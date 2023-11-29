Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Отцы»: А муха тоже вертолет

Рецензии на фильмы >>
29 ноября 2023
В прокат выходят «Отцы» Юрия Мокиенко, снятые в редчайшем жанре документальной комедии. Это история создания первого междеревенского кинофестиваля «Золотой шуруп» стараниями одной большой и энергичной семьи. «Отцы» с успехом прошли на нескольких фестивалях: в конкурсе ММКФ картина получила приз Гильдии неигрового кино и телевидения, а затем победила сразу на двух смотрах, взяв награды за лучший документальный фильм в Выборге и Екатеринбурге («Одна шестая»). Кино-Театр.Ру желает «Отцам» побольше зрителей и рассказывает, почему это лучшее неигровое кино уходящего года.

«Отцы»: А муха тоже вертолет

Летом 2021-го, коротая время в деревне Колодье Псковской области, глава большой семьи Михаил Юрьевич (Михаил Мокиенко), он же дедушка Миша, и его сын Никита (Никита Мокиенко) решают организовать междеревенский фестиваль детского кино. Вооружившись портативными камерами и мобильными телефонами, они начинают снимать фильмы, где актерами выступают их дети и внуки, а вместо штативов используются штыковая лопата, к ручке которой смартфон приматывается скотчем.

Читать «Живой» — документальный фильм другого ученика Сокурова
Никита берется поставить сюрреалистический и злободневный артхаус о мистической загадочной России под названием «Никто». Речь в нем идет о заблудившейся проводнице, которая бредет в поисках растворившегося в пространстве поезда и попадает в странные ситуации. На главную роль он берет жену Ольгу (Ольга Тирская), а второстепенных героев играет вся многочисленная окрестная детвора (аж пятеро из них, как следует из титров, также носят фамилию Мокиенко). Дед Миша же, большой романтик и сказочник, к которому дети так и липнут, ставит нежнейшую сказку о любви – «Дюймовочку». Съемки – дело нервное, напряженное, и, разумеется, они оборачиваются настоящим испытанием для всех, особенно актеров, но наши герои не собираются отступать. Наблюдать за съемками кино всегда интересно, а если оно любительское — это еще и смешно.

«Отцы»: А муха тоже вертолет

Яркая, энергичная, веселая, но при этом страшно добрая лента «Отцы» - дебютный фильм Юрия Мокиенко, его дипломный проект в мастерской Александра Сокурова, куда он пошел учиться не в самом юном возрасте, поработав в кино звукорежиссером, монтажером и создателем визуальных эффектов. Надо полагать, его профессиональные навыки существенно помогли и героям «Отцов» в их творческих начинаниях: кажется, в итоге Юрию пришлось помогать монтировать, клеить титры и придавать законченный вид сразу трем картинам – своей документальной и двум игровым, что снимали в деревне отец и брат.

Читать Опальная «Сказка» Александра Сокурова
Да, Юрий Мокиенко снимает семью, и это объясняет раскованность, непосредственное поведение героев перед камерой. Семья, правда, не лыком шита – люди и вне деревни творчества не чуждые. Брат Никита — музыкант, композитор, театральный продюсер и звукооформитель, отец Михаил Юрьевич – писатель, автор передачи «В гостях у дедушки Мокея» на одном из питерских телеканалов. Ольга – клоунесса. Перевоплотившись в режиссеров, отец и старший сын работают на проектах параллельно и являются главными моторами этой истории. Их постоянные творческие споры становятся одной из главных линий фильма.

«Отцы»: А муха тоже вертолет

Никита фонтанирует идеями и постоянно истерически орет на актеров, добиваясь нужной эмоции и интонации, загоняя взрослых и детей в болото, в яму, в речную тину. Он уверен, что только так и должны артисты работать, не щадя живота своего. Ольга, изображающая проводницу в нелепых белых колготках, явно выглядит уставшей, дети доведены до предела, скрипач Петя плачет, стоя в тине. Времени нет, свет уходит, туча надвигается на солнце, в соседней школе отказываются дать для съемок парты на пару часов, а в ключевой сцене оказывается, что… сценарий для нее не написан. Актеры не знают, что говорить, режиссер тоже в тупике. Михаил Юрьевич иронизирует над сыном, чем приводит его в еще большее бешенство. Сам же параллельно любовно снимает цветочки, небо, младенца на хромакее – этот юный актер играет эльфа и в фильме будет летать, поэтому месячному крохе из-за камеры активно командуют: «Маши, маши руками!». Еще Михаил учит детей правильно квакать. Его как режиссера не устраивает то, как это делает юный артист.

Читать «Голубоглазый японец» — док о русском бейсболисте в Стране восходящего солнца
Невероятно, но эта сумасшедшая кутерьма в финале действительно заканчивается фестивалем, которому придумали название «Золотой шуруп». На него собираются жители трех окрестных деревень. В темноте свет проектора являет зрителям истинное чудо – два целых, завершенных фильма! Те смотрят, узнают себя, смущаются, смеются, громко аплодируют, говорят про свои работы: «Надо Сокурову показать». Никто из героев еще не знает, что в следующем году фильмов на фестивале будет уже 12 и о смотре напишет местная прессе, а в 2023-ем «Золотой шуруп» вообще станет международным! Главное условие отбора – в любительских лентах должны сниматься дети. Кстати, и «Дюймовочку», и «Никто», и другие работы на самом деле дружной семьи Мокиенко можно найти в сети, на странице фестиваля во ВКонтакте.

«Отцы» в кинотеатрах с 30 ноября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
ДебютЕкатерина ВизгаловаКомедияНеигровое/Документальное киноРоссийские фильмы
персоны
Михаил МокиенкоЮрий МокиенкоАлександр Сокуров
фильмы
Отцы

фотографии >>
«Отцы»: А муха тоже вертолет фотографии
«Отцы»: А муха тоже вертолет фотографии
«Отцы»: А муха тоже вертолет фотографии
«Отцы»: А муха тоже вертолет фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Андрей Шемякин
29 ноября ушёл из жизни филолог, культуролог, киновед, кинокритик, сценарист Андрей Шемякин.
Наиля Гараева
28 ноября ушла из жизни актриса Наиля Гараева.
Наталия Дмитриева
25 ноября ушла из жизни актриса Наталия Дмитриева.
Дмитрий Статейнов
24 ноября ушёл из жизни актёр, журналист Дмитрий Статейнов.
Тамара Солодовникова
24 ноября ушла из жизни актриса Тамара Солодовникова.

День рождения >>

Дарья Баранова
Сергей Бондарчук (младший)
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Лоран Джерман
Мишель Дюшоссуа
Франсиску Куоку
Диего Рамос
Том Сайзмор
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Животное
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
Индия, 2023
Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии
драма, комедия, притча, трагикомедия
Германия, Дания, Норвегия, Франция, Швеция, 2014
Нина
драма
Грузия, Россия, 2023
Блондинка
лирическая комедия
Россия, 2023
Туман
психологический триллер
Россия, 2023
Паранормальные явления. Другое измерение
детектив, триллер, фильм ужасов
Тайвань, 2023
Шопоголики
комедия
Франция, 2023
Волшебное приключение Да Винчи
биография, комедия, приключения, семейное кино
Ирландия, Люксембург, США, Франция, 2023
Игра в Пусане
драма, спортивный фильм
Южная Корея, 2023
Королевство зверей
драма, научная фантастика, приключения
Франция, 2023
Мой мир SHINee
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Немая ярость
боевик, триллер
США, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram