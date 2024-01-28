Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Опавшие листья»: Хельсинки слезам не верит

Рецензии на фильмы >>
28 января 2024
В международном цифровом прокате можно наблюдать «Опавшие листья» — четвертую часть «пролетарского цикла» Аки Каурисмяки, отмеченную призом каннского жюри (еще одна награда — у собаки Альмы). Алексей Филиппов размышляет, как в новом (и, кажется, опять прощальном) фильме финского классика уживаются сплин и надежда, Брессон и рок-н-ролл, вневременность и эхо 2022-го.

«Опавшие листья»: Хельсинки слезам не верит

Хельсинки, наши дни. Анса (Альма Пёюсти из «Туве») работает в супермаркете: следит, чтобы на полках молочного отдела не стояла просрочка. Иногда разрешает страждущим забрать пару продуктов, обреченных на утилизацию. В качестве сувенира и одиного ужина может взять домой списанный сэндвич. Холаппа (Юсси Ватанен из «Неизвестного солдата»), напротив, тащит на работу бутылку: без спиртного промышленные трудодни тянутся для него бесконечно. Сначала двое 40-летних, привыкших к своему укладу, будут видеться как незнакомцы в баре: она с коллегой, он тоже. На сцене или из музыкального автомата — мелодии одиноких сердец: от «Серенады» Шуберта до рок-н-ролльного кокетства Hurriganes и шлягеров двух сестер из группы Maustetytöt.

Читать Снобом по яйцам: рецензия на «Мертвые не умирают»
Дальнейший сюжет «Опавших листьев» напоминает анекдот: Холаппа и Анса периодически пробуют наладить контакт, но алкозависимый мужчина то руку поранит, то потеряет записанный на бумажку телефон, то, скажем обтекаемо, голову. Банальщина про встречу двух одиночеств в партитуре финского классика Аки Каурисмяки настолько распылена в мелочах, что романтическая абстракция обретает характер личности. Дуэт окружают фирменный насупленный юмор и цветастые наряды с интерьерами (фасон: Уэс Андерсон для меланхоликов), пролетарские трудности нулевого контракта и старые привычки (мобильник с ноутбуком появляются у режиссера впервые!), пронзительные мелодии и классические фильмы (Брессон, Висконти, в роли легкомысленной новинки — «Мертвые не умирают» Джармуша).

«Опавшие листья»: Хельсинки слезам не верит

Каурисмяки, в 2017-м прощавшийся с кино «По ту стороны надежды», вернулся — причем аккурат с того самого света. Веселого в классическом смысле здесь, конечно, мало: Ансу и Холаппу сопровождают увольнения, сплин, травмы, безденежье — и регулярные радиосводки из Мариуполя, Кременчуга, Чаплино, которые то ли напоминают героям, что есть те, кому сейчас значительно хуже, то ли о масштабах несправедливости, чьи молекулы наполняет день. В «Девушке со спичечной фабрики» (1990), предыдущем фильме «пролетарского цикла», еще с Кати Оутинен, по телевизору сообщали о подавлении студенческих акций на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

Читать Мир, дружба, середка: рецензия на фильм «По ту сторону надежды»
Все фильмы Каурисмяки — и новый в особенности — напоминают присказку про полупустой стакан: не стесняясь обшарпанности, неприкаянности и безнадеги, он находит в пессимистичных развалинах реальности поводы для надежды. Снимает — всё более сентиментально, без рокерского задора — напоминание, что «быть человеком» начинается не с большой идеи, а с сущей мелочи: еды нуждающемуся, ласки для бездомной собаки, сочувствия к ближнему. Именно в таком масштабе патриотичные фантасмагории финна, живописующего любимый район Каллио, посещают глобальные явления, вроде африканского мальчишки-беженца из «Гавра» (2011).

«Опавшие листья»: Хельсинки слезам не верит

Трагифарс Каурисмяки подобен кухонному разговору, где причудливо перемешаны фантазии и привычки, новости и убеждения, экономика и лирика, здравые мысли и горькие хохмы. Если реализм кухонной раковины бастовал против социальной планировки Великобритании, то приглушенный романтизм финна наставляет ранимую душу различать то, что ты можешь исправить — и отнюдь. В этом смысле его манера рифмуется с поэтикой оттепельного кино, которое, как и Каурисмяки, вдохновила французская новая волна. Только финские истории рабочей молодежи, когда-то абсурдные и сардонические, прошли евроинтеграцию и взросление режиссера, который не принялся, как советские классики, снимать монументальные притчи.

Читать Лапландский нуар, оленье дерьмо, гонки на снегоходах: обзор финского сериала «Северная мафия»
Его метод — ироничная мелодрама о тех, кто зажат между неравнодушием к мировым трагедиям и неутешительным жизненным опытом, но не теряет решимости смотреть по сторонам. Бывают, в конце концов, и маленькие радости, и большие поступки, и красивые рифмы. Вроде того, что Анса называет подобранную собачку — Чаплин: то ли из потаенной любви к кино, то ли под воздействием новостных сводок. А значит, минимум одна жизнь стала гарантированно лучше.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Алексей ФилипповКаннский кинофестивальфинское кино
персоны
Уэс АндерсонРобер БрессонЮсси ВатаненЛукино ВисконтиДжим ДжармушАки КаурисмякиКати ОутиненАлма Пёюсти
фильмы
ГаврДевушка со спичечной фабрикиМёртвые не умираютОпавшие листьяПо ту сторону надеждыТуве

фотографии >>
«Опавшие листья»: Хельсинки слезам не верит фотографии
«Опавшие листья»: Хельсинки слезам не верит фотографии
«Опавшие листья»: Хельсинки слезам не верит фотографии
«Опавшие листья»: Хельсинки слезам не верит фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Вера Молчанова
26 января ушла из жизни актриса Вера Молчанова.
Азер Курбанов
24 января ушёл из жизни актёр Азер Курбанов.

День рождения >>

Ольга Кабо
Павел Кормунин
Павел Крайнов
Надежда Маркина
Татьяна Назарова (III)
Александр Пашутин
Людмила Полякова
Константин Соловьёв
Кирилл Ульянов
Алан Алда
Марселу Антони
Лючия Бозе
Элайджа Вуд
Хайме Гарса
Марта Келлер
Юрген Цартманн
все родившиеся 28 января >>

Афиша кино >>

Правда
детектив, драма, триллер
Россия, 2023
Детка
драма
Россия, 2023
В теле убийцы
криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Багровый рассвет
триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2024
Идеальные дни
драма
Германия, Япония, 2023
Избави нас. Одержимые
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Как приручить монстров
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Испания, 2023
Кривая дорога
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2023
Май, декабрь
драма, мелодрама
США, 2023
Молли и Ботан
комедия
США, 2023
Конец Славы
комедия
Россия, 2024
Моя прекрасная свадьба
комедия, мелодрама, экранизация
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram