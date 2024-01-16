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«Задира»: Человеку нужен человек

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16 января 2024

В российский прокат выходит полнометражный дебют британки Шарлотты Риган «Задира» — инди-драма, получившая приз Большого жюри на прошлогоднем фестивале «Сандэнс». Забавная и нежная, как юная героиня – 12-летняя девочка, потерявшая мать и внезапно обретшая отца.

«Задира»: Человеку нужен человек

Мы знакомимся с Джорджи (вундеркинд Лола Кэмпбелл), когда она прибирается в своей муниципальной квартире — небольшом жилище где-то на отшибе Восточного Лондона. Очень скоро становится понятно, что 12-летняя девочка с недавнего времени, после смерти матери, живет одна, обманывая социальные службы, которые уверены, что за ней присматривает её дядя Уинстон Черчилль. Секрет Джорджи знает лишь один человек – сосед и друг Али (Алин Узун), подросток несколькими годами старше, с которым они промышляют кражами и перепродажей велосипедов.

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Девочка убеждена, что хорошо справляется и ей никто не нужен, но внезапно через забор дома перепрыгивает молодой мужчина (Харрис Дикинсон). Тот заявляет, что его зовут Джейсон — и он её отец. Незнакомцу негде жить, и он намерен поселиться у Джорджи, которая таким раскладом возмущена: она знает, что отец их с матерью бросил и ни разу за 12 лет не проявил себя. Девочка пытается его выгнать, хотя первая польза от новообретенного родителя проявляется очень скоро: не надо больше водить за нос социальных работников. Получается, что она ему рада, но сама еще не знает об этом. В общем, Джорджи и её совсем незрелый отец начинают общаться и постепенно сближаются, заодно открывая зрителям картину их прошлого.

«Задира»: Человеку нужен человек

«Задира» — необычная социальная драма, отличающаяся от фильмов похожей тематики, вроде «Аквариума» или «Солнце мое». Изображая рабочий класс и бедные районы, режиссерка избегает мрачности и депрессивности, часто сопровождающие фильмы этого жанра. Чувствуется влияние оптимистичного и утешительного социального кино Кена Лоуча, но, в первую очередь, нежное настроение определяется тем, как видит мир сама девочка. В этом убеждает и яркая палитра, и необычные ракурсы, и джамп-кат в отдельных эпизодах, и сам ход сюжета, в котором, согласно восприятию ребенка, некоторые события игнорируются, а другим придается особенное значение. За «детскость» отвечают и небольшие фрагменты в духе магического реализма, привносящие элемент сказочности: в доме Джорджи живут разумные домашние пауки (например, Наполеон и Александр Великий), выражающие мысли с помощью комиксовых речевых пузырей.

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Фильм сдобрен также забавными, снятыми в стиле Уэса Андерсона, «документальные» интервью с различными людьми: глуповатыми работниками социальных служб, учителями и одноклассниками Джорджи, которые ломают четвертую стену и высказывают прямо на камеру, что думают о главной героине. В основном они довольно плохого о ней мнения — особенно группа вредных девочек в розовом (впрочем, одна из них действительно пострадает от задиры).

«Задира»: Человеку нужен человек

Во многом работа получилась искренней, потому что 29-летняя режиссерка Шарлотта Риган сама жила в подобном квартале и во время написания сценария пережила смерть бабушки, которая её воспитывала. Мы видим, что проживание ребенком потери близкого гораздо сложнее, чем известные пять стадий горя, которые в начале фильма вычеркивает из списка маленькая героиня. Чтобы закупорить боль, Джорджи использует защиту воображением, а самым очевидным маркером горевания является странный скорбный алтарь в комнате матери: пирамида из разных предметов на кровати. Это сакральное пространство она запирает на замок и оберегает от посторонних глаз — особенно от отца, без предупреждения вторгшегося в её выстроенную, но непрочную новую жизнь, представляя угрозу для самостоятельно обретаемого спокойствия.

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Джейсон не вписывается в картину мира Джорджи — тем более, что тот сам почти подросток, без особого рода занятий и далекий от ответственности. Вдобавок дочь винит его в том, что бросил их с матерью, хотя парень оправдывается: ведь, когда родилась Джорджи, они были совсем юными и он не мог заботиться о семье. Да и сейчас не знает, как это делать. Динамика внутри дуэта отца и дочери не получилась бы столь правдоподобной без потрясающих актерских работ Кэмпбелл и Дикинсона. В их неуклюжих разговорах и совместном времяпровождении Джорджи обретает к Джейсону доверие, а у него зарождаются отцовские чувства. Неспешно, деликатно и иронично, не скатываясь в надрывность и суровую драму, «Задира» показывает, что процесс воссоединения и обретения семьи не так уж прост. Однако на этом извилистом пути два несовершенных человека могут обрести мир и надежду на счастье.

«Задира» в кинотеатрах с 18 января.


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