«Аргайл: Супершпион»: Вон, выйди вон

Мастер ироничных боевиков британец Мэттью Вон — режиссер трилогии «Kingsman» и антисупергеройской комедии «Пипец» — расширяет собственную вселенную пародийных экшенов фильмом «Аргайл: Супершпион». Его уже успели окрестить провалом и безвкусицей, с чем, по крайней мере, частично хочется поспорить: зрелище и впрямь не интеллектуальное, а местами откровенно идиотское (под стать прическе Генри Кавилла), но и относится к нему серьезно нет никакого смысла. Правильнее всего — расслабиться и наблюдать: совсем как лупоглазый и вислоухий кот, трясущийся всю дорогу в рюкзаке главной героини.
Зовут её Элли Конвей (Брайс Даллас Ховард
), и она весьма знаменитая и успешная писательница, прославившаяся серией шпионских триллеров про агента Аргайла, противостоящего злодейской организации «Директорат». Классический бондовский сюжет представлен в прологе фильма: герой в исполнении Генри Кавилла, подстриженный под «площадку» и ряженый в столь же нелепый пиджак, изумрудный и бархатный, вступает в эффектную схватку-погоню с красоткой — её играет певица Дуа Липа
. В золотом вечернем платье она мчится по узким улочкам греческого города на байке, унося с собой так нужную Аргайлу тайну. Благодаря напарнику-качку (Джон Сина
) агент её догоняет, но истории только запутывается — каждая книга обязательно оканчивается клиффхэнгером с заделом на новую часть. Очередную как раз и заканчивает писать Элли. Осталась одна глава, но что-то не клеится.
Первый читатель в лице матери (Кэтрин О’Хара
), намекнув, что финал надо бы сделать более информативным, предлагает дочери встретиться и обсудить. Недолго думая, Элли сажает кота Альфи в рюкзак-переноску, покупает билет на поезд и отправляется к родителям. Однако на полпути к ней подсаживается патлатый неопрятный мужик (Сэм Рокуэлл
), который не только узнает писательницу, но и, не моргнув глазом, сообщает, что он — самый настоящий шпион. Оказывается, она настоящая провидица, которая описывает в книгах реальные события — и теперь за ней охотится не выдуманная, а настоящая преступная организация. В общем, надо спасаться: схватив Элли за руку, шпион, назвавшийся Эйданом, пробирается по вагонам, уже кишащим вооруженными людьми. И это только цветочки, ведь впереди опасная дорога до Лондона, поиски русского хакера Бакунина и флешки с ценной информацией, а также много удивительных открытий, твистов и переодеваний.
Смотреть онлайн
Фильмы по сценариям Мэттью Вона
Фильм длится феноменально долго — более двух часов, и в этот внушительный для комедии (пусть даже и экшн) хронометраж вмещаются, по нарастающей, самые абсурдные из возможных событий. От банальных прыжков с крыши до фигурного катания на разлившейся нефти — в коньках, сделанных из лезвий кинжалов. Столь же плотно кино и с точки зрения узнаваемых лиц в кадре — причем постер обманчиво сулит, что Кавилл и Дуа Липа будут на первом плане. На деле у отдыхающего на афише в сторонке Брайана Крэнстона
куда больше экранного времени — не говоря уже про кота, чьими умильными глазками и висящими ушками затыкают все паузы. Дуэт Брайс Даллас Ховард и Сэма Рокуэлла можно назвать сомнительным, но по отдельности оба приятно удивляют некоторым внешним несоответствием стереотипам и стандартам глянцевого кино. Это, безусловно, живой и привлекательный момент «Аргайла», порой чересчур вылизанного компьютерной графикой и прочими незамысловатыми приемами.
Впрочем, стоит повториться: серьезно относиться к происходящему на экране было бы ошибочно, на что регулярно намекают неподходящие случаю наряды героев или же попросту не идущие им (да и вообще, кажется, ни одному живому существу) прически. Есть здесь и откровенно ожидаемые сцены, уже не раз используемые самим Воном, но они перемежаются остроумными (ну… на грани безвкусицы) и даже неожиданными поворотами, вроде шутки про то, что все авторы шпионских романов в итоге сами оказывались бывшими шпионами, и танца-рефрена с закинутыми на плечи ногами – как женскими, так и мужскими (буквально — «в рот мне ноги»). Так или иначе обыграны как психологические темы — например, травмы, блокирующей воспоминания, и творчества как терапии, — так и чисто шпионские: с промыванием мозгов, ложными воспоминаниями, хакерами, подставными родственниками и спецагентами в отставке. В роли последнего традиционно бенефисит Сэмюэл Л. Джексон
, которому играть особенно нечего (да и, думается, не очень-то и хотелось). Финал сулит продолжение, так что «Аргайл», с учетом вложений в проект богатой компании Apple, вполне может стать дилогией, а то и трилогией. Главное, чтобы ни один кот в итоге не пострадал.
обсуждение >>