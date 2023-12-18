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«Вонка»: Аж зубы сводит

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18 декабря 2023
В мировой прокат вышел «Вонка» — снимавший «Приключения Паддингтона» режиссер Пол Кинг взялся за сказочный мюзикл по мотивам «Чарли и шоколадной фабрики» Роальда Даля. Если быть точнее, то новая картина — вымышленный приквел книги и двух, снятых по ней в 1971 и 2005 годах, фильмов. Роль эксцентричного шоколатье Вилли Вонки в этот раз досталась сегодняшнему кумиру зрителей Тимоти Шаламе, который не уступает предшественникам (в особенности, конечно, Джонни Деппу) в необходимой по сюжету приторности, при этом выглядит самым трогательным и наивным Вонкой из всех.

«Вонка»: Аж зубы сводит

После долгих морских странствий паренек по имени Вилли Вонка сходит на берег неназванного европейского городка — тут он планирует начать карьеру производителя шоколада, так как владеет переданными ему умершей матерью (Салли Хокинс) секретными рецептами самых вкусных десертов. А еще — магией, обаянием и неплохими вокальными данными. С песней и танцем он направляется в большую торговую галерею, целый этаж которой делят между собой трое мастеров шоколадных дел — зловещий Слагворт (Патерсон Джозеф), надменный Финкельгрубер (Мэттью Бэйнтон) и занудный Продноз (Мэтт Лукас). Новичка они не желают не то что принять — особенно, попробовав его конфеты, вызывающие у покупателей эйфорию и чуть ли не зависимость — но и планируют вовсе сжить его со свету, подкупив коробками с шоколадом коррумпированного сладкоежку, шефа полиции (Кигэн-Майкл Ки). Чуть ли не загремев в отделение в первый же день на суше, да еще и истратив попутно все немногочисленные накопления — в том числе и отложенные на аренду помещения под магазин, Вонка находит ночлег в прачечной миссис Скраббит (Оливия Колман) и ее помощника-подельника Бличера (Том Дэвис). И, не умея читать, попадает к ним в рабство, подписав хитрый договор аренды — теперь придется годами отрабатывать долг за одну ночь. Впрочем, не он первый — в подвале, среди гор белья и чанов с водой, Вилли находит настоящих друзей и соратников. Все они — от старика-адвоката (Джим Картер) и молчаливой телефонистки (Ракхи Тхакрар) до комика-неудачника (Рич Фулчер) попали в схожую ситуацию и мечтают скорее выбраться на волю. Ближайшей подругой Вонки становится сирота Нудл (Кала Лэйн), находчивая девочка, которая никогда не пробовала шоколад и мечтает разгадать тайну своего рождения. И, может быть, отыскать свою маму.

«Вонка»: Аж зубы сводит

«Вонка» — идеальная детская сказка. Старомодная в своей простоте и прямолинейности, не морализаторская, но с добрым и внятным мэсседжем, музыкально-танцевальная, костюмная и аппетитно пестрая. Конечно, каждый из этих пунктов можно развернуть и превратить в недостаток. Где остросоциальный контекст? Где хиты, которые хочется напевать (кроме, разве что, песни умпы-лумпы, перекочевавшей из старого фильма)? Где герой-трикстер? Меж тем ненадрывное повествование «Вонки», конечно, не лишено идеи: это и история о семейных ценностях, и ликбез по рыночной экономике, и магическая фантазия про молочные реки и кисельные берега — тут, правда, шоколадные, но так даже вкуснее. Главный герой — по-прежнему создание в каком-то смысле потустороннее. И Шаламе, которому, к слову, досталось как будто бы меньше фантасмагоричного грима – неизменны только шляпа и сюртук, — нежели его предшественникам, олицетворяет сказочную непосредственность и чистоту. Пускай получился не самый глубокий персонаж, лишенный приписываемой актеру-секс-символу роковой порочности, но зато очень проработанный, цельный характер, сыгранный с искренностью и энтузиазмом.

«Вонка»: Аж зубы сводит


Персонажи и артисты — столь же сильная сторона фильма, как и визуальный ряд, поражающий объемностью, красочностью и съедобностью. Невероятная комикесса Оливия Колман с накладными желтыми зубами и замашками диктатора, попавший в небольшой эпизод Роуэн Аткинсон — как всегда мастер мимической игры, выразительно кривляющийся тут в образе священника с грехом сладкого чревоугодия, в конце концов, Хью Грант — ему, выкрашенному в оранжевый, с дорисованным маленьким телом и в зеленом парике, довелось сыграть умпу-лумпу, которому Вонка когда-то, сам того не подозревая, задолжал немало шоколада. Уморительно — и, остается надеяться, не оскорбительно (что вряд ли, мы не в сказке «Вонка»).

В основе сюжета оказывается вечная тема — сентиментальное путешествие в поисках не только себя, но и своих. Родителей, друзей, единомышленников, соратников. Про одиночек, которых судьба сводит после всех мытарств, выдавая еще один шанс начать все сначала. Секретным ингредиентом как всегда оказывается любовь, а психоделические конфетные декорации, кислотные леденцы, дайвинг в растопленном шоколаде, какао-фонтан и прочие сахарные аттракционы лишь дополнительно расширяют сознание.


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