«Отцы»: А муха тоже вертолет

В прокат выходят «Отцы» Юрия Мокиенко, снятые в редчайшем жанре документальной комедии. Это история создания первого междеревенского кинофестиваля «Золотой шуруп» стараниями одной большой и энергичной семьи. «Отцы» с успехом прошли на нескольких фестивалях: в конкурсе ММКФ картина получила приз Гильдии неигрового кино и телевидения, а затем победила сразу на двух смотрах, взяв награды за лучший документальный фильм в Выборге и Екатеринбурге («Одна шестая»). Кино-Театр.Ру желает «Отцам» побольше зрителей и рассказывает, почему это лучшее неигровое кино уходящего года.
Летом 2021-го, коротая время в деревне Колодье Псковской области, глава большой семьи Михаил Юрьевич (Михаил Мокиенко
), он же дедушка Миша, и его сын Никита (Никита Мокиенко
) решают организовать междеревенский фестиваль детского кино. Вооружившись портативными камерами и мобильными телефонами, они начинают снимать фильмы, где актерами выступают их дети и внуки, а вместо штативов используются штыковая лопата, к ручке которой смартфон приматывается скотчем.
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Никита берется поставить сюрреалистический и злободневный артхаус о мистической загадочной России под названием «Никто». Речь в нем идет о заблудившейся проводнице, которая бредет в поисках растворившегося в пространстве поезда и попадает в странные ситуации. На главную роль он берет жену Ольгу (Ольга Тирская
), а второстепенных героев играет вся многочисленная окрестная детвора (аж пятеро из них, как следует из титров, также носят фамилию Мокиенко). Дед Миша же, большой романтик и сказочник, к которому дети так и липнут, ставит нежнейшую сказку о любви – «Дюймовочку». Съемки – дело нервное, напряженное, и, разумеется, они оборачиваются настоящим испытанием для всех, особенно актеров, но наши герои не собираются отступать. Наблюдать за съемками кино всегда интересно, а если оно любительское — это еще и смешно.
Яркая, энергичная, веселая, но при этом страшно добрая лента «Отцы» - дебютный фильм Юрия Мокиенко, его дипломный проект в мастерской Александра Сокурова
, куда он пошел учиться не в самом юном возрасте, поработав в кино звукорежиссером, монтажером и создателем визуальных эффектов. Надо полагать, его профессиональные навыки существенно помогли и героям «Отцов» в их творческих начинаниях: кажется, в итоге Юрию пришлось помогать монтировать, клеить титры и придавать законченный вид сразу трем картинам – своей документальной и двум игровым, что снимали в деревне отец и брат.
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Да, Юрий Мокиенко снимает семью, и это объясняет раскованность, непосредственное поведение героев перед камерой. Семья, правда, не лыком шита – люди и вне деревни творчества не чуждые. Брат Никита — музыкант, композитор, театральный продюсер и звукооформитель, отец Михаил Юрьевич – писатель, автор передачи «В гостях у дедушки Мокея» на одном из питерских телеканалов. Ольга – клоунесса. Перевоплотившись в режиссеров, отец и старший сын работают на проектах параллельно и являются главными моторами этой истории. Их постоянные творческие споры становятся одной из главных линий фильма.
Никита фонтанирует идеями и постоянно истерически орет на актеров, добиваясь нужной эмоции и интонации, загоняя взрослых и детей в болото, в яму, в речную тину. Он уверен, что только так и должны артисты работать, не щадя живота своего. Ольга, изображающая проводницу в нелепых белых колготках, явно выглядит уставшей, дети доведены до предела, скрипач Петя плачет, стоя в тине. Времени нет, свет уходит, туча надвигается на солнце, в соседней школе отказываются дать для съемок парты на пару часов, а в ключевой сцене оказывается, что… сценарий для нее не написан. Актеры не знают, что говорить, режиссер тоже в тупике. Михаил Юрьевич иронизирует над сыном, чем приводит его в еще большее бешенство. Сам же параллельно любовно снимает цветочки, небо, младенца на хромакее – этот юный актер играет эльфа и в фильме будет летать, поэтому месячному крохе из-за камеры активно командуют: «Маши, маши руками!
». Еще Михаил учит детей правильно квакать. Его как режиссера не устраивает то, как это делает юный артист.
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Невероятно, но эта сумасшедшая кутерьма в финале действительно заканчивается фестивалем, которому придумали название «Золотой шуруп». На него собираются жители трех окрестных деревень. В темноте свет проектора являет зрителям истинное чудо – два целых, завершенных фильма! Те смотрят, узнают себя, смущаются, смеются, громко аплодируют, говорят про свои работы: «Надо Сокурову показать
». Никто из героев еще не знает, что в следующем году фильмов на фестивале будет уже 12 и о смотре напишет местная прессе, а в 2023-ем «Золотой шуруп» вообще станет международным! Главное условие отбора – в любительских лентах должны сниматься дети. Кстати, и «Дюймовочку», и «Никто», и другие работы на самом деле дружной семьи Мокиенко можно найти в сети, на странице фестиваля во ВКонтакте.
«Отцы» в кинотеатрах с 30 ноября.
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