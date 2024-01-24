«Присцилла: Элвис и я»: Уход королевы

В российский прокат выходит «Присцилла: Элвис и я» — биографическая драма Софии Копполы, сценарий к которой она написала при участии Присциллы Пресли и по мотивам ее книги, посвященной жизни с Элвисом Пресли. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале, в рамках его основного конкурса. В итоге приз — Кубок Вольпи за лучшую женскую роль — получила сыгравшая саму Присциллу актриса Кейли Спейни. Образ короля рок-н-ролла в картине примерил на себя Джейкоб Элорди.
Школьница Присцилла Болье скучает по Техасу, где жила с матерью и отчимом-военным, пока его в конце 50-х не перевели на службу в Висбаден в Западной Германии. На новом месте у застенчивой, скромной и воспитанной девочки нет ни друзей, ни занятия по душе. Но однажды все меняется — в кафе с ней знакомится офицер и приглашает посетить дом проходящего службу здесь же Элвиса Пресли. Тот уже знаменит, и Присцилла, конечно, трепещет от возможности познакомиться с кумиром. Общими усилиями она и ее новый приятель в форме уговаривают родителей Присциллы отпустить ее на вечеринку у Пресли. За первой встречей следует вторая, первый робкий поцелуй, спонтанная поездка в Вегас, целомудренные ночевки — никакого секса, только предварительные ласки, знакомства с семьей и друзьями-музыкантами. В конце концов, переезд в Мемфис, где Присцилле предстоит окончить школу, и фактически заточение в поместье Грейсленд, пока певец снимается в кино и попадает на обложки журналов в компании очередной старлетки-«невесты». Присцилла вытерпит это все, дождется — спустя 7 лет после знакомства — предложения и свадьбы, родит дочь. Только вот от безумной, трепетной, светлой первой любви за это время не останется и следа.
В отличие от вышедшего годом ранее байопика «Элвис
» База Лурмана
, фильм Копполы, как в общем и следует из названия, фокусируется на личности Присциллы — безусловно, неотделимой от фигуры ее супруга, но тем не менее он не перетягивает на себя экранное время. Его музыкальная карьера остается как бы за кадром, показанная исключительно через обрывки диалогов, крики фанаток у ворот дома, постеры на стенах и короткие разговоры с менеджером. Что не мешает наблюдению за трансформацией личности, которая неизменно влияет и на находящуюся рядом женщину. Присцилла встречает уже порядком утомленного артиста, плотно сидящего на таблетках — и тут же начинающего пичкать ими на тот момент еще подростка. Годами она подстраиваться под него и его образ жизни, который предполагает стереотипную женственность в одежде, прическе, макияже и, конечно, поведении. Удел спутницы Пресли — молчать, ждать, носить обтягивающие платья, красить волосы в черный и густо подводить глаза. Даже случайный удар подушкой во время постельных игрищ приводит к вспышке ярости — ничего якобы слишком грубого, то есть маскулинного быть не должно. Как и никакой инициативы. Воспитывая себе жену, певец стирает и без того не особо успевшую оформиться личность Присциллы.
Фильм живописует почти хрестоматийный пример психологического абьюза и в целом уничтожает флер небожительства, окружающий образ «короля». В темных, зашторенных помещениях Грейсленда от сценического облика и всего прочего лоска ни остается и следа, пусть даже все одеты с иголочки, причесаны по последней моде, — как, впрочем, и от рок-н-ролльной атмосферы вечного праздника. Пока Элвис с приятелями шумят внизу, Присцилла все еще пытается учить уроки, и от таких сцен становится не менее дискомфортно, чем от тех, в которых Пресли запускает в стену рядом с ее головой стул или в сотый раз кричит, чтобы она собирала вещи и убиралась, когда услышал не то, что хотел. Миф о нем не развенчан, но сквозь него отчетливо проступают очертания не самого здорового морально и физически человека, сублимирующего сексуальную энергию в чтение эзотерических трудов и ролевые фотосессии.
Кейли Спейни филигранно играет — очень сдержанно, но в то же время многозначительно — то, как восхищение сменяется полнейшим разочарованием, а кумир оказывается человеком, слабым, так что порой нежным, а в другие моменты отстраненным и даже жестоким. Иногда срываясь и пытаясь подать голос, ее героиня натыкается на колючую стену, и отстраненность Элвиса превращается ее романтическую одержимость им если не в отвращение, то в полнейшее равнодушие — и в итоге в отчуждение. Подчеркнутое даже изменениями во внешности: отказавшаяся от себя на время отношений, она меняет цвет волос и в целом образ — и тут Пресли переделывает избранницу под себя, прибавляя ей возраст, диктуя надуманные правила женственности — а в финале, когда дело идет к неминуемому расставанию, будто возвращается к себе прежней. И это, возможно, не только сигнал скорых перемен, но и толчок для нее самой. От девочки из начала фильма не остается, однако, ни следа, хоть цвет волос и вновь прежний. Но рождается, определенно, сильная женщина, которая без тени сомнения выезжает, наконец, за ворота своей темницы. И, кажется, что улыбка вот-вот заскользит по ее лицу, первая искренняя за долгие годы.
Фильм «Присцилла: Элвис и я» в прокате с 25 января.
обсуждение >>