у них из ушей и носа. Постепенно съезжаются неординарные постояльцы, среди которых французская маркиза (Фанни Ардан) с собачкой, 90-летний миллиардер Артур Уильям Даллас III (Джон Клиз) с юной женой Магнолией (Бронвин Джеймс), парочка хищных русских нуворишей (Александр Петров и Антон Пампушный) с чемоданами денег, телохранителями и группой русских же девиц-моделей. Также приезжает бывшая порнозвезда Бонго (Лука Барбарески, который также входит в число продюсеров картины), привлекающий внимание группы старух с одинаковыми кудрями и подтяжкой лица – то работа пластического хирурга доктора Лимы – а вот и он сам (Хоаким де Алмейда).

Праздничное настроение, предваряющее наступление нового тысячелетия немного портит витающий в воздухе страх перед роковой проблемой 2000, угрожающей ровно в полночь обнулить счета богачей, а, возможно, уничтожить весь мир. Однако феерическая вечеринка должна состояться несмотря ни на что и пройти по высшему рангу. Но еще до того, как гости соберутся в ресторане, они начнут утомлять персонал разнообразными, подчас нелепыми проблемами, разобраться с которыми должен безупречный управляющий отеля, безостановочно лавирующий по коридорам от комнаты к комнате. Одному из богачей дали очень маленький номер, другой – купил жене в подарок живого пингвина, который расхаживает теперь по отелю, а собачка маркизы не хочет делать свои дела на снег, а хочет исключительно на травку, - и это только начало. Сохраняя невозмутимость, Хансуэлли дипломатично улаживает недоразумения, которые с каждой минутой становятся все сложнее и страннее.

«Дворец»: Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не приглашайте

Роман Полански, режиссерская карьера которого началась еще в 50-е годы прошлого века, в своих фильмах не раз исследовавший и раскрывавший такие серьезные и мрачные темы, как холокост, насилие, отверженность, рискнул снять черную комедию, будучи в возрасте уже 90 лет, чем переполошил мировое киносообщество – не дай бог провокационный и отчасти легкомысленный «Дворец» станет его последней картиной. Тем не менее, режиссерская рука здесь крепка, как и прежде: «Дворец» — это, в первую очередь, мастерски поставленный фильм, работающий слаженно, как большой оркестр, в котором нет ни одной сценарной бреши, ни на минуту не падает темп повествования, а интернациональный актерский состав отплясывает в безумном хороводе, являя собой целую галерею карикатурных, даже уродливых персонажей разных национальностей. Интересно, что сценарий фильма, написанный Полански вместе со своим давним коллегой Ежи Сколимовским, создан на основе реальной новогодней вечеринки-2000 в одноименном отеле, на которой режиссер сам находился почти четверть века назад.

Во «Дворце» Полански показывает свое видение западного мира накануне нового тысячелетия, подмечая и огромный социальный разрыв между богатыми и бедными, такой же, как между гостями отеля и презирающим их обслуживающим персоналом, и проблему трудовых мигрантов – здесь в лице польского водопроводчика, которого заманивает в постель престарелая маркиза. Америку представляет похожий на Трампа американский магнат мистер Краш (демонстрирующий блестящую самоиронию Микки Рурк), который собирается извлечь выгоду из банковских сбоев и паники вокруг обнуления дат для совершения мошенничества на миллион долларов. Не забыта и Россия: нахальные русские гости смотрят по телевизору «я устал, я ухожу» и нового преемника, который обещает в новом тысячелетии вести страну к демократическим свободам (это выступление для российского проката ожидаемо вырезано).

«Дворец»: Если ваша вечеринка не похожа на эту, даже не приглашайте

Все действие целиком происходит в отеле, который, хотя и огромен, создает ощущение замкнутости и тесноты, что тоже можно рассматривать как метафору Европы. Симптоматична и атмосфера старости, разложения, тлена: большинство гостей не первой свежести, но все отчаянно молодятся, отчего выглядят жутковато. В какой-то момент появляются и реальные трупы, которым приходится придавать бодрый вид, выносить на люди и вести себя, будто ничего ужасного не произошло. Да-да, акценты сделаны на самом уродливом, так что подготовьте свои органы чувств к самым дурнопахнущим шуткам про трупы, экскременты, секс, амнезию и пластическую хирургию. Не боясь переборщить с сарказмом, режиссер высмеивает культуру потребления очень прямо, не чураясь распространенных клише и прямых цитат из других картин. Внимательный и насмотренный зритель распознает здесь не только отсылки к «Четырем комнатам» или «Треугольнику печали», но и ко многим фильмам самого Романа Полански.

Под многогранный саундтрек еще одного великого — Александра Деспла – мы наблюдаем, как и без помощи проблемы 2000 западный мир рушится, идет ко дну, а самые порочные и невежественные представители человеческой расы, не замечая этого, удовлетворяют свои животные желания и переживают лишь за чувство собственной важности и личное благополучие. Свидетельствуя о конце эпохи, «Дворец» предстает достойным монументом на могиле навсегда от нас ушедшего ХХ века.

«Дворец» в кинотеатрах с 23 ноября.


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