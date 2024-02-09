«День открытых дверей»: Супермуха и Антиборщевик российской науки

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Спутник телезрителя «Волны»: Смотреть белке в глаза В ночь с 9 на 10 февраля, 00:05, Культура

Лайфстайл Случайно вышло: Сабина Ахмедова, Никита Тарасов и Марк Эйдельштейн Премьера сериала «Саша и Питер»

Интервью Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести» Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения

Лайфстайл Нуар, старообрядцы и предвоенный Ленинград: Как создавались костюмы к сериалу «Иные» Интервью с художником по костюму Варварой Авдюшко

Новости кино «СТВ», «Централ Партнершип» и «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» названы лидерами отечественного кинопроизводства В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»