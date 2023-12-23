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«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф

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23 декабря 2023
Когда, как не под конец года, случаться чудесам: в мировой прокат вышло полнометражное аниме «Консьерж универмага «Арктика» — рождественская повседневность о буднях необычного универмага, где девушка помогает животным с шопингом. За диковинной вывеской скрывается небанальная история от студии Production I.GПризрак в доспехах», «Волейбол!!»), а в чем подвох, рассказывает Дарья Тарасова — специалистка по жанру с аниме-канала «Покебол с предсказанием».

«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф

Где-то посреди бескрайних лесов, то ли в Японии, то ли в параллельной вселенной, стоит громадный универмаг «Хоккиоку» (в переводе — «Арктика»). Это уголок счастья класса люкс с бесчисленными магазинчиками, ресторанчиками, двориками и даже выставочной зоной для презентации современных художников. Клиентура тоже непростая: полюбоваться витринами и что-то прикупить заходят покупатели разного достатка, но все они — антропоморфные животные. Акино — новенькая в этом круговороте анималистской роскоши: девушка только-только приступила к консьержим обязанностям в элитном универмаге. Ей еще многому предстоит научиться, но первое правило «Арктики» она уже знает: клиентов надо «всегда встречать с приветливой улыбкой».

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За организацию богатого зверошопинга ответственна студия Production I.GБрошенный кролик», «Пожалуйста, спасите мою Землю!»). Режиссурой занимался Ёсими Итадзу (спокон «Почувствуй ветер»), а в основе сценария — одноименная манга Цутики Нисимуры. Мировая премьера аниме состоялась на уважаемом анимационном фестивале во французском Анси.

«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф

«Универмаг» — редкий зверь: слайс не то чтобы часто обретает независимую полнометражную форму, претендуя к тому же на мировой прокат (сейчас фильм идет, например, в кинотеатрах той же Франции, а позже появится в Северной Америке и далее). Впрочем, смотреть его приятнее именно на большом экране: перенятый у манги стиль чем-то похож на стилистику европейской детской анимации с полуплоскими 2D-пропорциями героев, намеренно недорисованными контурами, пастельными тонами.

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Структура же «Арктика» близка к альманаху: будни робкой, но упертой Акино состоят из трепетной работы с самыми разными клиентами, чьи истории порой разрастаются до побочных сюжетов. Например, суетливый хорек никак не может выслужиться перед боссом и с помощью отзывчивой девушки придумывает, как сделать это через подарок жене начальника. Совсем молодой лев впадает в отчаяние, потому что особый парфюм, который попросила в подарок возлюбленная, давно сняли с производства. Отец-ласка и дочь-актриса пытаются выбрать друг другу идеальные сюрпризы, вот только в универмаг они пришли одновременно — надо проконтролировать, чтобы не столкнулись. Моржиха устраивает истерику в бутике с платьями, потому что в наличии нет её размера, — с такими покупателями тоже нужно работать…

«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф

Попытки угодить тому или иному зверю перемежаются с обыденными рабочими моментами: пронырливый босс выглядывает из-за угла, выискивая в работе Акино малейший прокол (а она ведь на испытательном!), коллеги подсказывают по ассортименту, работники ресторана делятся хитростями по «чтению клиентов»… Словом, не заскучаешь.

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Нигде в фильме это не проговаривается, но по тональности довольно легко угадать, что аниме приурочено к рождественскому/новогоднему шопингу. В контексте Японии это как раз любопытно: в стране праздник любят, но никакого религиозного окраса у него нет — сезонный досуг вырос из влияния западной поп-культуры. Чего от аниме точно не ожидаешь, так это ярой критики консюмеризма, которым под Рождество заражается не только Япония, но и весь мир.

«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф

Под конец, разобравшись с клубком разнообразных задач, Акино узнает историю самого универмага. Управляющий рассказывает, что когда-то люди, почти что прислуживающие зверям в «Арктике», вообще-то принесли животным немало несчастий: ради роскошных меха были истреблены целые виды, которых уже не вернуть. Универмаг — уголок почти что заповедный, где любой зверь может почувствовать себя, конечно, не хозяином мира и человека (это не наши методы), но по крайней мере ощутить свою безусловную ценность. Получается, что даже такую инородную для животного царства вещь, как консюмеризм по-человечески, можно превратить во что-то хорошее. Может, и мы до такого дойдем.


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«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф фотографии
«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф фотографии
«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф фотографии
«Консьерж универмага «Арктика»: Клиент всегда жираф фотографии
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