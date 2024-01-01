«Холоп 2»: Сказка о потерянной Золушке

Спустя четыре года после релиза самой кассовой российской комедии «Холоп» – снова на новогодних праздниках – выходит ее продолжение, где Гриша в исполнении Милоша Биковича отчасти сам занимается перевоспитанием новой «мажорки», которую играет Аглая Тарасова. Причем улавливая все кинематографические и идеологические тренды прошедших с выхода оригинального фильма лет – от моды на сказки до патриотизма, который и становится основным элементом перевоспитания.
Гриша (Бикович) теперь пытается руководить когда-то перевоспитавшей его деревней, превратившейся в эко-курорт, переживающий, впрочем, не лучшие времена. В том числе и по причине неопытного управленца, который несмотря на перевоспитание, кажется, так и не может найти себя в новой осознанной жизни. С Лизой (в первом «Холопе» Александра Бортич
) отношения не заладились, а другие девушки (например, модель и блогер Вики Одинцова
, появляющаяся в эпизодической роли) по-прежнему относятся к парню как к мажору и пытаются увлечь его развлечениями в Дубае. Но сердце Гриши болит за отца (Александр Самойленко
), который так и научился доверять сыну, и Отчизну, в которой всё еще находится место для непутевых детей сильных мира сего.
Например, для Кати (Аглая Тарасова), дочки большой чиновницы (Наталья Рогожкина
), которая, отмечая свой день рождения, буквально вышла из берегов – угнала в Санкт-Петербурге полицейский катер и въехала на нем в ресторан, где Гриша проводил встречу. Катю за этот проступок показательно воспитывают по телевизору, передающему все судебные заседания, где мать со свойственной жителям Петербурга интеллигентностью скорбно вспоминает про «преступление и наказание» и отправляет дочь в тюрьму. Только все это, как убеждается летящий в бизнес-классе из ОАЭ Гриша, чистая постановка, и Катя ни в какую тюрьму не села, а продолжает кутить и хамить.
И тут Грише приходит на ум грандиозный план – перевоспитать Катю всё в той же деревне, которой требуется перезагрузка. Но в одну реку, как выясняется, дважды не войти, да и Гриша еще до режиссера-постановщика нравственной комедии положений не дорос. Не самые грамотные его поступки теперь вынуждены оправдывать новым представлением всё те же профессионалы – телепродюсер Анастасия (Мария Миронова
), которая проживает кризисный период брака с папой Гриши, и ее бывший муж, а по совместительству психолог и шоумен Лев Арнольдович (Иван Охлобыстин
), придумавший для перевоспитания Кати новую сказку про «Золушку».
Успех первого «Холопа» во многом был обусловлен забытой для российского кино нравоучительной комедией – с ее литературными отсылками, непошлым юмором и вечным для нашей страны конфликтом не только поколений, но и разных социальных слоев общества. Во втором «Холопе», иронизирующем над модной сказочной темой, конфликт изначально тяготеет, скорее, к авторскому кино с его рефлексией, оттого и главным героем, несмотря на сюжет, по-прежнему остается Гриша, переживающий личностный кризис, но несмотря на события оригинального фильма, не знающий, как из него выпутаться. Да, Гриша перевоспитался или даже остепенился, но, лишенный не в сказке, а в реальном быту, возможности выбраться из грязи в князи, все еще не научился, так сказать, креативному мышлению, за которое во втором «Холопе» вновь отвечает старшее поколение.
У него, впрочем, фантазия тоже работает по накатанной – в ход снова идет российский ответ «Шоу Трумана
» и «Золушке», умещающей в себе все жизненные архетипы. С мачехой-абьюзером, ее родной дочкой-красавицей (вновь выдающаяся Ольга Дибцева
) и приемной замарашкой, которой отводится роль бывшей мажорки Кати. Но проверяют ее, в отличие от первого «Холопа», не только этим классово-семейным расслоением. Пожалуй, самая противоречивая тема второго «Холопа» – это перевоспитание не просто любовью, как было в оригинале, а любовью к Родине – как самым светлым и искренним чувством, на которое способен далеко не каждый.
Сценарий «Холопа 2» был написан до февраля 2022-го и понятно, что существующий ныне накал патриотизма создатели новой франшизы вовсе не имели в виду. Однако самым спорным во втором «Холопе» оказываются именно сцены, где героиня Аглаи Тарасовой попадает в интерпретацию войны 1812 года. Очевидно, что и шоураннеры проекта – сценаристы Дарья Грацевич
, Дмитрий Пермяков
, Антон Морозенко
, – и режиссер Клим Шипенко
пытались сделать некий оммаж «Гусарской балладе
» Эльдара Рязанова
, однако наличие Павла Деревянко
в роли Наполеона, не выучившего текст и вместо этого цитирующего слова из мюзикла «Нотр-Дам де Пари», в итоге отсылает, скорее, к комедии «Ржевский против Наполеона
», где тот же Деревянко противостоял Бонапарту в исполнении Владимира Зеленского
. Из-за чего второй «Холоп» приобретает политизированный оттенок, разрушающий тот самый сказочно-комедийный флер первой части, которая так полюбилась зрителям.
«Холоп 2» в кинотеатрах с 1 января.
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