«Волшебное приключение Да Винчи»: Сила мысли против силы оружия

В прокат выходит анимационный фильм «Волшебное приключение Да Винчи» — забавная и добрая лента про человека величайшего ума, одного из главных философов, художников и изобретателей эпохи Возрождения. В оригинале картина так и называется: «Изобретатель». Фильм, основанный на реальных фактах из жизни Леонардо да Винчи и его рисунках, предлагает удивительный и захватывающий кинематографический опыт для детей младшего школьного возраста, но также подарит приятные минуты их старшим братьям, сестрам и, конечно, родителям.
Рим, начало XVI века. Добрый старец Леонардо да Винчи разглядывает в огромную линзу ночное небо, наблюдая идеально круглую Луну и размышляя о том, что в безграничном космосе вполне могли бы существовать другие миры. Несмотря на почтенный возраст, ученый жаждет приключений, новых знаний и удивительных открытий. Жизнь в Италии однако чревата проблемами, поскольку радикальные мысли и идеи Леонардо совсем не нравятся воинственному и невежественному Папе Лео X, который считает, что наука – удел еретиков, а линзы следует превратить в мощное оружие, способное испепелить врагов-французов. Терпению Папы приходит конец, когда он узнает, что Леонардо, желающий разгадать тайну жизни, занялся препарированием мертвых тел и поиском в них анимы, то есть души. «Флорентиец, ответы на все вопросы знает только Господь и Церковь! Почему ты просто не можешь рисовать разные красивые штуки, прославляя создателя, как Микеланджело
», - вопрошает он, показывая на полубезумного художника, который живет под потолком Сикстинской капеллы и, бормоча невнятное, рисует там свои шедевры.
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После заступничества кардинала Джулиано Медичи, комичный и злобный Папа назначает Леонардо да Винчи военным инженером, на что изобретатель просит большую стопку бумаги и рисует Папе… мультфильм, демонстрирующий смертоносные машины, которые оборачиваются против итальянцев. «Покажите силу любви и прощения и предложите мир Франции
», - говорит добрый старик. Вскоре при содействии да Винчи война заканчивается, и ученый переезжает во Францию, воспользовавшись приглашением стать придворным художником и изобретателем молодого короля Франциска I. На чужой земле итальянец сначала находит прекрасные условия, чтобы продолжать исследования, но вскоре разочаровывается, понимая, что король хочет использовать его идеи для укрепления власти и демонстрации мощи другим европейским державам. Правда, фантазии Франциска хватает лишь на огромный памятник себе любимому. Леонардо же сочиняет проект посложнее, а именно построить выдающийся многоярусный город с каналами, отводными мостами и утилизацией отходов. Эта сложная идея не вызывает у короля энтузиазма, зато её охотно поддерживает сестра монарха, принцесса Маргарет.
Для автора и одного из режиссеров «Волшебного приключения…» Джима Капобьянко
, сценариста «Рататуя
» (2007), это не первая попытка сделать мультфильм об итальянском гении: впервые он очеловечил да Винчи в очаровательном «Леонардо
» — рисованном короткометражном фильме 2009 года, где изобретатель конструирует крылья и сам же их и проверяет. В этот раз Джим с со-режиссером Пьер-Люком Гранжоном
выбрал трудоемкий покадровой метод кукольной анимации, и в этом главное очарование их детища. Двухмерные анимационные фрагменты также разбросаны по всему фильму: они раскрывают мысли, сны и видения Леонардо и презентуют маленьким зрителям его многочисленные изобретения — от механических машин до устройства человеческого тела. Вдобавок это еще и мюзикл: у всех основных героев есть фирменная песня (в оригинале их исполняют Стивен Фрай
, Марион Котияйр
и другие, а в русском дубляже музыкальные номера любовно переведены и перепеты российскими исполнителями).
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Короткометражный фильм Джима Капобьянко «Леонардо» (2009)
«Мир так прекрасен!», — говорит Леонардо, очнувшись от грез. Порой он витает в облаках и часто не доводит дело до конца, но лишь потому, что в сутках всего 24 часа. Он действительно потрясающий герой, являющий неутомимую страсть к познанию и нескончаемую любовь к жизни, несмотря на неудачи и недостаток понимания. Путеводной звездой, источником вдохновения и опорой для старого ученого становится Маргарет, в которой он видит надежду на новое будущее. Пока короли и религиозные деятели озабочены лишь войнами, борьбой за власть и собственным величием, эта парочка лелеет мечту построить что-то для людей – не только полезное, но и невероятно прекрасное. В то же время Леонардо упорно продолжает искать душу, для чего его помощники таскают с кладбища трупы (не надо волноваться, зрители увидят только голые ноги мертвецов да некоторые анатомическиеи зарисовки да Винчи). В конце концов, ученому откроется истина, что смысл жизни – в самой жизни.
Конечно, фильм выполняет и образовательную функцию. Он вполне способен дать детям пусть поверхностное, но разностороннее представление о личности Леонардо, его великом уме и изобретениях, предвосхитивших появление множества современных вещей. Без перегруза историческими сведениями в нем показана специфика эпохи, когда приходилось жить и творить гениальному ученому, и проблемы, с которыми он сталкивался. Хотя сюжет картины предельно прост и понятен, в ней много информации, которая может подтолкнуть пытливого ребенка к получению новых знаний. Так, действие фильма происходит в трех городах: Риме, Болонье и Амбуазе, где Леонардо провел последние три года жизни. Практически все герои – реальные исторические персонажи: помимо вышеназванных, здесь есть короли Испании Карл V и Англии Генрих VIII, а также мать Франциска Луиза Савойская, игравшая важную роль в период его царствования. Исторический и культурный контекст создают и шедевры живописи: «Мона Лиза», «Витрувианский человек», «Сотворение Адама», упоминается фреска «Тайная вечеря». Еще в своих речах да Винчи упоминает Архимеда, Аристотеля, Лукреция – даже взрослым захочется «загуглить» некоторые подробности после просмотра, казалось бы, детской картины.
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Но самое главное, что фильм до краев наполнен гуманистическими идеями и прямо противопоставляет науку дремучему невежеству, а силу политического давления и оружия – могуществу мысли и вдохновения. Государственные деятели, поддерживающие войны, культ неведения, демонстрацию власти, показаны нарочито нелепыми и комичными, в то время как проповедники добра и просвещения вызывают глубокую симпатию. При этом Маргарита и Леонардо не умаляют веру в Бога, а постоянно задаются такими религиозно-философскими вопросами, как «Зачем мы живем?» и «Что находится за пределами жизни?». Принцесса уверяет, что вера не упрощает мир, но делает чудеса возможными, — и вместе с ученым они полны решимости победить все трудности.
«Волшебное приключение Да Винчи» в кинотеатрах с 30 ноября.
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