«Феррари»: Несвятые моторы

С 21 декабря в прокате «Феррари» — биографический фильм об основателе легендарной автомобильной компании за авторством ветерана кинематографии Майкла Манна. Восьмидесятилетний режиссер вернулся в профессию и поставил ленту о порочном, противоречивом, но несгибаемом человеке (Адам Драйвер), при этом частично сохранив задор «Схватки» и продолжив линию гонок, ранее начатую блокбастером «Ford против Ferrari». Однако проект о Феррари, человеке и автобренде, весьма далек от высоких скоростей. Вопреки ожиданиям, это размеренный двухчасовой диалог о деньгах, семейных ценностях и иногда — о лошадиных силах. Немногочисленные сцены гонок ему скорее вредят, чем помогают.
Итальянская провинция Модена — центр мировой спортивной автопромышленности. Заводов, производящих спорткары, здесь немногим меньше, чем католических церквей. Все друг друга знают, поэтому земля полнится слухами. Вокруг личности Энцо Феррари (Драйвер) кривотолков циркулирует множество, но в конце пятидесятых есть два основополагающих. Первый — компания Ferrari не щадит своих сотрудников, за что и получила прозвище «Сатурн, пожирающий своих детей». Ее представители — настоящие герои Италии — мрут, как бешеные. Испытывая новый болид фирмы на прочность, наматываются на столбы иконы нации. Над компанией бывшего гонщика Энцо как будто проклятие нависло: смерть для автопроизводителя средних лет уже стала обыденностью. Когда-то он уже потерял на треках двух своих друзей, от неизлечимой болезни скончался его сын Альфредо. Теперь новая напасть, в попытке сохранить за собой скоростной рекорд гибнет гонщик, стремившийся обставить представителя команды Maserati — другого итальянского бренда, вечно сражающегося с Ferrari за первенство.
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Второй слух (не менее важный) Феррари. Формально у великого автомобилестроителя есть жена Лаура (Пенелопа Крус
), она же является полноправным вторым собственником его бизнеса. Но где-то в итальянской глуши тихо-мирно живет вторая семья Феррари. С простой девушкой Линой Ларди (Шейлин Вудли
) Энцо познакомился во время войны, когда его автозавод лег в руины, а законная семья уехала в эвакуацию. Слово за слово — завертелось, вскипела горячая итальянская кровь. Теперь у Феррари есть бастард Пьеро (Джузеппе Фестинезе
), потенциальный владыка компании Ferrari, хотя его истинная фамилия все еще остается предметом споров (папа не рискует признавать ребенка — в Италии церковь очень жестко относится к институту брака). Наследник есть, но его как бы и нет. О реальном происхождении Пьеро знает, кажется, вся страна, кроме законной супруги — ее предпочитают оберегать от неприятной правды. В тайне моденского двора замешаны не только слуги и сотрудники банка, но и мать Энцо (Даниэла Пиперно
), живущая, по давней итальянской традиции, в поместье сына — и вечно капающая снохе на мозги.
В 1957 году компания Ferrari, вкупе с кризисом наследования, обретает серьезную финансовую брешь: за год она продает менее сотни автомобилей, и такие показатели являются прямым путем к банкротству. Нужно либо продаваться кому-то из больших концернов (в сюжете мелькают американский Ford и итальянский Fiat), либо выправлять продажи хорошей рекламой: всенародно любимыми гонками. Энцо Феррари, сам в прошлом водитель гоночного болида, решает подготовить команду пилотов для грядущего турнира Mille Miglia — «тысяча миль» по итальянским дорогам общего пользования, прямо по крупным городам и захолустным деревням. И тут режиссер Майкл Манн допускает в синопсисе фильма «Феррари» небольшой, но важный спойлер: именно после 1957-го года, в котором происходят события фильма, гонка Mille Miglia была отменена. Очевидно, не просто так. Ferrari ликвидации турнира косвенно поспособствовала.
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Биографический фильм об Энцо Феррари был задуман еще в девяностых, причем концепт проекта Майкл Манн («Схватка») разрабатывал при посильном участии Сидни Поллака
. За то время, пока проект мариновался на первичных стадиях производства, успели выйти авантюрная гоночная драма «Ford против Ferrari» (Манн был одним из ее продюсеров), череда документалок и фильм «Ламборгини: Человек-легенда»
, в котором мистер Феррари был неумело, но все же втоптан в грязь. В байопике Роберта Мореско
тщеславного старика Энцо играл Гэбриел Бирн
, всем видом показывающий, как сильно он презирает трактористов, объявивших себя производителями гоночных машин (Lamborghini и правда начала свой путь к славе с производства сельхозтехники). Время шло, из-за производственной неразберихи «Феррари» терял звезд первой величины: на главные роли в нем в разные годы претендовали Кристиан Бэйл
, Хью Джекман
, Нуми Рапас
. В итоге честь сыграть Энцо Феррари досталась Адаму Драйверу, и это великая удача — специфическая личина артиста как нельзя лучше подходит для изображения пожилого гонщика-бизнесмена, сохранившего бодрость духа, но уже отрастившего брюшко. Особенно Драйвер расцветает в моменты, когда ему приходится делить кадр с Пенелопой Крус. Режиссер ярко демонстрирует потухшую страсть супругов, которых связывают разве что счастливое прошлое и совместный бизнес: из этих двух слагаемых и возникает порою животная, отторгающая страсть. На протяжении всего фильма (за исключением пары действительно напряженных сцен) Энцо и его законная жена не встречаются, что позволяет Манну изобразить яркую и немного стереотипную итальянскую семью а-ля «Ograblenie po-italianski»
: глава семейства занят делами, пока его скандальная — не без причины — жена, расследует измену, идя по следу из банковских чеков.
