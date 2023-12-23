«Триггер. Фильм»: Просто плохо

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Лайфстайл Никита Михалков рассказал о том, что его заставило кардинально поменять свои политические взгляды А также о смерти Европы, Русском мире и несогласных родственниках

Обзор сериалов «Убийство на краю света»: Хакнуть маньяка Интеллектуальный детектив про айтишников и сыщиков-любителей

Новости кино Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова стали «золотой молодежью» В онлайн-кинотеатре PREMIER 18 января состоится премьера психологического триллера «Клипот»

Новости кино «Слово пацана», «ГДР», «Золотое дно»: НТВ рассказал о телепремьерах 2024 года Телеканал также покажет «Страх над Невой», «Черное солнце» и «10 дней до весны»

Спутник телезрителя «Лимб»: Девочка с татуировкой Сартра 20 декабря, 21:00, viju TV1000 action

Лайфстайл «Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12» А также о том, почему он взял 36-летнего актёра на роль 16-летнего юнкера

Рецензии на фильмы «Отцы»: А муха тоже вертолет Документальная комедия о семейных ценностях и муках творчества