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«Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное

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2 января 2024

После прошлогоднего «Чебурашки» новые переложения известных кому-то еще с детства анимационных сказок, очевидно, стали одной из главных тенденций современного российского кинематографа. И нынешние «Бременские музыканты» не исключение. Однако еще на этапе трейлера картину многие раскритиковали за странноватых животных, которые здесь действительно не полностью сделаны за счет компьютерной графики, а, скорее, напоминают лису Алису и кота Базилио из советских «Приключений Буратино», либо же пытаются усовершенствовать похожие образы за счет нынешних технологий. Стоит признать, что герои-животные, поначалу действительно вызывающие противоречивые эмоции, вовсе не так страшны, как кажется на первый взгляд. Да и сами «Бременские музыканты» становятся неожиданно современной и, что удивительно, актуальной сказкой, хоть и на новый лад.

«Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное

Маленький Трубадур (Мирон Проворов) очень хочет, чтобы его песни услышал кто-то, кроме мамы (Юлия Пересильд) и тюльпанов, которые она выращивает для продажи на центральной улице Бремена. Правда, по её мнению, Трубадур еще слишком юн для публичных выступлений, а потому с собой в город она мальчугана обычно не берет. Всё меняется по роковому стечению обстоятельств, и вот Трубадур уже один в городе – уверенный, что сила его песни, как и говорила мама, научит людей любви. Однако и здесь надеждам парнишки не суждено сбыться.

Смотреть онлайн Классический советский мультфильм «Бременские музыканты»
Шанс на реванш случается спустя почти 20 лет, когда уже несколько отчаявшийся Трубадур (теперь Тихон Жизневский) уверен, что сила вовсе не в любви и музыке, а в мести и деньгах. Тем более, когда их дают за песенку для какой-то капризной Принцессы (Валентина Ляпина) — дочери не менее своенравного Короля (Сергей Бурунов), забаррикадировавшего Бремен от внешнего мира под предлогом, что вокруг одни враги-разбойники. Однако Трубадур неожиданно лишается уникального голоса. Теперь единственный шанс, что хоть какой-то музыкальный номер удастся исполнить и не улететь за пределы Бремена после волшебного пенделя Короля, только если помогут случайно обретенные «друзья». Самовлюбленный Петух (Аскар Нигамедзянов), потерявший веру в людей Пса (Роман Курцын), подозрительно мудрого для ходячего архетипа Осла (Дмитрий Дюжев) и Кошки (Ирина Горбачева), которая уже давно не гуляет сама по себе. Впрочем, обретя человека-солиста, талантливо музицирующие животные всё равно не находят среди жителей города тепла и понимания, а потому вынуждены отправиться в странствие «по белу свету» – вернее, по другую сторону стены.

«Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное

Для нынешних «Бременских музыкантов» сюжет известного всем с детства советского мультфильма был существенно доработан: и Трубадуру, и Принцессе, и даже животным режиссер Алексей Нужный вместе с оператором Игорем Гринякиным (оба выступили сценаристами) придумали предыстории. Первое знакомство с музыкальными зверями, конечно, может напугать зрителей — примерно, как и самого Трубадура, который неожиданно встречается с ними на улице Бремена. Да, Петух, Пес, Осел и Кошка вовсе не похожи на милого Чебурашку, но к костюмам и маскам привыкаешь довольно быстро. Тем более, по сюжету животные наделены именно человеческими характеристиками и сразу намекают Трубадуру, что люди напрасно относятся к ним чересчур настороженно.

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Неожиданно гармонично в пространство нового фильма вписались и знаменитые песни из советского мультфильма. Современную аранжировку для них сделал Максим Фадеев, сочинивший также отдельные композиции специально для нынешних «Бременских музыкантов». При этом все музыкальные номера – а это именно они, — помимо самих песен удивляют качественной постановкой танцев, чего, пожалуй, в российском полнометражном кино до этого и не было. Вдобавок они и способствуют продвижению сюжета, и работают как визуально-смысловые характеристики персонажей, и даже определяют главную тему фильма. Он не только о том, что любовь и дружба действительно могут спасти мир (во всем объеме этого слова, в последние пару лет приобретшего разные коннотации). «Бременские музыканты» становятся практически гимном свободе и надежде на то, что «ночь пройдет – наступит утро ясное» — и солнце всё-таки взойдет. Не только над вымышленным Бременом, но и над его реальными пределами.

«Бременские музыканты» в прокате с 1 января.


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«Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное фотографии
«Бременские музыканты»: Ночь пройдет – наступит утро ясное фотографии
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