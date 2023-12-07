«Кентервильское привидение»: Призрак дома Отисов

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Новости кино Роман Курцын притворится идеальным парнем в ромкоме «Бывший в помощь» В фильме также играют Ирина Безряднова, Вячеслав Чепурченко и Ян Цапник

Новости кино Степан Девонин, Мария Андреева и Антон Васильев окажутся в новогодней истории Александра Цыпкина Премьера праздничного фильма «Не скажу» состоится на СТС

Лайфстайл Тост за сценаристов: Милош Бикович, Ольга Сутулова и Максим Матвеев Вручение премии «Диалоги в кино»

Новости кино «Медиатор» с Андреем Бурковским вернется к зрителям 4 января Премьера третьего сезона психологического триллера состоится в онлайн-кинотеатре START и на Кинопоиске

Главная тема Авось, небось да как-нибудь: дебютные фильмы, получившие и не получившие финансирование Министерства культуры в 2023 году Грузинская автобиография, новый взгляд на Ромео и Джульетту и семейные драмы