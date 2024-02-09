«День открытых дверей»: Супермуха и Антиборщевик российской науки

На киноэкраны выходит документальный альманах об ученых и глобальных экологических проблемах «День открытых дверей», подготовленный участниками проекта «Лаборатория научного кино 2.0» совместно со Сколтехом и химическим факультетом МГУ имени М. В. Ломоносова. В него вошли семь историй о российских ученых, снятых в разных форматах и жанрах, но объединенных темой экологии. Всероссийская премьера пройдет более чем на 70 площадках по всей России. Стартовали показы киноальманаха 8 февраля, в День российской науки, в московском кинотеатре «Иллюзион». Рассказываем подробнее о том, чем интересен проект, и как в одном научно-популярном фильме вместе оказались Сергей Эйзенштейн, Вернер Херцог и Уэс Андерсон.
PHOENIX (реж. Ксения Казазаева) драма / 5.30 мин. / Сколтех
фото: Кадр из фильма "День открытых дверей" (новелла Phoenix)
Героиня этого фильма — перовскитная батарейка. Режиссёр, словно фея с помощью волшебной палочки, наделила ее душой, мыслями и чувствами. Поэтому зритель с самой первой секунды её появления на экране относится к ней, как к полноценному организму. Звуковой эффект, которым сопровождается речь батарейки, дополняет образ живого существа – мы будто слышим не то стук сердца батарейки, не то её механическое дыхание. Когда батарейка погибает, становится тоскливо и грустно, но в самом названии заложена надежда на возрождение. Мы вместе с учеными искренне радуемся появлению анимированного феникса, символизирующего душу батарейки. Ученые берегут батарейку, как маленького ребёнка – кажется, у научных сотрудниц вот-вот разорвется сердце, когда они рассказывают о безвозвратно потерянных «фениксах». Этот небольшой, но драматичный фильм, открывающий альманах наполнен идеями о самоотверженности, веры в других и в себя.
фото: Кадр из фильма "День открытых дверей" (новелла "Ситуация: борщевик!")
Ольга Домовцева снимала свой фильм в стиле знаменитого режиссера и философа Уэса Андерсона. Симметрия и работа с цветом делает этот фильм уникальным с точки зрения формы. «Ситуация: борщевик!» посвящен не только вредоносному растению, но и межличностному конфликту ученых МГУ и активистов «Антиборщевика». Конфликт обладает не столько научной основой, сколько столкновением жизненных принципов – ученые хотели бы, чтобы активисты на благо дела поделились с ними материалом, а основатель движения Мария Попова считает, что ученым безразлична природа, и борщевик нужно просто выкорчевывать, оставлять разлагаться и удобрять почву.
«ВРЕМЯ ЕЩЁ ЕСТЬ» (реж. Полина Свеженцева) драма / 8 мин. / МГУ
фото: Кадр из фильма "День открытых дверей" (новелла "Время еще есть")
Научное исследование, которое легло в основу фильма, направлено не на улучшение чьих-то жизней, а на спасение! Калмыкия и Астраханская область – территория самой большой антропогенной пустыни в Европе. Химики и почвоведы МГУ объединились, чтобы создать биоразлагаемый полимер, который помог бы почве стать более плодородной. Но главная проблема состоит в том, что люди этих земель не хотят покидать свою родину, и их можно понять.
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Но как бы жестоко это ни было, фильм о том, что спасение утопающих в песках – дело рук самих утопающих. Финал фильма пробивает на слезу – Батор, всю жизнь не желавший ничего, кроме как заботится о своем табуне, рано или поздно будет вынужден жить вдали от родной Калмыкии из-за беспощадной эрозии... Всего за восемь минут тема единения человека и природы раскрыта абсолютно, и здесь чувствуется влияние Вернера Херцога – одного из любимых режиссёров Полины Свеженцевой.
фото: Кадр из фильма "День открытых дверей" (новелла "Супермуха")
Любопытно, что в фильме о постапокалипсисе мы видим кадры, похожие на работу Эйзенштейна. В четвертом фильме альманаха ученые решают одновременно две проблемы: недостаток белка в рационе человека и нехватка корма для животноводческих ферм. Они изучают как традиционные виды пищи можно заменить на те, что большей частью состоят из белка личинок Hermetia illucens. Фильм о потенциальном недалеком будущем, как его характеризует сам режиссер, не может не волновать каждого – зритель отвечает внутри себя на вопрос в конце фильма: «...готов ли к новой пище сам человек?».