Где-то на фоне этих спонтанно возникших детективных пряток происходят второстепенные сюжеты: взаимоотношения Энцо с любовницей и непризнанным сыном (в итоге ставшим полноправных владельцем компании Ferrari), роман гонщика Альфонсо де Портаго (Габриэль Леоне
) и красавицы Линды Кристиан
(Сара Гадон
). Благородно поседевший Патрик Демпси
(когда-то и вправду катавшийся на трэке в кабине Ferrari F430) играет легенду итальянского автоспорта Пьеро Таруффи, и делает это блестяще — вполне на уровне дуэта Драйвера и Крус, оставшихся в «Феррари» несомненно «первыми скрипками» этого большого, порою невпопад играющего оркестра.
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Но главным «салютом», случившимся под самый конец, остается сама пресловутая гонка «тысячи миль», поставленная восьмидесятилетним режиссером Манном парадоксально неоднородно. В то время как некоторые кадры противостояния выглядят если не отлично, то хотя бы пристойно, другие оказываются буквально катастрофой: такой безалаберной компьютерной графики в гонках не было со времен «Детей шпионов 3D»
. Аварии с летальным исходом — важные для сюжета и для зрителя драматические моменты, которых в истории компании Ferrari было немало — выглядят до абсурдного смешно. Нездоровый смех в зале в момент гибели одного из героев становится явным маркером того, что Майкл Манн и его съемочная группа не совсем верно распределили бюджеты: если вы не можете достойно показать важный для сценария эпизод автомобильной катастрофы, то возможно не стоит вставлять его вовсе? Как ни странно, «Феррари» вполне мог бы обойтись без них: большую часть хронометража фильма о легендарном производителе спорткаров занимают не динамичные сцены гонок, а хитро поставленные диалоги. Именно на них «Феррари» и стоило акцентировать свое внимание ради сотворения действительно шикарного байопика, вставшего бы в один ряд со «Стивом Джобсом» Дэнни Бойла
или «Играми разума» Рона Ховарда
.
Весьма обидная ситуация: несколько непринципиальных, «зрительских» и в то же время очевидно недоделанных сцен, способны подпортить общее представление об очень крепком биографическом кино. «Феррари» — консервативный в подаче, но достаточно прогрессивный в посыле «байопик антигероя», не стремящийся выставить заглавного персонажа гениальным CEO и тем паче моральным камертоном: напротив, Адам Драйвер успешно воспроизводит на экране фигуру погрязшего в грехах стареющего итальянца, при этом пытающегося по мере сил не только сохранить шаткое равновесие между своей жизнью и мечтой, но и вытащить предприятие их финансовой ямы. Ради последнего ему приходится идти на нетривиальные сделки с совестью, терпя безумства законной жены (постреливающей порою в сторону супруга из пистолета — не убийства ради, но запугивания для) и своенравных гонщиков: они хоть и пилотируют машины с фирменным жеребцом на борту, а играют все же в свою игру, порою нарушая регламенты и технику безопасности.
Возможно, главным пороком фильма «Феррари» оказывается наполеоновское желание охватить все пороки Феррари реального: Майклу Манну не хватает технических возможностей и хронометража, чтобы составить претенциозно-роскошное биографическое полотно. И в этом наблюдается не его личная черта, а давно уже выявленная «болезнь» именитых режиссеров преклонного возраста: уверившись в своей способности снять все, что душе угодно, они допускают донельзя обидные просчеты. Неприятное послевкусие от сцен гоночных катастроф «Феррари» отсылает к схожим бедам «Ирландца» Мартина Скорсезе
, фальшиво-контркультурного «Быть Сальвадором Дали» Мэри Хэррон
. К «Солнечному удару» Никиты Сергеевича Михалкова
— столь увлекшегося движением паровых машин, что забывшего о зрителе, вынужденном на это движение смотреть. «Феррари», как и вышеописанные, до самого конца не может определиться, чем он хочет быть: массовым кино про гонки или камерной драмой одного человека, фамилия которого стала достоянием истории. И все же нельзя отдать мистеру Манну должное: он смог увлекательно подать двухчасовую эпопею разговоров о машинах, семье и бизнесе. Прерываемую, по какой-то нелепости, ревом моторов.
«Феррари» в кинотеатрах с 21 декабря.
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