«Май декабрь»: Что Голливуду хорошо, то человеку плохо

В российский прокат выходит фильм Тодда Хэйнса «Май декабрь» — участник конкурсной программы прошлогоднего Каннского кинофестиваля. Психологическая драма вдохновлена реальной, попавшей в таблоиды скандальной историей американской учительницы Мэри Кей Летурно. Она в конце 90-х родила ребенка от 13-летнего ученика и затем провела несколько лет в тюрьме. Хотя термин «май декабрь» в английском языке обозначает любовные отношения партнеров с огромной разницей в возрасте, фильм Хейнса не только об этом.
Известная голливудская актриса Элизабет Берри (Натали Портман
) приезжает в небольшой американский городок, чтобы познакомиться с Грейси (Джулианна Мур
), которая 23 года назад, будучи 36-летней женщиной, оказалась в тюрьме за сексуальную связь с несовершеннолетним парнем — одноклассником сына. В заключении она родила от него дочь, а их отношения с парнем, несмотря на скандал в прессе и осуждение со стороны родственников, продолжились после освобождения. Теперь Джо (Чарльз Мелтон
) – законный муж соблазнительницы, и у супругов, помимо первой дочери, выросла еще пара близнецов: Чарли (Габриэль Чанг
) и Мэри (Элизабет Ю
) вот-вот закончат школу и уедут учиться в колледж.
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Элизабет необходимо подготовиться к роли в фильме о порицаемой обществом связи, где она сыграет Грейси. Семья не возражает и впускает актрису в дом. Старательно изображая деликатность, Элизабет пытается всесторонне изучить характер будущей героини, а заодно — раскопать сокрытые от посторонних глаз подробности. Сперва она распрашивает Грейси, наблюдает за Джо, а параллельно находит её первого мужа Тома (Моффетт Ди Даблю
) и их сына Джорди (Кори Майкл Смит
), проживающих в том же городе, и некоторых других людей. Задает сугубо личные вопросы, способные, не только расковырять застарелые раны, но и напрочь опрокинуть устоявшуюся жизнь.
Режиссер Тодд Хэйнс
, известный умелец высмеять человеческие пороки, поставив и героев и зрителей в неловкое положение, вновь снял многослойную и очень жесткую картину. На поверхности – история о власти в отношениях, сексуальном преступлении (причем абьюзером здесь выступает женщина) и последствиях такой связи, растянувшейся на годы. Грейси — первоклассный манипулятор, притворяющаяся наивной жертвой и поддерживающая во всей округе образ примерной домохозяйки. Сигнальным маячком, что ей не стоит верить, становится куропатка на ужин, которую она сама подстрелила и ощипала: перед нами всё же охотница — не позволим себя обмануть. Джулианна Мур превосходно раскрывает сложный образ, отыгрывает огромную гамму эмоций и состояний расчетливой женщины, с одной стороны, создающей иллюзию беспомощности, с другой — сооружающей вокруг себя удобный и безопасный мир. Молодой муж полностью ей подчинен с детства (без сарказма), но, поскольку их чада вот-вот выпорхнут из гнезда, очень глубоко внутри тоже мечтает сбежать и начать новую жизнь. Желания он сублимирует в необычное хобби: Джо разводит дома редких бабочек (собирает на улице кладки, затем кормит гусениц, ждет окукливания), чтобы потом выпустить их на волю.
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На более глубоком уровне — это размышление о нездоровом интересе к частной жизни, который проявляет Голливуд (в лице Элизабет) к семье Грейси. Конечно, сексуальные преступления – наряду с другими невыдуманными историями из подкастов и газет — отличный материл для фильма/сериала в жанре тру-крайм или психологического триллера, герои которых до сих пор живы. Элизабет не просто наблюдает за Грейси: она пытается стать ею, копируя движения, одежду и мимику. Актриса почти одержима, но, проглотив беспокойство, мы верим, что это необходимо для роли – надо ведь всё прочувствовать.
У Портман также блестящая актерская работа, прекрасно уравновешивающая Мур. Две сильные актрисы и женщины на экране противостоят друг другу. Элизабет в поисках ключа от Грейси позволет себе манипулировать, шпионить, добиваться своего любыми способами. Глядя на то, как достигается подлинность, становится не по себе. И за Джо, и за Грейси, и за её взрослого сына, и за других участников событий, которых препарирует Элизабет, пытаясь вытащить искренние чувства и мысли. Насколько необходим этот целостный образ? Чтобы что? Фильм невзначай ставит вопрос, зачем вообще снимать игровое кино про конкретных живых людей? Видимо, потому, что зрителям это интересно. А нам и вправду хочется узнать, что же такое скрывает Грейси и чем закончится их неравныый брак. Наше любопытство спонсирует кино подобного рода. Но Хэйнс его не удовлетворит: ожидаемой развязки не будет. Финал у картины открытый.
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У картины интересный визуальный стиль: слегка размытое и неяркое изображение, подсвечивающее содержательную составляющую. Кадр будто покрыт мутной пленкой или даже паутиной — подобной той, что плетут гусеницы-шелкопряды (личинки бабочек в доме, кстати, добавляют эффект разложения, могильности). Окуклившиеся и вылупившиеся дети Грейси и Джо, обретают крылья и улетают из дома, но что случится дальше – мы не знаем. Психологическое напряжение усиливают часто используемые зеркала: они подчеркивают желание одной героини отзеркалить другую, но еще это самый прямой и эффективный способ показать преломления восприятия, двойное дно, отраженную реальность и прочую неуловимость истинной сути вещей. Стоит ли делать категоричные выводы относительно человеческих поступков, если мы не знаем истину, если смотрим на нее через множественную призму кинофильма?
«Май декабрь» в кинотеатрах с 1 февраля.
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