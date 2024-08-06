«Кукушка»: Дорогая, нам подменили детей

В порыве созидательской мании величия он рассказывает Гретчен, что поддерживает идеи презервационизма, поэтому долгие годы под курортным прикрытием сохраняет (выводит) новый вид людей. Так и называется: Homo Cuculidae — в честь семейства кукушковых. Способности в основном проявляются в сверхсиле и возможности издавать высокочастотные звуки — вот, кажется, и всё. Чтобы «активировать» такого ребенка, его нужно столкнуть с матерью, некогда подложившей генетический материал ничего не подозревающей семье, — то есть с кукушонком-предшественником.