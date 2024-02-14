Смотреть в рот: «Рецепт любви» — неотразимая драма с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем

Уже завтра в российском прокате можно будет узнать «Рецепт любви». Терапевтичный (и аппетитный) фильм Чан Ань Хунга с некогда парой Жюльет Бинош и Бенуа Мажимеля в роли союза, скрепленного кухней, получил приз Каннского кинофестиваля за режиссуру и теперь готов покорять сердца всех, кто хотя бы единожды в этой жизни испытывал удовольствие от еды, любви и лета.
Конец XIX века. Жизнь гурмана и гастронома Додена Буффана (Бенуа Мажимель) прекрасно рутинна: каждый день вот уже 20 лет он готовит разнообразные блюда вместе с кухаркой Эжени (Жюльет Бинош) — для приятелей и элиты. Тандем, в котором оба понимают друг друга с полущепотки: между «Наполеоном» французской кухни и женщиной, которая воплощает его рецепты с неземным мастерством, насыщенные профессиональные и романтические отношения. Правда, Эжени неоднократно отвечала отказом на просьбу Додена стать его женой.
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Как кино делает из еды культ
Узы брака для свободолюбивой кухарки — загадочная формальность: ведь их с Доденом связывают работа, постель, разговоры по душам, трепетные отношения, наконец, — к продуктам, блюдам и друг другу. Для «Рецепта любви» Чан Ань Хунга — французского режиссера вьетнамского происхождения — коллизия со свадьбой тоже играет роль, скорее, приправы. Добротные 130 минут здесь обсуждают историю, теорию и философию кулинарии, параллельно шинкуя овощи и грибы, фаршируя птицу или нарезая морских гадов, подливая масла в огонь или вспрыскивая молоком приготовляемое блюдо.
Каннского лауреата можно было счесть фуд-порно
, если бы столь «аппетитным» (простите) в кадре не представали и интерьеры, окрашенные золотистыми лучами, и мизансцены, уподобленные живописным полотнам, и отношения персонажей, вечно витающих в мыслях и изъясняющихся увлекательными микро-лекциями обо всем на свете. От роли Жоржа Огюста Эскофье
в истории французской кухни до механизма употребления пищи, от достоинств народного блюда потофё до критического обзора на перегруженный яствами обед с четырьмя переменами кушаний.
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«Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести»: интервью с режиссером Чан Ань Хунгом
Кухонный парадиз фильма, вдохновленный романом Марселя Руффа
«Жизнь и страсть Додена-Буффана» (1920), также практически не ограничивает зрителей в выборе тем. Разговоры Додена с коллегами-гурманами позволяют сфокусироваться на историческом флере кулинарии, изменчивой и долгоиграющей одновременно (гастрономической глыбе Эскофье прочат пережить немало королей). Их отношения с Эжени, хоть и существуют в патриархальной декорации, полны размышлений о достоинстве и равенстве: мужчин и женщин, теоретиков и практиков, тех, чье имя гремит на всю страну, и тех, кто остается за кадром. Дары природы, попадающие на кухню, приносят с собой ароматы разных практик и культур, к которым наступающий XX век с его индустриализацией и глобальными процессами будет не слишком благосклонен. Ну и девушки-помощницы — Виолетта (Галатея Беллуджи
) и юный талант Полин (Бонни Шанье-Равуар
) — с первых минут закладывают обертон преемственности, долгой жизни ремесла и идеи, если их есть, кому передать.
Тема человека в потоке времени стабильно занимала Ань Хунга, достигнув апогея в фильме со скромным названием «Вечность
». И если тогда у режиссера «Аромата зеленой папайи
» с «Норвежским лесом
» вышла массивная, избыточная мелодрама, то в «Рецепте любви» он добивается куда более деликатного баланса. С уютной атмосферой влогерского формата мугбанга
, набирающего популярность на фоне множащейся разрозненности людей в пространстве и (порой) невозможности преломить пищу с самыми близкими. С неторопливым, даже деловитым повествованием, характерным скорее для рутинного аниме-жанра «повседневность
», чем для ретивых и ярких кулинарных шоу. И, главное, без лишнего надрыва — за что, возможно, стоит благодарить сатирический роман Руффа, заимствованный для фильма примерно на четверть (есть еще экранизация 1972 года).
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В общем, все умерли: рецензия на фильм «Вечность»
Для красоты словца можно даже сказать, что вывеска «Рецепт любви» в кой-то веки не кликбейт, а уместный, хоть и чуть замыленный образ. В конце концов, описывать столовые приборы и ингредиенты — неординарная задача, как и передать коммуникативные свойства пищи: от связи эпох до проявлений заботы и выражения себя. Одна из самых пронзительных сцен фильма — первый за 20 лет ужин, который Доден собственноручно готовит для захворавшей Эжени. В этом жесте — как и общем течение истории — нет нарциссизма или тоски по прекрасной (на дворе буквально La Belle Époque
) эпохе, которая вот-вот омрачится делом Дрейфуса
и Первой мировой. Скорее — атмосферный трюизм в духе «Короля льва
» с его «циклом жизни». Всегда будет рот, который с благодарностью принимает еду. Руки, которые её с заботой приготовили. И сама пища, несущая не только насыщение, но и эмоциональный заряд, а может — и культурный, исторический экскурс. Есть — тема.
«Рецепт любви» в российских кинотеатраха с 15 февраля
.
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