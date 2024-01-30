«Я — медведь»: Лед и мед

В прокат выходит семейная комедия Кирилла Кемница «Я — медведь» — история о том, как один мальчик подобрал на улице зверенка и принес его домой. В фильме, помимо известных актеров Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце снялся настоящий медвежонок, точнее — два: Леша и Маша, посменно подменяющие друг друга. Рассказываем, кому и зачем смотреть эту картину.
Саша Ковалев (Кологривый) – бывший капитан переживающей не лучшие времена томской хоккейной команды «Тайга». В последнем матче ему пришлось уйти из спорта на самом пике карьеры после неудачного падения на лед и последующей госпитализации. Жена Ира (Муцениеце) предлагала всё бросить и переехать в Иркутск, но Саша решил стать тренером детской команды, в которой катается и их сын Женя (Дмитрий Калихов
). Мальчик на самом деле хоккей не очень любит — предпочитает рисовать. Как-то ранней весной, возвращаясь с тренировки, папа и сын встречают возле дома медведицу, которую матерый охотник (Михаил Евланов
) выгнал из берлоги и упустил, а та, спасая малыша, случайно оказалась в городе. Приехавшие на вызов специалисты по отлову диких животных медведицу усыпили и отвезли в лес, а медвежонка не заметили. И вот мечтающий о собаке Женя увидел скулящего малыша и притащил домой. Маленький, но сообразительный косолапый наводит переполох в доме, где животных не очень жалуют, и быстро обнаруживает себя. Родители пытаются как можно избавиться от нежеланного питомца, но маленьких медведей никакие службы не берут. Меж тем Женя уже привязался к миниатюрному топтыге. Сперва сдается папа, потому что у него слишком доброе сердце. У мамы и старшей сестры Лизы (Екатерина Борисова
) потенциальный член семьи энтузиазма вообще не вызывает: жизнь и так довольно нервная.
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Рецензия на предыдущий фильм Кирилла Кемница «Кентавр»
То ли осознавая феноменальную черствость женской части семьи Ковалевых, то ли тоскуя по маме, детеныш не без проворства норовит сбежать, но вскоре для него находится подходящая миссия: его назначают символом хоккейной команды «Тайга», которой вдохновленный Саша предлагает сменить стиль. Идею подхватывают, и происходит ребрендинг: игроки переоблачаются в новую форму, а несчастного медвежонка начинают таскать на все пресс-конференции и матчи. Ему от этого плохо, а вот команда, обретя прожорливый талисман, воодушевляется, как и её спонсоры.
«Я – медведь
» — вторая режиссерская работа Кирилла Кемница
, ничем не напоминающая его дебют «Кентавр
», хотя сценарий к обоим фильмам писал Михаил Зубко
. Скорее, история напомнит зрителям популярную дилогию (а в скором времени и трилогию) «Непослушник
», также вышедшую из-под его пера. Не по сюжету, конечно, а по интонациям, проблематике и доходчивости. В целом это очень понятный, без зауми, семейный фильм в лучших традициях «Бетховена
», до которого он, правда, не дотягивает, но всё равно имеет шанс понравиться зрителям с детьми пяти-десяти лет. Здесь есть и народный сюжет, эксплуатирующий миф о том, что в России медведи ходят по улицам, и юный герой, которому нужен друг и родительское понимание, и, конечно, няшный и забавный зверь в качестве одного из главных действующих лиц. Кстати, настоящим, а не нарисованном, отчего не может не дрогнуть сердце. Работа с животными в фильме и вправду качественная; хочется верить авторам, что с актерами-медвежатами на съемках обращались бережно. Человеческие роли тоже вполне соответствуют задачам фильма, показывающего ценность семьи, доброго отношения к братья нашим меньшим, а также важность командного духа и веры в успех.
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Фильм по сценарию Михаила Зубко «Непослушник»
За упорство отвечает не только мать-медведица, желающая отыскать отпрыска, но и герой Кологривого, не бросающий попытки вернуться на лед, хотя травма ему не позволяет играть. Оптимист Саша не только продолжает личные тренировки, но еще и единственный, кто верит, что команда сможет преодолеть кризис. Для него команда – это тоже семья, хотя верно и обратное: семья – есть команда. И, чтобы победить всех, нужно действовать сообща. Вот такие несложные постулаты зашиты в фильм про потерявшегося мишку. Прописные истины, конечно, но наизусть их знают (только не всегда соблюдают) взрослые, а вот каждому последующему поколению детей приходится повторять заново.
«Я — медведь» в кинотеатрах с 1 февраля
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