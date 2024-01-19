«Белая птица. Новое чудо»: Голубь мира

В российский прокат вышла мелодрама «Белая птица. Новое чудо» – своего рода продолжение трогательного хита 2017 года с Джулией Робертс, Оуэном Уилсоном и Джейкобом Тремблэ, который сыграл мальчика Огги Пуллмана, из-за своей особенной внешности в обычной школе подвергавшегося буллингу. Продолжение, так же, как и «Чудо», основанное на графическом романе Р.Дж.Паласио, рассказывает уже о семье мальчика, как раз издевавшегося над Огги. В не менее трогательной, чем оригинал, но при этом еще и затрагивающей трагические страницы истории XX века картине одни из главных ролей исполнили Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон.
Подросток Джулиан Олбанс (Брайс Гейзар
) перешел в новую школу, где пока еще на обедах сидит за столом для неудачников. Как было когда-то с Огги Пуллманом, из-за жестокого обращения с которым Джулиана и исключили из старой школы. Родители Джулиана пытаются помочь ему адаптироваться, но то и дело задерживаются на работе, зато к мальчику приезжает бабушка Сара (Хелен Миррен) – успешная художница, для которой, правда, уже готовится ретроспектива в большом музее. Сара хоть и шутит, что так ее отправляют на пенсию, почти списывают со счетов, но и сама вспоминает свой удивительный жизненный путь, который тоже оказывается связан с непростыми подростковыми отношениями и удивительным мальчиком Жюльеном (да, американское имя Джулиан схоже именно с этим), который когда-то и подарил Саре чудесное спасение.
Детство Сары (Ариэлла Глейзер
) прошло в маленьком французском городке, до которого, как многие думали еще в начале 1940-го, гитлеровская оккупация не доберется, ну или сосредоточит свой режим в Париже и других крупных городах. Сара спокойно ходила в школу, увлекалась рисованием, общалась с подружками и мальчишками, которые то и дело подтрунивали над Жюльеном (Орландо Швердт
), похрамывающим из-за осложнений после полиомиелита. Но в одночасье жизнь Сары изменилась. В пекарне, где она каждый день покупала булочку с шоколадом, появилось объявление о том, что евреев здесь больше не обслуживают. Всегда оптимистично настроенные родители за ужином громко поссорились, потому что отец уверен, что нужно уезжать, а мать настаивает на том, что Франция – их родина, и они такие же ее граждане, как и все другие народы. «Сара, пообещай мне, что ты всегда будешь ходить в зимних ботинках и носить с собой пальто даже на уроках
», – говорит отец. Сара послушно кивает, но, конечно же, не сдерживает обещание – новенькие, купленные для начавшейся весны красные туфельки манят. Так и забирают Сару в этих туфельках и, естественно, без пальто, и еще одну девочку из класса прямо с уроков – пока только учителя, которые хотят спрятать учеников-евреев в лесу перед фашистским рейдом.
Только вот один из тех самых мальчишек, глумившихся над Жюльеном, – главный красавчик класса – сдает оккупантам план. Разбежавшихся по лесу детей быстро ловят и грузят в автозаки. Всех, кроме продрогшей Сары, в своих красных туфельках сумевшей скрыться в лесу. Где долго бы она не протянула, если бы не Жюльен, знавший обходные пути по местной канализации и скрывший девочку в сарае своего дома, где его заботливые родители (Джиллиан Андерсон и Джо Стоун-Фьюингс
) на протяжении многих месяцев относились к Саре как к родной дочери.
«Белая птица» – своего рода облегченная, хотя в данном случае это слово, пожалуй, не слишком уместно, версия «Дневника Анны Франк», только здесь прячущаяся многие месяцы в сарае Сара с закадровым голосом Хелен Миррен больше не пишет, а рисует – не только на бумаге, но и в своем воображении, которое, как утверждал ее папа, зачастую интереснее реальной жизни. Особенно той, где вдруг не продают булочку, где симпатичный одноклассник оказывается сторонником оккупации, а соседи могут написать донос. Воображение же, пусть и формально заточенное в интерьеры сарая, рисует совсем иные картины – с величественным и манящим светом Парижем, где никогда не бывал Жюльен, с фильмами Чарли Чаплина
, от которого фанатеют все девчонки и мальчишки того времени. Не нужен ни проектор, ни билеты в кино или на поезд – достаточно просто включить воображение. А там и до белой птицы, голубя, так ожидаемого всеми, но так и не приходящего мира, недалеко – не только рисованного, но и вполне реального.
«Белая птица. Новое чудо» в кинотеатрах с 18 января.
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