«Мастер и Маргарита»: Силы зла, и где они обитают

В прокат вышел фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита», над которым, помимо режиссера «Серебряных коньков», 500 человек трудились более шести лет. «Проделана огромная работа», — так говорят герои фильма о произведениях, которые похвалить больше не за что. В случае третьей отечественной экранизации романа Булгакова эта казенная фраза тоже напрашивается на просмотре бесконечных финальных титров. Только в данном случае перед нами шедевр. Раскрываем его секреты, но (это, возможно, прозвучит неожиданно) предупреждаем, что текст содержит спойлеры. Поскольку новая экранизация удивит всех, мы не хотели бы испортить никому удовольствие от просмотра.
Наверное, о том, как снимали «Мастера и Маргариту», тоже можно снять кино. Всей правды мы, как говорится, не знаем, но помним, что сценарий впервые был представлен на питчинге Фонда Кино в далеком 2018-м, режиссером должен был быть Николай Лебедев
, а проект задумывался как российский эксклюзив для Netflix. Надежды на успех со временем развеивались: работа шла туго, поменялся режиссер и название (дважды), отвалился Netflix, кончались деньги. Даже по финальному трейлеру было совершенно не ясно, хорош ли фильм: слишком по-голливудски переливался. И вот картина вышла и уже собрала первые восторженные отзывы.
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20 самых ожидаемых экранизаций года
Что же в новом «МиМ» такого уникального, и как авторам удалось расшифровать самый загадочный и сумбурный роман в отечественной литературе, имеющий репутацию произведения, которое невозможно экранизировать или поставить на сцене? Те, кто знаком с первоисточником (а таких зрителей, думается, большинство), должны быть готовы к тому, что они не увидят прямую экранизацию Булгакова. Авторы разобрали роман на части и пересобрали по собственной схеме, переделав некоторые сцены, добавив новые, которые у писателя оставались за скобками, а главное – изменили структуру повествования. У Булгакова история начиналась в Москве 1930-х с появления Воланда, который рассказывал историю Пилата осоловевшим от жары Берлиозу и Бездомному. Он и был главным героем – наблюдателем, вершителем судеб. Мастер, измученный издателями и критикой, появлялся позже, когда Дьявол уже обосновался в квартирке на Садовой.
В фильме открывающая сцена – погром невидимой ведьмы в квартире критика Латунского (Дмитрий Лысенков
). Вслед за этим, после титра «год назад» мы знакомимся с Мастером (Евгений Цыганов
). Он известный писатель и драматург, живет в подвальной квартире в центре старой Москвы, со вкусом одевается, выглядит как успешный человек. Костюмом, пожалуй, напоминает самого Булгакова. Впервые мы видим Мастера, когда он направляется в театр на репетицию спектакля «Пилат» по его пьесе. Там он узнает, что премьеру отменяют, а его вызывают в Дом литераторов на собрание, посвященное политической составляющей его произведения. Далее следует придуманная, но абсолютно сюжетно закономерная сцена товарищеского суда, на котором с обвинительными речами выступают вышеупомянутый критик Латунский и агент НКВД Майгель (Алексей Гуськов
), а редактор Берлиоз (Евгений Князев
), допустивший публикацию, приносит публичное покаяние в том, что не разглядел чуждую советскому человеку «апологию религиозного мракобесия». Советские писатели аплодируют, а поэт Бездомный (Данил Стеклов
) вскакивает на стул и декламирует разоблачающие стишки.
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Экранизации Михаила Булгакова
После публичной травли Мастер подавлен, хотя внешне сдержан (в характерной для Цыганова манере). Он решает писать новую книгу, вдохновившись случайной встречей с немцем (Аугуст Диль
), который приехал в СССР по каким-то своим делам. Они мило побеседовали и расстались, но Мастер его запомнил. Этот харизматичный иностранец в его писательских мозгах и становится Воландом. В этом главный секрет нового фильма: нет никакого Дьявола в Москве. Есть писатель, который собирает копилку образов и впечатлений, а затем помещает всё это в мир будущего романа. Небесной красоты Геллу (Полина Ауг
), которая просит провести её на закрытую писательскую вечеринку. Большого кота по имени Бегемот (озвучка Юры Борисова
), который живет во дворе его дома и иногда заходит в гости. Закрытую разудалую вечеринку-бал и так далее.
