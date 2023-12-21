«Великая магия»: У вас коммунисты неправильные

В российский прокат выходит «Великая магия» — новая работа Нанни Моретти с ним же в главной роли, показанная ранее на Каннском кинофестивале, где итальянский режиссер, к слову, завсегдатай. Кино, снятое синефилом и, можно подумать, для таких же синефилов, учитывая обилие цитат и аллюзий из фильмов и других областей искусства. Однако смотреть его увлекательно, и не разгадывая бесконечные загадки или разыскивая пасхалки: история про внутреннюю кухню и истинную магию кино получилась занимательной, а местами даже забавной.
Заслуженный режиссер Джованни (Моретти
) готовится к съемкам новой картины — исторической, про кризис коммунистической ячейки одного из итальянских городов в 1956 году: на фоне гастролей венгерских циркачей и восстания народа против власти Советов в Будапеште. Всё, конечно, идет не по плану: слоны из Франции и Германии не уживаются друг с другом, исполнительница главной женской роли (Барбора Бобулова
) носит ненавистные Джованни мюли («если у обуви закрыт носок, то должна быть закрыта и пятка») и излишне импровизирует, скатываясь в сторону мелодрамы, один из продюсеров (Матьё Амальрик
) мухлюет с деньгами, а молодежь раздражает незнанием истории и абсурдными репликами в духе «а разве в Италии были коммунисты?». В личной жизни тоже все наперекосяк: жена и продюсер всех его фильмов Паола (Маргерита Буй
), с которой режиссер прожил 40 лет, втайне ходит к психотерапевту, хочет развестись и работает с другим, молодым режиссером. Дочь-композитор Эмма (Валентина Романи
) крутит роман с пожилым польским послом (Ежи Штур
) — и, кажется, у них всё серьезно. И вот у Джованни, задумавшего в финале убить главного героя — разочарованного партработника, — есть все шансы последовать за персонажем.
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Еще два остроумных фильма Нанни Моретти
Опытный режиссер Моретти со знанием дела показывает изнанку кинематографического процесса: от бесконечно срывающихся по идиотским причинам смен до переговоров с крупными студиями и продюсерами. Одной из самых комичных выходит сцена встречи с командой Netflix, раздумывающей вкладывать ли деньги в фильм. «Нас смотрят в 190 странах мира
», — твердят как попугаи трое молодых людей, пока Джованни тщетно пытается угадать их запросы и требования. У его фильма слишком долгая завязка, переломный момент не в том месте — в общем, в 190 странах такое не поймут. Вместе с этим есть эпизоды творческих и душевных терзаний, сотканные из киноотсылок. Как сентиментальные и пространные, так и комические: в какой-то момент постановщик буквально берет в заложники съемочную группу того самого молодого режиссера, чей фильм продюсирует жена Паола. Восторженный парнишка готов отмечать последнюю смену и последнюю сцену, но Джованни устраивает истинный фарс, доказывая коллеге, что так снимать никуда не годится. В качестве свидетелей он призывает архитектора Ренцо Пьяно (по видеосвязи), математика и искусствоведа (на площадке), а также пытается дозвониться Мартину Скорсезе
.
Собой режиссер любуется и в качестве персонажа, и как автором «Великой магии
». В финале актеры его предыдущих фильмов выйдут на марш, напоминающий советское празднование Первомая, и будут улыбаться в камеру. Коммунисты — и правильные итальянские, и неправильные, как говорит одна из героинь, советские — в кадре будут низвергнуты, слоны примирятся, как и все конфликтующие персонажи, а финал у обоих творений Моретти, реального и экранного, окажутся идиллическими. Всё-таки кино — и впрямь великая магия.
«Великая магия в кинотеатрах с 21 декабря
».
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