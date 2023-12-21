Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пятёрочка
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Великая магия»: У вас коммунисты неправильные

Рецензии на фильмы >>
21 декабря 2023

В российский прокат выходит «Великая магия» — новая работа Нанни Моретти с ним же в главной роли, показанная ранее на Каннском кинофестивале, где итальянский режиссер, к слову, завсегдатай. Кино, снятое синефилом и, можно подумать, для таких же синефилов, учитывая обилие цитат и аллюзий из фильмов и других областей искусства. Однако смотреть его увлекательно, и не разгадывая бесконечные загадки или разыскивая пасхалки: история про внутреннюю кухню и истинную магию кино получилась занимательной, а местами даже забавной.

«Великая магия»: У вас коммунисты неправильные

Заслуженный режиссер Джованни (Моретти) готовится к съемкам новой картины — исторической, про кризис коммунистической ячейки одного из итальянских городов в 1956 году: на фоне гастролей венгерских циркачей и восстания народа против власти Советов в Будапеште. Всё, конечно, идет не по плану: слоны из Франции и Германии не уживаются друг с другом, исполнительница главной женской роли (Барбора Бобулова) носит ненавистные Джованни мюли («если у обуви закрыт носок, то должна быть закрыта и пятка») и излишне импровизирует, скатываясь в сторону мелодрамы, один из продюсеров (Матьё Амальрик) мухлюет с деньгами, а молодежь раздражает незнанием истории и абсурдными репликами в духе «а разве в Италии были коммунисты?». В личной жизни тоже все наперекосяк: жена и продюсер всех его фильмов Паола (Маргерита Буй), с которой режиссер прожил 40 лет, втайне ходит к психотерапевту, хочет развестись и работает с другим, молодым режиссером. Дочь-композитор Эмма (Валентина Романи) крутит роман с пожилым польским послом (Ежи Штур) — и, кажется, у них всё серьезно. И вот у Джованни, задумавшего в финале убить главного героя — разочарованного партработника, — есть все шансы последовать за персонажем.

Смотреть онлайн Еще два остроумных фильма Нанни Моретти
Опытный режиссер Моретти со знанием дела показывает изнанку кинематографического процесса: от бесконечно срывающихся по идиотским причинам смен до переговоров с крупными студиями и продюсерами. Одной из самых комичных выходит сцена встречи с командой Netflix, раздумывающей вкладывать ли деньги в фильм. «Нас смотрят в 190 странах мира», — твердят как попугаи трое молодых людей, пока Джованни тщетно пытается угадать их запросы и требования. У его фильма слишком долгая завязка, переломный момент не в том месте — в общем, в 190 странах такое не поймут. Вместе с этим есть эпизоды творческих и душевных терзаний, сотканные из киноотсылок. Как сентиментальные и пространные, так и комические: в какой-то момент постановщик буквально берет в заложники съемочную группу того самого молодого режиссера, чей фильм продюсирует жена Паола. Восторженный парнишка готов отмечать последнюю смену и последнюю сцену, но Джованни устраивает истинный фарс, доказывая коллеге, что так снимать никуда не годится. В качестве свидетелей он призывает архитектора Ренцо Пьяно (по видеосвязи), математика и искусствоведа (на площадке), а также пытается дозвониться Мартину Скорсезе.

«Великая магия»: У вас коммунисты неправильные

Собой режиссер любуется и в качестве персонажа, и как автором «Великой магии». В финале актеры его предыдущих фильмов выйдут на марш, напоминающий советское празднование Первомая, и будут улыбаться в камеру. Коммунисты — и правильные итальянские, и неправильные, как говорит одна из героинь, советские — в кадре будут низвергнуты, слоны примирятся, как и все конфликтующие персонажи, а финал у обоих творений Моретти, реального и экранного, окажутся идиллическими. Всё-таки кино — и впрямь великая магия.

«Великая магия в кинотеатрах с 21 декабря».


версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
итальянцыкино о киноКомедияНаталия Григорьева
персоны
Матьё АмальрикБарбора БобуловаМаргерита БуйНанни МореттиВалентина РоманиМартин СкорсезеЕжи Штур
фильмы
Великая магия

фотографии >>
«Великая магия»: У вас коммунисты неправильные фотографии
«Великая магия»: У вас коммунисты неправильные фотографии
«Великая магия»: У вас коммунисты неправильные фотографии
«Великая магия»: У вас коммунисты неправильные фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Пятёрочка

Скорбим

Сергей Рыжов
20 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Рыжов.
Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.
Валерий Лагунов
18 декабря ушёл из жизни артист балета Валерий Лагунов.
Александра Жигалова
18 декабря ушла из жизни актриса Александра Жигалова.
Отар Иоселиани
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Отар Иоселиани.

День рождения >>

Ольга Аросева
Сурен Вартанов
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Игорь Хрипунов
Йосеф Бек
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Джейн Фонда
Стивен Ян
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?