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«Лед 3»: Тройной тулуп любви

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17 февраля 2024

В российских кинотеатрах тронулся «Лед 3» — новая часть спортивного мюзикла о злоключения семейства Гориных. Рассказываем о смене поколений — на льду и за камерой.

«Лед 3»: Тройной тулуп любви

Надя (Анна Савранская), дочь вдовца-хоккеиста Саши Горина (Александр Петров), пошла по стопам матери. Став профессиональной фигуристкой, она нацелена получить «Кубок Льда» в Москве. Настойчивость девушки уже однажды привела к серьезной травме, и теперь отец всерьез обеспокоен, как бы Надя ради карьеры не испортила себе здоровье окончательно. Сам Горин не молодеет: спортивные нагрузки даются ему всё труднее. После инцидента во время матча ему на замену в хоккейную команду «Байкпроммаш» приходит дерзкий молодой москвич Сергей (Степан Белозеров), которому пророчат блестящую карьеру в НХЛ. Когда между ним и Надей вспыхивают чувства, Горин не может остаться в стороне.

Читать Как все начиналось в обзоре первого «Льда»
Вышедший в 2018 году «Лед» Олега Трофима — мюзикл о любви на коньках — был обречен на успех и продолжение. Спорт, мелодрама и хиты в исполнении звезд сделали картину ярким эскапистским зрелищем. Франшиза вполне могла развиваться по сценарию «Елок»: выходить каждый год на День святого Валентина и собирать миллионы. Однако студия «Водород» Федора Бондарчука решила пойти другим путем, позвав делать сиквел Жору Крыжовникова. Постановщик «Горько!» и «Слова пацана» придал «Льду 2» (2020) неожиданные оттенки драмы, превратив его в историю об отце-одиночке, который сам отчаянно пытается повзрослеть.

«Лед 3»: Тройной тулуп любви

Режиссер-дебютант Юрий Хмельницкий, окончивший киношколу Бондарчука «Индустрия», старается следовать «зрелой» интонации предыдущей части. Ключевые пируэты «Льда 3» затрагивают темы взросления и старения. Фигуристка Надя учится принимать решения самостоятельно и «сепарируется» от гиперопекающего отца, в то время как старший Горин мучительно переживает закат хоккейной карьеры из-за возраста. Добавляет волнений семье и весть об онкологии тренера Нади — волевой Ирины Сергеевны (Мария Аронова). Без нее надежды взять заветный «Кубок Льда» практически нет.

Читать Как Жора Крыжовников вышел на «Лед»
Фильм удачно и вполне логично продолжает историю иркутской семьи спортсменов, хотя и без особых сюрпризов. Александр Петров и Мария Аронова замечательно исполняют «старшее поколение» (да, 35-летний Петров уже играет матерого отца), их совместные сцены получились по-настоящему смешными и обаятельными. Однако по сюжету им пора передать эстафету молодым — влюбленным Наде и Сергею, в чьих отношениях отражается история Горина и Лапшиной (Аглая Тарасова) из первой части. Именно к оригинальному «Льду» триквел ближе интонационно — за счет лиричного и духоподъемного настроения. Анна Савранская и Степан Белозеров достойно справились с ролями и выглядят убедительно, даже несмотря на довольно предсказуемую любовную интригу.

«Лед 3»: Тройной тулуп любви

Как и предыдущие части, «Лёд 3» — хорошее зрительское кино, которое технично воспроизводит лекала голливудских мелодрам и спортивных фильмов. Вплоть до прямых цитат, например, из «Форреста Гампа». По-настоящему придраться в триквеле можно разве что к музыкальным номерам. Такое ощущение, что создатели постоянно забывали, что снимают мюзикл, и вставляли песни уже по ходу дела. Выбор треков получился чересчур произвольным, и смотрятся номера, как правило, неорганично, даже неловко — особенно выяснение отношений Горина с дочерью под «Любовь» Дельфина. Заканчивать фильм под «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой, которая ассоциируется совсем с другим сериалом, наверное, тоже не лучшее решение. Всё же в жизни, как говорится, «тоже много сказок».

«Лед 3» в кинотеатрах с 14 февраля.


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обсуждение >>
№ 1
Виталий Пекарев   17.02.2024 - 15:44
Неплохой вышел фильм, как я понял. Возможно посмотрю по подписке, когда оно будет доступно. Желания бежать в кино не появилось) читать далее>>
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