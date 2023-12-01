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«Блондинка»: Театральный роман

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1 декабря 2023
В российский прокат вышел фильм «Блондинка» по одноименной киноповести Александра Володина – драматурга-«шестидесятника», на первый план выводящего личное, а не общественное. Снятая режиссером Павлом Мирзоевым картина – с Дарьей Жовнер, у которой после «Тесноты» Кантемира Балагова, кажется, не было главных ролей, – существует по тем же правилам. «Блондинка», действие которой формально происходит уже в наше время, никак не привязана к конкретной исторической эпохе и ее героям, это лирическая трагикомедия о вечном поиске себя в по-кинематографически солнечном Санкт-Петербурге.

«Блондинка»: Театральный роман

Ира (Жовнер) – начинающая актриса. Необходимые для скромной жизни деньги она зарабатывает в турфирме да расшифровкой мемуаров некогда известной дивы (Эра Зиганшина). Но главное в жизни Иры – небольшой, почти любительский театр «Северная почта», которым руководит строгий Лев Николаевич (Евгений Цыганов), пытающийся извергнуть из себя новый взгляд на чеховскую «Чайку». Под рефрен «Люди, львы, орлы и куропатки» взбудораженная Ира готова всю себя отдать главному режиссеру, в которого влюблена. Даже не совсем безнадежно – Лев Николаевич, очевидно, пребывающий не только в глубоком творческом, но и в личном кризисе, поддерживает романтическую связь с актрисой. А может быть, и не только с ней, но об этом Ира старается даже не думать.

Смотреть онлайн Фильм «Теснота» с Дарьей Жовнер
Романтический флер, подпитывающий по-актерски восторженную натуру Иры, выходит из колеи, столкнувшись о быт. «Северную почту» выселяют из их небольшого помещения за неуплату аренды, поиск нового помещения Ира берет на себя не только организационно, но и финансово, а Лев как настоящий творческий мужчина самоустраняется от этой обыденности, а затем и вовсе исчезает, на всякий случай сказав соседям по коммунальной квартире, чтобы они не давали его новые явки-пароли никому, а особенно Ире. Но будущая актриса не из робкого десятка, так что сложных задач для нее не существует. Только нужен ли ей самой поиск беглого возлюбленного?

«Блондинка»: Театральный роман

Режиссер, он же автор сценария Павел Мирзоев, хоть и осовременивает текст Александра Володина, но не выходит с ним за пределы театральной инсценировки. «Блондинка», словно по учебнику, поделена на акты, исследующие развитие заглавной героини, или, если рассмотреть с психологической точки зрения, пять стадий принятия неизбежного. Если Лев Николаевич добрую половину фильма существует в стадии депрессии, то героиня Дарьи Жовнер отчаянно пытается в нее не впадать. Несмотря на довольно рациональные для такой ситуации отзывы подруг и мамы (Юлия Марченко), которая хоть и не разделяет цели и ценности (в первую очередь – влюбленность) дочери, но так или иначе готова ей помогать.

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Дарья Жовнер стремительно, но при этом легко отыгрывает все состояния своей героини – от той самой воздушной, идеализированной влюбленности до намеренно театрализованной, но при этом интеллигентной истерики. Подвижная, но не излишне документальная камера Алишера Хаимдходжаева вкупе с музыкальным сопровождением Петра Налича пытаются балансировать на грани реальности и интерпретации очередного мифа о Пигмалионе и Галатеи. Только вот последняя в киноповести Володина изначально живее своего «создателя», порядком уставшего от жизни и ее творческих неудач.

«Блондинку», подпитанную не только советскими «шестидесятниками», но и, очевидно, фильмами Ноа Баумбаха, можно назвать кино о поиске не только себя, но и современной формы рассказа об этом поиске. Хотя последний, увы, только нащупывает первые шаги. Героиня Дарьи Жовнер выстраивает свой образ, основанный на истории литературы, театра и кино, совершенно игнорируя уже всем известные реалии про, например, созависимые отношения. Она существует вне времени и пространства, в каком-то смысле витая в облаках. И цвет волос – брюнетка ты или блондинка – здесь вовсе не главное для настоящих перемен, которые главное начать внутри самой себя.

«Блондинка» в кинотеатрах с 30 ноября.


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