Примерно тогда же у Мастера появляется любимая. Маргариту (Юлия Снигирь
) он встречает на каком-то московском параде с дурацким желтым веником. Потом она приходит к нему в квартирку каждый день с двух до пяти, он читает ей рукопись, показывает газетные заметки про себя, а она грозится разбить окна Латунского молотком. Это писатель тоже запомнит и использует в романе, который для него — способ пережить гибель карьеры. Мастер задумывает мистическую историю о похождениях дьявола, который сеет в столице хаос, а заодно дерзко расправляется со всеми обидчиками писателя. Новый роман, который он сперва планирует назвать «Великий Канцлер», начинается знакомыми словами «Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина...
». Он пишет про тех, кого ненавидит и презирает, и персонажами друг за другом становятся директор театра Лиходеев (Марат Башаров
), народный артист СССР Жорж Бенгальский (Игорь Верник
) и другие бывшие товарищи. Затем он селит туда себя, Маргариту и «Пилата» — запрещенного и обруганного.
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Рецензия на предыдущий фильм Михаила Локшина «Серебрянные коньки»
Появление еще одного пласта истории — новой реальности, выдуманной Мастером, — главное отличие новой экранизации от книги. Мастер и сам однажды раздваивается: заточенный на принудительное лечение писатель наблюдает за героем романа. Порой между реальными событиями и писательской фантазией сложно провести границу, отличить одно от другого, но тут на помощь приходят художники и графики фильма, показывающие сразу две невероятные Москвы. Одна, условно историческая, сложена из в меру знакомых конструктивистских зданий, темных каменных плит, колонн МГУ (играющего роль главного театра страны) и других знаковых сооружений сталинской эпохи. Интерьеры больших залов и улицы подсняты и в разных современных точках: к примеру, в залах музея на Поклонной горе, на центральных широких проспектах города и в маленьких переулках, — но естественно и ровно складываются в единый и поразительно правдоподобный образ Москвы 1930-х. Вторая столица – вымышленная, из романа Мастера. Это тоже Москва 1930-х, но фантастическая и еще более зловещая, подавляющая — такая, какой она задумывалась архитекторами Сталина: с достроенным Домом Советов, огромными статуями вождей и парящими над ними дирижаблями. В этом городе победившего коммунизма и орудует свита Воланда, обнажая людские низменные помыслы, доносительство и трусость – самый страшный грех.
Не единожды поруганный звездный каст фильма – беспримерно хорош. Звезды потому и звезды, что являются высокими профессионалами, создающими потрясающие образы, иногда точно попадающие в наши ожидания, а иногда полностью ломающие их. Воланд Аугуста Диля молод и удал, Алоизий Александра Яценко
– не бесформенный мужик в шляпе и плаще, а располагающий к себе добряк, необыкновенная Гела Полины Ауг – не вульгарна, но дьявольски изящна. В конце концов, и от обаяния Бегемота никуда не скрыться. Сильно сокращены по сравнению с романом линии Азазелло (отталкивающе страшный Алексей Розин
) и Коровьева (говорящий фальцетом трикстер Юрий Колокольников
), но эпизоды, за которые они отвечают, призваны сберечь булгаковский дух. Увы, множество ярких персонажей — таких, например, как Никанор Иванович Босой — просто не влезло в фильм: авторы сосредоточились только на героях, непосредственно связанных с личностью Мастера. Из истории Пилата они посчитали самым ярким фрагментом тот, где, по воле продажной власти центуриона, отпускают на волю убийцу, а за произнесение нелепых речей казнят невзрачного Иешуа (Аарон Водовоз
).
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«Тайная жизнь» — библейский эпос Терренса Малика с Аугустом Дилем
Мастер дописывает роман и выводит название — в этот момент история с неоднократным и подчеркиваемым в прессе переименованием фильма уже кажется спланированной акцией. Перед нами рукопись «Мастера и Маргариты», посвященная тому, как в Москву приезжает Дьявол. Одноименный же фильм — трагическая история человека, раздавленного сапогом эпохи. В стране, где жильцы пропадают из собственных квартир, а за неугодные слова, которые еще вчера говорить было можно, рискуешь попасть в закрытую психиатрическую больницу. Где люди живут в придуманном светлом будущем и упорно разрушают настоящее. Где человек, которого ты считал другом, доносит на тебя. Где нет Бога. Что, в Дьявола вы тоже не верите? Да вот же он – оглядитесь вокруг.
«Мастер и Маргарита» в кинотеатрах с 25 января
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