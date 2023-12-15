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«Гномы. Новогодний беспредел»: Суета вокруг сарая

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15 декабря 2023
С 14 декабря в прокате «Гномы. Новогодний беспредел» (There's Something in the Barn) — слэшер-комедия о семье американцев, поплатившихся за то, что влезли со своим уставом в чужой монастырь. Получив в наследство домик в норвежском поселке, они заодно приобретают и кровожадных соседей в лице гномов ниссе, известных представителей скандинавской мифологии. Гномы не любят шум, в особенности рождественские вечеринки, и готовы расправиться с каждым, кто тревожит их покой. Режиссер Магнус Мартенс предлагает зрителю свою версию «рождественского ужаса»: без реально пугающих моментов, как в «Крампусе», зато с пародийным насилием а-ля «Убойные каникулы» и парой действительно смешных шуток.

кадр из фильма Гномы. Новогодний беспредел

Главным сокровищем фильмов жанра слэшер всегда были их персонажи — существа восхитительной глупости, лишенные и намека на инстинкт самосохранения. Отлетевшие ровно настолько, чтобы самостоятельно приехать в глушь на радость местному маньяку. Американец Билл Нордхайм (Мартин Старр) — как раз из таких. Получив в наследство ферму на окраине норвежского городка, Билл решает резко переменить стиль жизни и найти себя на родине предков, среди снегов и северных сияний. Странная смерть прошлого владельца жилплощади его совсем не смущает, а должна бы: гибель дальнего дядюшки, внезапно сгоревшего посередь своей делянки, выглядит как минимум подозрительно. И все же новый владелец не просто едет на Кудыкину гору, а еще и тащит с собой всю семью: новую жену Кэрол (Амрита Ачария) и двоих детей. Прямо в лапы к первородному злу.

И Билла, конечно, можно понять: переезд в Норвегию обставлен как спасение семьи от ужасов жизни в США. В Штатах, мол, и люди агрессивные, и социальный кризис бушует. А здесь хотя бы никто не начинает знакомство с того, что стреляет тебе в лицо из автомата (скоро Нордхаймам очень пригодился бы огнестрел, дарованный Второй поправкой). Опять же, глобальное потепление вот-вот испепелит Калифорнию, а в снежной пустыне настанут благополучные тропики с элементами социал-демократии. Рай наяву. Или, по меткому описанию главы семейства, «страна-Диснейленд». Билл настолько уверен в необходимости переезда, что не обращает внимания на рассыпанные по сюжету предупреждения. Его дочь Нора (Зои Винтер-Хансен) видит что-то неладное, обзывая ферму «ледяным адом», к тому же очень вонючим и с нестабильным интернетом. А сын Лукас (Таунс Баннер) сразу по приезду заводит знакомство с дерганным местным жителем Тором (Калле Хеллеван-Ларсен), рассказывающим небылицы о мифическом народце ниссе. Норвежские гномы на первый взгляд безобидны и даже полезны в хозяйстве, но очень консервативны: не приемлют никаких перемен в своем быту. Тор же описывает младшему Нордхайму главные правила взаимодействия с нечистью: не стоит шуметь, украшать жилище яркими огоньками и лишний раз наведываться в сарай, где у ниссе оборудовано родовое гнездо. А вот подкармливать гномов рисовой кашей и печеньками не возбраняется — даже наоборот, скромные угощения закрепят добрососедские отношения.

кадр из фильма Гномы. Новогодний беспредел

Юный Лукас вскоре на своем опыте познает, что истории Тора вполне реальны и даже наладит контакты с одним из гномов (Киран Шах) — пугливым, но добродушным старичком-лесовичком в смешном красном колпаке. Но очарованный норвежской природой папаша Билл, разумеется, ни в какие бредни про гномов не поверит и начнет уверенно идти наперекор озвученным советам. Сначала вся ферма будет украшена яркими рождественскими гирляндами и безвкусными фигурками Санты. Затем Нордхаймы устраивают на ферме большую вечеринку-новоселье. Сарай — святую святых гномов — Билл намеревается подвергнуть реновации и превратить в уютный отель, чтобы зарабатывать на Airbnb. В общем, ярость гномов обоснована: приехавшие к ним шумные мигранты действуют на нервы. Не стерпев такого отношения, банда ниссе выходит из своего сарая с сельскохозяйственными инструментами в руках — и начинает изощренно крошить людей, попадающихся им на пути. Уже ко второму акту истории Нордхаймы выглядят под стать жанру — одуревшие от страха, заляпанные кровью и мясным фаршем (одного из их гостей ниссе протаранили снегоходом), они оказываются блокированы в собственном доме. За окном висит ритуально казненный алкоголик в рождественском наряде, а в арсенале самообороны у семьи только нога хамона, елочные игрушки и сюрстремминг (вполне сойдет за химическое оружие). Впереди — долгая ночь борьбы за выживание.

Кинематографическим ужасом в фильме «Гномы. Новогодний беспредел» и не пахнет — кого сегодня испугает мультяшное насилие и малиновый джем, растекшийся по снегу? Режиссер Магнус Мартенс («Банши», «Бойтесь ходячих мертвецов») хорроры не снимает, да и вряд ли когда-то к этому придет. Зато ему не чужда ностальгия по кинематографу восьмидесятых, отметившемуся настоящим бумом детских и подростковых страшилок: «Гремлинов», «Зубастиков» и прочих «Гоблинов». Не столько всерьез страшных, сколько одиозно смешных и содержащих в себе удивительно много черт жанра семейного кино. Как и у идейных предков, в «Новогоднем беспределе» нападение ниссе-мигрантофобов оказывается удобным поводом поговорить о семейных проблемах, которых у Нордхаймов в избытке. Дети бунтуют против взрослых, пытаются примириться с появлением в их семье мачехи, достучаться до отца, вечно витающего в облаках (учить норвежский ему интереснее, чем проводить время с отпрысками). Традиционный праздничный набор семейных неурядиц из «Один дома», только оборону приходится держать не от разбойников, а от комичных домовых, метающих в сторону недругов циркулярные пилы.

кадр из фильма Гномы. Новогодний беспредел

Сплотиться эта дисфункциональная ячейка общества, вероятно, может только в тот момент, когда на кону стоят вопросы выживания. Большая часть юмора фильма строится на простецких, но сентиментально сыгранных беседах, когда залитые кровью — хорошо хоть не своей — родственники наконец-то берутся проработать совместные травмы и найти взаимопонимание. И только потом, добившись консенсуса в вопросах совместной жизни — спалить агрессивных полуросликов напалмом, на прощание обозвав их по-детски обидным словом «чипиздрики». В том, что люди все-таки победят нечистую силу и отвоюют свое место под норвежским солнцем — никаких сомнений быть не может. Кино же праздничное, хоть и с неуместным для новогодней кутерьмы рейтингом «18+». О том, что Нордхаймы, в общем-то, сами виноваты в развязанной народцем умеренно-кровавой жатве, лучше лишний раз не задумываться.

«Гномы. Новогодний беспредел» в кинотеатрах с 14 декабря.


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кадр из фильма "Гномы. Новогодний беспредел"
кадр из фильма "Гномы. Новогодний беспредел"
кадр из фильма "Гномы. Новогодний беспредел"
кадр из фильма "Гномы. Новогодний беспредел"
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