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Это заставляет задуматься о том, готовы ли мы побороть свою брезгливость в экстремальной ситуации. В первом эпизоде фильма Эйзенштейна «Броненосец "Потемкин"» есть знаменитый кадр, где морские офицеры разглядывают тушу животного, внутри которой уже поселились черви. В «Супермухе» можно увидеть ту же тему – люди и черви – только с другой стороны. Это почти что черный юмор, но сравнив две картины можно заметить как сильно изменилось мировосприятие буквально за сто лет: тогда люди посчитали оскорбительным, что им предлагают червивое мясо на обед, а сейчас ученые всерьез говорят о том, что личинки могут стать основным белковым продуктом в рационе.
«НЕ СМОТРИ НА НЕФТЬ» (реж. Денис Данилов)
драма / 11 мин. / Сколтех
фото: Кадр из фильма "День открытых дверей" (новелла "Не смотри на нефть")
Фильм Дениса Данилова об исследовании синтеза водорода затрагивает одну из важнейших тем для современной экологии – избыточное использование нефти как топлива. Его последствие (выделение парниковых газов в атмосферу) приводит к разного рода природным катаклизмам. Ученые Сколтеха предложили использовать водород как альтернативный источник энергии. Вероятно, этот фильм можно отнести к чисто научным, поскольку информация подана таким образом, что досконально разобраться в ней могут только специалисты, но никак не широкая аудитория.
Небезынтересно работают лейтмотивы: звуковой эффект, похожий на дыхание, и кадры с прибором, в котором происходит микровзрыв, поскольку под таким ракурсом он напоминает уробороса – змею, кусающую себя за хвост – символ вечности и цикличности. Но все же редкий зритель найдет для себя в этом фильме нечто близкое, поэтому на широкую аудиторию, свойственную научно-популярному кино, не стоит рассчитывать.
фото: Кадр из фильма "День открытых дверей" (новелла "Проект {carondura}")
А как же детективный жанр? Так ведь именно в нем был снят ироничный «Проект {carondura}». Аспирантка и младший инженер-исследователь Сколтеха изучают склеротинию – грибок, поражающий морковь. Режиссер наблюдает за расследованием ученых, которые проверяют каждый овощ на наличие склеротинии, чтобы, во-первых, обнаружить штаммы самой склеротинии, а во-вторых, найти штаммы-индофитры, которые живут в каждой морковке и могут бороться с грибком.
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Но это лишь одна половина фильма. Другая посвящена повседневному существованию ученого. Как преступник иногда делится со следователем болью, которая толкнула его на тот или иной поступок, так и ученые рассказали режиссеру о своих трудовых буднях. Оказывается, быть исследователем – подчас очень монотонно! «Проект {carondura}» не только об исследовании белесых бактерий, но и о преданности профессии, целеустремленности и желании заниматься скучной рутиной ради результата для других людей.
фото: Кадр из фильма "День открытых дверей" (новелла "Город засыпает")
Уже в название заложен каламбур – с одной стороны, оно похоже на начало игры «Мафия», а с другой, сразу после начала фильма, мы понимаем, что речь идет о том, что рисовой шелухи становится столько, что ею можно засыпать целый город. Такая гипербола прекрасно обосновывает состояние главного героя – Романа Новоторцева, который после всех мучений смог предложить безопасный способ переработки шелухи. Этот фильм, как и предыдущий, раскрывает бытовую составляющую жизни химиков-исследователей. А кроме того, Александра Шишова – единственный режиссер, который использует в своем повествовании разные модальности (реальность, сновидение, воображаемое, воспоминание). На жизнь Романа в реальном мире влияет сон, где он встречает самого Менделеева. «Город засыпает…» о том, что если цель глубоко поселилась в подсознании человека, то он не может не найти пути для ее достижения.
Фильмы «Дня открытых дверей» о Людях, об их любви к науке и о желании поделиться своими знаниями и быть полезными человечеству. Альманах – это не сухой отчет о работе, проделанной в МГУ и Сколтехе, но живые истории. И они ежедневно происходят с людьми, которых мы, возможно, встречаем на улицах и не подозреваем, какое чудо способен творить в мире науки каждый из них. Камерный альманах позволяет увидеть верхушку большого айсберга под названием «труд ученого».
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