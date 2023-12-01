«Блондинка»: Театральный роман

В российский прокат вышел фильм «Блондинка» по одноименной киноповести Александра Володина – драматурга-«шестидесятника», на первый план выводящего личное, а не общественное. Снятая режиссером Павлом Мирзоевым картина – с Дарьей Жовнер, у которой после «Тесноты» Кантемира Балагова, кажется, не было главных ролей, – существует по тем же правилам. «Блондинка», действие которой формально происходит уже в наше время, никак не привязана к конкретной исторической эпохе и ее героям, это лирическая трагикомедия о вечном поиске себя в по-кинематографически солнечном Санкт-Петербурге.
Ира (Жовнер) – начинающая актриса. Необходимые для скромной жизни деньги она зарабатывает в турфирме да расшифровкой мемуаров некогда известной дивы (Эра Зиганшина
). Но главное в жизни Иры – небольшой, почти любительский театр «Северная почта», которым руководит строгий Лев Николаевич (Евгений Цыганов
), пытающийся извергнуть из себя новый взгляд на чеховскую «Чайку». Под рефрен «Люди, львы, орлы и куропатки» взбудораженная Ира готова всю себя отдать главному режиссеру, в которого влюблена. Даже не совсем безнадежно – Лев Николаевич, очевидно, пребывающий не только в глубоком творческом, но и в личном кризисе, поддерживает романтическую связь с актрисой. А может быть, и не только с ней, но об этом Ира старается даже не думать.
Смотреть онлайн
Фильм «Теснота» с Дарьей Жовнер
Романтический флер, подпитывающий по-актерски восторженную натуру Иры, выходит из колеи, столкнувшись о быт. «Северную почту» выселяют из их небольшого помещения за неуплату аренды, поиск нового помещения Ира берет на себя не только организационно, но и финансово, а Лев как настоящий творческий мужчина самоустраняется от этой обыденности, а затем и вовсе исчезает, на всякий случай сказав соседям по коммунальной квартире, чтобы они не давали его новые явки-пароли никому, а особенно Ире. Но будущая актриса не из робкого десятка, так что сложных задач для нее не существует. Только нужен ли ей самой поиск беглого возлюбленного?
Режиссер, он же автор сценария Павел Мирзоев, хоть и осовременивает текст Александра Володина, но не выходит с ним за пределы театральной инсценировки. «Блондинка», словно по учебнику, поделена на акты, исследующие развитие заглавной героини, или, если рассмотреть с психологической точки зрения, пять стадий принятия неизбежного. Если Лев Николаевич добрую половину фильма существует в стадии депрессии, то героиня Дарьи Жовнер отчаянно пытается в нее не впадать. Несмотря на довольно рациональные для такой ситуации отзывы подруг и мамы (Юлия Марченко
), которая хоть и не разделяет цели и ценности (в первую очередь – влюбленность) дочери, но так или иначе готова ей помогать.
Читать
Рецензия на фильм Кантемира Балагова «Теснота»
Дарья Жовнер стремительно, но при этом легко отыгрывает все состояния своей героини – от той самой воздушной, идеализированной влюбленности до намеренно театрализованной, но при этом интеллигентной истерики. Подвижная, но не излишне документальная камера Алишера Хаимдходжаева
вкупе с музыкальным сопровождением Петра Налича
пытаются балансировать на грани реальности и интерпретации очередного мифа о Пигмалионе и Галатеи. Только вот последняя в киноповести Володина изначально живее своего «создателя», порядком уставшего от жизни и ее творческих неудач.
«Блондинку», подпитанную не только советскими «шестидесятниками», но и, очевидно, фильмами Ноа Баумбаха
, можно назвать кино о поиске не только себя, но и современной формы рассказа об этом поиске. Хотя последний, увы, только нащупывает первые шаги. Героиня Дарьи Жовнер выстраивает свой образ, основанный на истории литературы, театра и кино, совершенно игнорируя уже всем известные реалии про, например, созависимые отношения. Она существует вне времени и пространства, в каком-то смысле витая в облаках. И цвет волос – брюнетка ты или блондинка – здесь вовсе не главное для настоящих перемен, которые главное начать внутри самой себя.
«Блондинка» в кинотеатрах с 30 ноября.
обсуждение >>