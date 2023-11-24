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«Бугимен. Начало легенды»: Не будь букой

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24 ноября 2023
В прокат вышел испано-уругвайский ужастик «Бугимен. Начало легенды», снятый по мотивам рассказа Стивена Кинга «Бугимен» (в российском переводе – «И пришел бука»). Режиссер Анхель Гомес Эрнандес не только перенес место действия в испанскую деревушку, но и дополнил легенду – точнее, как понятно из локализованного названия, обратился к ее истоками, а также к реальной истории, случившейся в 1910 году в городке Гадор, где бесследно пропал маленький ребенок.

«Бугимен. Начало легенды»: Не будь букой

С этого жутковатого события и начинается кино: ночью, в темном лесу, сбежавший из дома мальчик встречает старика, который просит о помощи – но тут же оборачивается злодеем и похищает паренька. Спустя больше чем век, в наши дни, в Гадор переезжает семья – мама (Макарена Гомес) и трое детей, старшие Серхио (Лорка Прада) и Алисия (Клаудиа Плейсер) и малыш Лукас (Иван Ренедо). Отец семейства не так давно трагически погиб в автокатастрофе, по нему особенно скучает младший сын, который был в той же машине, но чудом выжил. Погруженные в свое горе, мама и сестра с братьями поначалу не обращают внимание на творящуюся в их новом месте обитания чертовщину – один за другим здесь пропадают дети, исчезают бесследно, так что ни родители, ни полиция не могут ничего поделать. И вскоре Алисия, Серхио и Лукас, а также их новые друзья из Гадора окажутся в самом центре таинственных событий – им предстоит узнать старинную легенду о Бугимене, в которую взрослые, конечно, не верят, и остановить монстра, наводящего ужас на округу. Пока не стало слишком поздно.

Несмотря на чужеродные литературному оригиналу декорации, авторам «Бугимена» удалось создать поистине кинговскую атмосферу – начиная от саундтрека с нотками ретро и заканчивая сюжетообразующими приключениями детей, которые втайне от взрослых исследуют заброшенные дома и прочие зловещие локации. Пока, наконец, не попадают в полуреальный мир, где обитает монстр и где их ждет финальная схватка с неестественно тощим, скрюченным существом, питающимся, как и положено у Кинга, вовсе не кровью и плотью, а сложнейшими человеческими эмоциями – они же станут ключом к разгадке и способом победить зло.

«Бугимен. Начало легенды»: Не будь букой

К слову, самого Бугимена сыграл испанский актер Хавьер Ботет, чьи обусловленные болезнью физиологические особенности (очень высокий рост и удлиненные конечности при малом весе) позволили ему сделать весьма впечатляющую, хоть и специфическую карьеру – именно Ботет (а вовсе не компьютерная графика, как зачастую можно подумать), изображает всевозможных чудовищ в «Багровом пике» Дель Торо, «Слендермене», «Заклятии 2», «Игре престолов», а также в «Маме» Андреса Мускетти и в его же «Оно» 2017 года – так что «Бугимен» не первая экранизация Стивена Кинга для актера.

Несмотря на вполне классическую хоррор-структур с обязательными скримерами и прочими атрибутами, вроде оживших мертвецов, тревожных сновидений, кого-то невидимого в шкафу и под кроватью, «Бугимен» претендует на статус интеллектуального ужастика. Затрагивающего вечнозеленую тему детских травм, нанесенных по большей части родителями – не со зла, а по незнанию. Юные герои проходят не только формальные испытания на пути к «финальному боссу», но и путь взросления. Который предполагает принятие себя – как через боль, так и через более приятные вещи, вроде настоящей, скрепленной в прямом смысле потом и кровью дружбы, на которую у многих уже не было надежды. Но найти своих – важнейший этап, после чего не страшны никакие буки.

«Бугимен. Начало легенды» в кинотеатрах с 23 ноября.


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«Бугимен. Начало легенды»: Не будь букой фотографии
«Бугимен. Начало легенды»: Не будь букой фотографии
«Бугимен. Начало легенды»: Не будь букой фотографии
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